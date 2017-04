La era de la ingobernabilidad en Amrica Latina

La desarticulacin geopoltica global se traduce en nuestro continente latinoamericano en una creciente ingobernabilidad que afecta a los gobiernos de todas las corrientes polticas. No existen fuerzas capaces de poner orden en cada pas, ni a escala regional ni global, algo que afecta desde las Naciones Unidas hasta los gobiernos de los pases ms estables.

Uno de los problemas que se observan sobre todo en los medios, es que cuando fallan los anlisis al uso se apela a simplificaciones del estilo: Trump est loco , o conjeturas similares, o se lo tacha de fascista (que no es una simple conjetura). Apenas adjetivos que eluden anlisis de fondo. Bien sabemos que la locura de Hitler nunca existi y que representaba los intereses de las grandes corporaciones alemanas, ultra racionales en su afn de dominar los mercados globales.

Del lado del pensamiento crtico sucede algo similar. Todos los problemas que afrontan los gobiernos progresistas son culpa del imperialismo, las derechas, la OEA y los medios. No hay voluntad para asumir los problemas creados por ellos mismos, ni la menor mencin a la corrupcin que ha alcanzado niveles escandalosos.

Pero el dato central del periodo es la ingobernabilidad. Lo que viene sucediendo en Argentina (la resistencia tozuda de los sectores populares a las polticas de robo y despojo del gobierno de Mauricio Macri) es una muestra de que las derechas no consiguen paz social, ni la tendrn por lo menos en el corto/mediano plazos.

Los trabajadores argentinos tienen una larga y rica experiencia de ms de un siglo de resistencia a los poderosos, de modo que saben cmo desgastarlos, hasta derribarlos por las ms diversas vas: desde insurrecciones como la del 17 de octubre de 1945 y la del 19 y 20 de diciembre de 2001, hasta levantamientos armados como el Cordobazo y varias decenas de motines populares.

En Brasil la derecha pilotada por Michel Temer tiene enormes dificultades para imponer las reformas del sistema de pensiones y laboral, no slo por la resistencia sindical y popular sino por el quiebre interno que sufre el sistema poltico. La deslegitimacin de las instituciones es quiz la ms alta que se recuerda en la historia.

El economista Carlos Lessa, presidente del BNDES con el primer gobierno de Lula, seala que Brasil ya no puede mirarse al espejo y reconocerse como lo que es, perdido el horizonte en el marasmo de la globalizacin (goo.gl/owd24y). El aserto de este destacado pensador brasileo puede aplicarse a los dems pases de le regin, que no pueden sino naufragar cuando las tormentas sistmicas acechan. En los hechos, Brasil atraviesa una fase de descomposicin de la clase poltica tradicional, algo que pocos parecen estar comprendiendo. Lava Jato es un tsunami que no dejar nada en su sitio.

El panorama que ofrece Venezuela es idntico, aunque los actores ensayen discursos opuestos. De paso, decir que atender a los discursos en plena descomposicin sistmica tiene escasa utilidad, ya que slo buscan eludir responsabilidades.

Decir que la ingobernabilidad venezolana se debe slo a la desestabilizacin de la derecha y el imperio, es olvidarse que en la prolongada erosin del proceso bolivariano participan tambin los sectores populares, mediante prcticas a escala micro que desorganizan la produccin y la vida cotidiana. O acaso alguien puede ignorar que el bachaqueo (contrabando hormiga) es una prctica extendida entre los sectores populares, incluso entre los que se dicen chavistas?

El socilogo Emiliano Tern Mantovani lo dice sin vueltas: caos, corrupcin, desgarro del tejido social y fragmentacin del pueblo, potenciados por la crisis terminal del rentismo petrolero (goo.gl/DW8wkQ). Cuando predomina la cultura poltica del individualismo ms feroz, es imposible conducir ningn proceso de cambios hacia algn destino medianamente positivo.

En suma, el panorama que presenta la regin aunque menciono tres pases el anlisis puede, con matices, extenderse al resto es de creciente ingobernabilidad, ms all del signo de los gobiernos, con fuertes tendencias hacia el caos, expansin de la corrupcin y dificultades extremas para encontrar salidas.

Tres razones de fondo estn en la base de esta situacin crtica.

La primera es la creciente potencia, organizacin y movilizacin de los de abajo, de los pueblos indios y negros, de los sectores populares urbanos y los campesinos, de los jvenes y las mujeres. Ni el genocidio mexicano contra los de abajo ha conseguido paralizar al campo popular, aunque es innegable que afronta serias dificultades para seguir organizando y creando mundos nuevos.

La segunda es la aceleracin de la crisis sistmica global y la desarticulacin geopoltica, que peg un salto adelante con el Brexit, la eleccin de Donald Trump, la persistencia de la alianza Rusia-China para frenar a Estados Unidos y la evaporacin de la Unin Europea que deambula sin rumbo. Los conflictos se expanden sin cesar hasta bordear la guerra nuclear, sin que nadie pueda imponer cierto orden (an injusto como el orden de posguerra desde 1945).

La tercera consiste en la incapacidad de las lites regionales de encontrar alguna salida de largo aliento, como fue el proceso de sustitucin de importaciones, la edificacin de un mnimo estado del bienestar capaz de integrar a algunos sectores de los trabajadores y cierta soberana nacional. Sobre este trpode se estableci la alianza entre empresarios, trabajadores y Estado que pudo proyectar, durante algunas dcadas, un proyecto nacional creble aunque poco consistente.

La combinacin de estos tres aspectos representa la tormenta perfecta en el sistema-mundo y en cada rincn de nuestro continente. Los de arriba, como dijo das atrs el subcomandante insurgente Moiss, quieren convertir el mundo en una finca amurallada . Probablemente, porque nos hemos vuelto ingobernables. Tenemos que organizarnos en esas difciles condiciones. No para cambiar de finquero, por cierto.

