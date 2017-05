Resea de cine

La mano invisible, el pattico circo del mundo laboral

- La pelcula, basada en la novela homnima de Isaac Rosa, plasma el "espectculo del trabajo" con una nave de un polgono industrial como escenario y sus once trabajadores como protagonistas

- Formulada como una pelcula cooperativa y autogestionada, llega este viernes a las carteleras

En El empleo, la famosa pelcula de 1961 dirigida por Ermanno Olmi, un joven entregaba cuerpo y alma a cambio de un puesto fijo en una oficina. Aquella pelcula describa un proceso de seleccin que implicaba ir dejando atrs la dignidad, la ilusin e incluso la identidad. El triunfo, siempre presunto, era ingresar en el mundo triste y lgubre del trabajo diario.

Ms de medio siglo despus, superados milagros econmicos, La mano invisibledecide prescindir del humor que atravesaba aquella pelcula tan seria de Olmi y opta por un lenguaje opuesto al del neorrealismo para poner en juego cuestiones parecidas, ahora con sus protagonistas ya instalados en la alienacin colectiva a jornada completa.

El ciempis humano

Un albail construye muros que luego derrumba, un mecnico monta y desmonta un automvil, un mozo de almacn desplaza bultos sin utilidad aparente, una teleoperadora realiza encuestas acerca de la consideracin del propio trabajo Once individuos han sido seleccionados para realizar cada uno una tarea o ms bien su parodia, pero la singularidad no termina ah: su labor, que desempearn todos los das simultneamente en el espacio difano de una nave industrial, contar con la presencia de un pblico que concurrir a verlos trabajar, jaleando, aplaudiendo o abucheando sus procedimientos como en cualquier espectculo deportivo. Una metfora austera como lo es todo en este primer largometraje de David Macin, que junto a su coguionista Daniel Cortzar nos trae la calavera de una pelcula, los cimientos, la ficcin desnuda.

Casi una simulacin que, sin alzarse del suelo, despide perfumes recurrentes de ciencia-ficcin distpica, no tanto en su modalidad lucha obrera sino en la que apela a relatos clsicos de caza al hombre y parbolas en tiempo real como las de Charlie Brooker para Black Mirror.

La vida por un salario

Desde que los obreros salieran de la fbrica para la cmara de Lumire, el cine ha sido opio y ha sido martillo. La mano invisible no es exactamente cine para burgueses a la manera de Ken Loach ni un alegato furioso a la manera de Elio Petri, pero tampoco es escapismo del que gusta y disfruta el proletariado, que en la pantalla suele buscar alimento y motivo para sus fantasas.

La mano invisible es una pelcula cuya mayor virtud es tambin su insuficiencia: que abate. Un ejercicio de puesta en escena que, escptico de la ficcin como ceremonia capaz de operar cambios, entrega el nimo y elige cerrar sin tesis, prudente y sometido, sealando el suceso, fascinante primero, descorazonador despus y finalmente aburrido, que es siempre un hormiguero visto de cerca. Al menos hasta que lo meamos, le prendemos fuego o lo despabilamos con un palo.

La mano invisible, forjada en modo cooperativo, es una pelcula-pecera muy disciplinada con su presupuesto, contenida en lo plstico y precaria incluso para la gran pantalla. Esos rigores, sin embargo, encajan en su voluntad principal, que parece ser dar a ver los artificios y, con los mnimos elementos, construir una suerte de reality show donde el concepto trabajo ha sido despojado de su utilidad y convertido en insignificante espectculo entomolgico.

Las posibilidades que ofrece para intimar con sus personajes son nulas y la empata que nos puedan despertar ser mecnica, una respuesta automtica a los estereotipos. Es la eleccin de una pelcula que tampoco se pronuncia como stira y se limita a extenuar una idea, la de partida, para sobre ella ir desarrollando lo que parece ser un pequeo e incmodo ensayo sobre la humillacin.

A los espectadores, ociosos claro y algo avergonzados por un tema que nos alude como pblico y protagonistas, nos quedar buscar discreto acomodo en algn lugar entre la realidad y la representacin mientras nos volvemos a hacer la pregunta, no por cndida menos pertinente, de todos los das por la maana: quin, cundo y por qu invent este embrutecedor y penoso sistema de funcionamiento.

