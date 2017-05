Sed de izquierda

OnCuba

No somos milicianos ni empresarios. No sabemos marchar ni hacer un negocio. No podemos alzarnos en la selva porque las guerrillas han sido desmovilizadas. No queremos ni podemos ganar demasiado dinero porque nos parece imposible e inmoral. No soportamos el capitalismo porque es injusto y brutal pero no creemos que sea necesario entregar todos los sueos a un Estado o a un partido.

Nos gusta el socialismo, sus hroes y mrtires, sus estatuas y sus banderas, sus himnos y hasta algunos de sus ms feos edificios flicos e inmortales. Adoramos la democracia porque creemos que sin ella nada de lo anterior tiene sentido.

Somos admiradores de los indignados pero no queremos que piensen que podemos llegar a ponernos as en un pas tan justo como este. Estamos de parte de los desempleados de todo el mundo y no sabemos cuntos hay en nuestro pas.

Estamos seguros de que sin derechos humanos no se puede vivir y hablamos en voz baja cuando se trata de los nuestros.

Respetamos a todos los que desde las sociedades civiles del mundo luchan por la libertad y contra la impunidad y no hablamos de la sociedad civil cubana, que tambin existe y trabaja y gana batallas y pierde muchas otras.

No queremos que Cuba cambie y se llene de supermercados iluminados pero salimos de la Isla desesperados por entrar en un Walmart a comprar todo lo que no se vende aqu.

Criticamos las condiciones de vida de los presos del mundo y no sabemos cuntos privados de libertad tenemos en nuestra patria.

Estamos seguros de que el capitalismo se basa en la manipulacin de la informacin y para probarlo podemos llegar hasta a manipular la informacin.

Estamos en contra de la censura pero sabemos que hay cosas que no pueden salir por televisin.

Hemos producido conocimiento y esperanza para siglos de lucha de la izquierda en todo el planeta, mas no queremos que otros nos enseen lo que han aprendido en siglos de aprendizaje.

Somos el ejemplo histrico de resistencia frente a un imperio voraz, pero les tenemos miedo a algunos que piensan diferente.

Les hemos brindado a los ms pobres y a millones de personas la posibilidad de leer y de estudiar, y sin proponrnoslo ha resultado que aparentemente todos pensamos igual.

Hemos cambiado la historia de Amrica Latina pero le tenemos miedo al prximo movimiento que lo mejore todo entre nosotros.

Somos el pas de los jvenes seguros y desprejuiciados pero no podemos dejarles el poder de decidir porque estamos seguros de que el relevo no ha llegado an.

Sacamos la lengua a la doctrina que expuso el fin de la historia despus de la cada del campo socialista pero repetimos que nuestras instituciones y organizaciones son eternas e inmortales.

Les dijimos a nuestros jvenes que leyeran y despus les dijimos que deban ser incondicionales.

Le dijimos al mundo que fundaramos la repblica de Mart, con todos y para el bien de todos, pero despus exclamamos: la universidad es para los revolucionarios.

Somos una izquierda adolorida que ha olvidado la lucha y es valiente y ejemplar ante enemigos de otras pocas, pero es incapaz de aportar nada fresco a las nuevas circunstancias porque estamos concentrados en vigilar al imperio y a la disidencia.

Fuimos una vez los que bautizamos al corazn parido por aquella era gloriosa. Pero no podemos fecundar al futuro porque no ha bajado la orientacin de hacerlo.

