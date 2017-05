El imaginario anexionista

Louis A. Prez tiene una muy destacada trayectoria de investigador de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, orientada a afincar la mirada en un aspecto de primersima importancia en un mundo dominado por las tcnicas del marketing. Coment en otra ocasin su valioso trabajo sobre la reconstruccin de un imaginario que incentiv al pueblo norteamericano, en un empeo de varios aos, a intervenir con entusiasmo y fervor misioneros en la guerra de Cuba contra Espaa. Circula ahora otra obra suya de enorme actualidad. Puedo discrepar de algunos enfoques, peromerece una lectura cuidadosa por cuantos participan en el debate ideolgico contemporneo.

Nos hemos acostumbrado a limitarnos a la lectura contenidista de los mensajes que se transmiten por distintas vas y, con lamentable frecuencia, relegamos a un segundo plano aquellos, aparentemente inocuos, que se instalan en la cotidianidad de nuestro existir, impregnan ideas y sentimientos, fabrican expectativas de vida, proponen modelos de felicidad y forjan paradigmas, hasta formar parte del resbaladizo terreno del sentido comn. Ese conglomerado de rasgos conforma un imaginario colectivo. Con su rigor acostumbrado, el autor llev a cabo una extensa investigacin fundamentada en documentos y testimonios. Me atrevo, sin embargo, a sealar algunos reparos. En el plano conceptual el ser cubano constituye un estereotipo, a partir de imgenes construidas casi siempre desde el poder hegemnico. Prescinde de la composicin clasista del pas y, en este caso, al considerar los valores que contribuyeron a establecer modelos norteamericanos en nuestra cultura y en nuestras expectativas de vida, soslaya las diferencias entre ciertos sectores urbanos, particularmente capitalinos, y el panorama de las zonas rurales marginadas de acceso a la informacin procedente del vecino pas. No insiste lo suficiente en el carcter progresivo y procesual de aquella penetracin.

Desde el siglo XIX se hicieron frecuentes los viajes a los Estados Unidos por integrantes de clases acomodadas. Europa estaba dominada por la autocracia ms reaccionaria, integrante de la llamada Santa Alianza, y el pas vecino se presentaba como su contraparte ms democrtica. Pero los cubanos no dejaron por ello de viajar al Viejo Continente. Poco se ha tenido en cuenta la influencia ejercida por la Gran Bretaa, precursora de la revolucin industrial, mbito nutricio del liberalismo clsico. Disfrutaban, por lo dems, de largas temporadas en Pars y compartan con la aristocracia de all los ms reputados centros de aguas medicinales. Con el andar del siglo, la composicin de los migrantes cubanos se modific. En EE.UU. se cursaban carreras tan utilitarias como la ingeniera y se produjo la considerable concentracin obrera en torno a la industria del tabaco. Al terminar la guerra de independencia, muchos regresaron, como seala Louis A. Prez. Fueron portadores de nuevas costumbres que concedan mayor libertad a las mujeres.

Con la repblica neocolonial, la presencia norteamericana se acrecent, favorecida por el Tratado de Reciprocidad, instrumento que afianza la dependencia. La Primera Guerra Mundial cort brutalmente el vnculo con Europa. De ella proceda, segn testimonio de Marcelo Pogolotti, lo ms refinado. Los autos Isotta Fraschini frente al vulgar fotingo, las galletas inglesas para el t, lo mejor de los vinos de mesa y las imgenes de actrices de cine que excitaban la imaginacin de los adolescentes. Lo norteamericano representaba el triunfo de lo prctico. Normas de higiene WC incluido, los vestidos en serie el prt--porter para la mujer trabajadora. En este ltimo caso, aquellas de menos recursos podan comprar patrones en el Tent Cent y armar ropitas con los retazos adquiridos en Muralla. Ya entonces los autos de lujo eran cola de pato. El Encanto venda brassieres Maidenform, pero preservaba su Saln francs porque seguan radicando en Pars los modistos que orientaban el rumbo de la moda. Las corbatas y los zapatos ms elegantes procedan de Italia y, en vsperas del triunfo de la Revolucin, empezaron a aparecer boutiques con lencera procedente de los pases nrdicos. En el Ten Cent se disfrutaba el frozen, aunque los restoranes de ms alto precio ofrecan comida francesa.

Para entender nuestro proceso sociocultural en la repblica neocolonial, resulta imposible descartar dos inmigraciones significativas. Una de ellas, muy numerosa, proceda del Caribe, fuente de braceros que arraigaron en la Isla, donde construyeron enclaves marginados, conservadores de lenguas y hbitos. La otra vertiente, espaola, se vio favorecida por la obsesin, heredada del siglo anterior, por blanquear el censo de poblacin. Cuba nunca guard rencor a los peninsulares. Formaron poderosas asociaciones: el Centro Gallego, el Centro Asturiano, el Casino Espaol, los Naturales de Ortigueiras. Generalmente hombres solos, los emigrantes fundaban familias en el pas. Todos disfrutaban las ventajas que les ofrecan sus organizaciones, desde cuidados mdicos hasta festejos y playas. Se tocaba la gaita y la sidra era un componente asiduo de las reuniones familiares.

