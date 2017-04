Pensar lo pblico desde la vanguardia intelectual

Un grupo de creadores de la UNEAC de Camagey tuvimos la oportunidad de reunirnos con representantes del Gobierno Provincial y la Direccin de Cultura del territorio. No creo que en muchas partes del pas la vanguardia intelectual tenga la oportunidad de reunirse peridicamente con los decisores y polticos principales de la provincia donde residan. Eso es un lujo. Sin embargo, hay que decirlo por lo claro, la reunin fue un fracaso. Y confirma lo que escrib hace poco a raz de la Asamblea de la UNEAC celebrada en Camagey: el pensamiento creativo que se supone defina el carcter de nuestra vanguardia intelectual, entre nosotros anda de capa cada.

No me interesa referirme a lo sucedido de modo puntual, porque eso sera quedarme en la ancdota, y una vez ms darle la espalda al mal profundo que tenemos que sanar: el dficit de altura intelectual que tienen nuestros debates cuando aluden a lo pblico.

Quizs el gran problema est en que seguimos confundiendo esfera pblica con la sala de nuestra casa, en el sentido de que pensamos que intervenir en esos foros donde se deciden cuestiones que tendran que ver con el funcionamiento del pas, o de la comunidad a la que pertenecemos, no se distinguira de esa conversacin distendida o apasionada que mantenemos con amigos, y hasta enemigos, en espacios privados (que, por cierto, incluyen a los blogs). Es decir, seguimos rindindole culto a la opinin (que es fcil de expresar), y no al pensamiento creativo, que exige muchsimos esfuerzos.

Por ello tal vez sea hora de establecer reglas que permitan construir las bases para que el debate pblico se convierta en algo til, productivo, y no meramente catrtico. Para eso necesitamos recordarnos que pertenecer a la vanguardia intelectual implica dejar a un lado la tentacin de esgrimir nuestro currculum o autoridad artstica como elemento que define el mrito de las ideas expuestas.

Una cosa no tiene que ver con la otra. Al contrario. Muchas veces lo que hemos logrado en nuestra especialidad, termina anulando el intercambio desprejuiciado de ideas con otros que tal vez se destaquen menos en la actividad artstica, pero que por sus experiencias en la vida, pueden aportar muchsimo en el mejoramiento de lo pblico. Lo hemos dicho en otras ocasiones: el intelectual no es el ombligo del mundo; en todo caso es alguien a quien la lucidez le podra ayudar a romper con esos mitos. O sea, los que integran la vanguardia se supone que estn aprendiendo todos los das, pues para eso han optado por el experimento, la renovacin, la avanzada.

De all que necesitamos improvisar menos en esas intervenciones. O lo que es igual: necesitamos prepararnos ms, estudiar con verdadero rigor aquello de lo que pretendemos hablar, evitar los impresionismos, ser concisos (que es el mejor modo de ir a las esencias). Yo he asistido a un montn de reuniones y asambleas, y me sobraran muchsimos dedos de las dos manos si quisiera contar las veces en que las personas llevan por escrito sus ideas, o al menos sus apuntes.

Eso trae como consecuencia que gran parte de las controversias que se originan se nutra de las malas interpretaciones, las desinformaciones, o las reacciones temperamentales, y se pierda un tiempo precioso escuchando una y otra vez cmo se gira sobre lo mismo, sin aportarse nada sustancial, nada creativo. Y lo peor: que lo que pudiera aprovecharse como fortaleza (las diferencias de puntos de vista que siempre enriquecen), termina interpretndose como posiciones antagnicas que anulan cualquier posibilidad de intercambio creador.

Pero insisto en lo que dije al principio. Creo que el gran problema es que no tenemos claro todava de qu hablamos cuando se alude a la vanguardia intelectual. Pienso que nadie pondr en duda que la UNEAC rene a buena parte de los artistas y escritores ms importantes de este pas, pero hablar de una vanguardia intelectual es algo diferente, en tanto aqu ms bien hay renuncia voluntaria al reconocimiento individual para entregarse a una causa colectiva, pblica.

Dicen que cuando Quincy Jones invit a los msicos que participaron en la grabacin de Somos el mundo, les envi una carta que finalizaba pidindoles que dejasen el ego en la puerta. A los que aspiren formar parte de la vanguardia intelectual, debera exigrseles lo mismo.