En un sutil y documentado estudio incluido en el volumen La intimidad de la historia, de Ediciones ICAIC, Monseor Carlos Manuel de Cspedes analiza la crisis de la jerarqua catlica al producirse la intervencin norteamericana en Cuba. Por los acuerdos existentes entre el Vaticano y la monarqua, la institucin eclesistica estaba sujeta a un compromiso de lealtad con la metrpoli. Desconcertados ambos, los obispos de La Habana y Santiago tuvieron reacciones diversas. El alto prelado capitalino, con antecedentes de speras crticas a los insurgentes, procuraba modificar su posicin. En cambio, el santiaguero escriba misivas desesperadas a la Santa Sede en solicitud de relevo. Tanta fue su desesperacin que manifest su disposicin de entregar su alma a Dios en el momento del inevitable llamado, pero estaba renuente a verse recluido en un hospital para enfermos mentales. Las investigaciones de Louis A. Prez revelan que, por aquel entonces, ya haba presencia de las denominaciones reformadas en Cuba. De regreso al pas, muchos migrados econmicos, conversos al protestantismo, haban adquirido ciudadana norteamericana. Contaban con la proteccin consular para el ejercicio de sus prcticas religiosas.

Durante la repblica neocolonial, la nueva accin misionera se centr en la educacin. Los estudios se complementaban con el aprendizaje del ingls, lengua que adquiri importancia progresiva para un buen desempeo en el mundo del empleo. Muchas de aquellas escuelas adquirieron prestigio por la calidad de sus maestros y contaron con la ventaja imprevista de entrar en un medio en el cual las ideas librepensadoras se haban expandido notablemente por el influjo del positivismo y la desconfianza respecto a la iglesia catlica espaolizante, en un mbito donde muchos se reconocan como agnsticos y librepensadores. Aunque su influencia en el terreno religioso fuera limitada, los protestantes transmitieron valores de la cultura norteamericana. Al no imponer las prcticas inherentes al culto, acogieron en su seno a creyentes y no creyentes, as como a hijos de familias hebreas.

Bienvenidas sean las obras elaboradas desde la honestidad intelectual, formuladas sobre la base de una rigurosa investigacin. Louis A. Prez consult un enorme volumen de peridicos, de textos literarios y testimoniales. Mis reparos proceden del rechazo a los estereotipos y de mis vivencias personales. No dejo por ello de recomendar el acercamiento analtico a Ser cubano con la mirada puesta en nuestra contemporaneidad.

La mentalidad anexionista se enmascara tras nuevos modos de nombrar las cosas. Louis A. Prez nos regala datos sustantivos para el desmontaje de los discursos e imgenes que intentan cercarnos. Un factor no desdeable se manifiesta en la intencionada manera de solapar modernizacin y modernidad. La sacarocracia emergente nos llev a contarnos entre los primeros en disponer de ferrocarril, telgrafo, telfono, electricidad y, ms tarde, en incorporar el uso extensivo de la radio y la televisin. Si la memoria no me falla, al iniciarse la repblica el monopolio ferrocarrilero era britnico. Sus administradores, vecinos de la casa donde naci mi padre, terminaban las celebraciones etlicas entonando for he is a jolly good fellow. Pero se trata de un detalle secundario. En su rpido proceso de crecimiento, los Estados Unidos proyectaron universalmente la imagen de inventores, fabricantes y distribuidores de todo lo moderno. En Cuba contribuyeron notablemente a establecer la higiene necesaria para combatir las epidemias. Lo moderno se asocia, en cambio, a un referente filosfico, a una concepcin del mundo, a la bsqueda de sentido de interconexin entre las cosas y a un sistema de valores. El auge de una posmodernidad que est pasando de moda fue su contraparte.

En el mbito de lo cotidiano, los norteamericanos han propagado la nocin del confort, nada desdeable, puesto que no tenemos vocacin de faquires. As se propagan las expectativas de un buen vivir en un mundo en que el bienestar material seala el lindero que separa a triunfadores y perdedores. El estereotipo del ser norteamericano, proyectado en imgenes mltiples y seductoras que se identifica con los vencedores y soslaya a los delerictos de la humanidad que abundan en todas partes, aherrojados algunos a un trabajo agotador para acumular objetos y disfrutarlos en vsperas de su ingreso al home. No escribo una novela negra. Aspiro a subrayar la falacia de los estereotipos abstractos, negadores de tanta proclamada multiculturalidad y de la existencia de clases sociales.

El poder de seduccin de las imgenes es inmenso. Pasamos del tecnicolor a la tercera dimensin, del telgrafo a Internet. El pas en que vivimos ha sufrido penalidades en lo material, ms palpables ahora, cuando el poderoso caballero empieza a abrir brechas. En un combate que involucra el pensar de la izquierda internacional, es imprescindible conocer las estrategias de seduccin del poder hegemnico sin caer en la trampa de proponernos un modelo similar. Hay que mirar cara a cara la realidad y reconocer que todo ser humano crece en el diseo de expectativas de vida. En ellas, tal y como lo planteaba el programa del Moncada, se incluye la satisfaccin de nuestras demandas de vivienda, vestir adecuado, entretenimiento, as como el acceso a las oportunidades del desarrollo y el cuidado de la salud. Las dificultades interpuestas en nuestro camino han impedido la plena satisfaccin de esas exigencias. Por ellas, con la participacin de todos, hay que seguir luchando.

La clave de nuestro triunfo est, dejando atrs retricas gastadas, en construir nuestro proyecto de felicidad, incluyente, solidario, marcado por el hambre de lo espiritual, la del Cuentero de Onelio Jorge Cardoso. No llegaremos a ella por la imitacin precaria y empobrecida de un consumismo cultural. Todo lo contrario. Lo haremos tocando con las manos la verdad tangible de lo que somos, rescatando y redescubriendo lo ms hermoso que guardamos en lo profundo de nuestro ser mltiple.

Fuente: http://www.lajiribilla.cu/articulo/el-imaginario-anexionista