A poco de pasada la Semana Santa el ttulo pareciera referirse a aquella tradicin religiosa sobre la tnica sin costuras sorteada al pi de la cruz, que Henry Koster llev al cine en 1953, basado en la novela de Lloyd Douglas, de 1942.





Pero nuestro manto sagrado es ms prosaico y menos religioso, aunque contenga una encarnada tradicin cordobesa en la sagrada familia en minsculas noms porque se trata de la conocida corporacin judicial, que an con los esfuerzos de renovacin realizados, sigue en buena medida conservando hbitos y costumbres.





Para el 27 de abril de 2017 estaba anunciado el inicio del juicio en la causa maldita, que debe juzgar la complicidad de los funcionarios judiciales con el terrorismo de estado.





Despus de 41 aos de impunidad, slo cuatro irn a juicio: el ex juez Miguel ngel Puga, el ex fiscal Antonio Sebastin Cornejo, el ex secretario penal Carlos Otero lvarez y el ex defensor oficial Ricardo Haro. Al ex fiscal Ali Fuad Ali y al ex defensor oficial Luis Eduardo Molina ya los alcanz la impunidad biolgica.





Pero la audiencia del prximo jueves 27 ha sido suspendida. El diablo meti la cola!





Algo se pretendi prevenir cuando las querellas plantearon la inhibicin del juez Fabin Falcucci, que presidir el tribunal de este juicio. Se fundament en el temor de parcialidad, por su relacin funcional con el juez Daz Gavier, que en noviembre de 2011 afirm en importantes medios locales estar muy compungido y dolorido por la situacin de Otero lvarez, calificando de infundados los hechos delictivos de la acusacin fiscal.





A pesar de esta opinin relevante, la contundencia de las pruebas llev al juez Daniel Herrera Piedrabuena a procesar al ex secretario y ex juez Carlos Otero lvarez y dems imputados, elevando la causa a juicio el 18 de marzo de 2016.





Los doctores Patricia Chalup, Adriana Gentile y Jorge Luis Chalup, por las querellas, afirmaron tambin su preocupacin por el condicionamiento que podra ejercer parte de la corporacin judicial de Crdoba sobre el doctor Falcucci; y que resulta evidente desde la gnesis de esta causa y sobre todo teniendo en cuenta la particularidad en este proceso judicial, que los imputados se desempearon como funcionarios judiciales y ejercieron dichos cargos hasta hace muy pocos aos.





El juez Falcucci rechaz el pedido de su apartamiento alegando que esas opiniones de su colega en el mismo Tribunal Oral 1 no influyen de modo alguno en mi nimo personal. Y calific de formulacin abstracta carente del respaldo probatorio la referencia a la posible injerencia de la corporacin judicial de Crdoba. Los otros dos miembros del Tribunal designados para este juicio, los jueces Reynaga y Quiroga Uriburu rechazaron la recusacin y avalaron su continuidad.





Pero cuando el juez Reynaga pidi postergar el inicio hasta concluir el juicio por el operativo Independencia en Tucumn, que l mismo estim que sera en junio, donde acta como juez subrogante, el presidente Falcucci desintegr el Tribunal solicitando a la Cmara de Casacin Penal un reemplazante.





El Fiscal Carlos Gonella y las querellas interpusieron un recurso de resposicin del juez Reynaga, ya que sus razones de postergacin eran circunstanciales y por un tiempo previsible. Para evitar ms dilaciones era preferible considerar el pedido de Reynaga, como juez natural del tribunal que no haba sido objetado por las partes, como s lo fueron otros magistrados en las distintas etapas de esta causa. Con ello se evitara una dilacin incierta.





El Fiscal haba advertido que la solucin dispuesta por el seor presidente (Falcucci) en absoluto garantiza el cumplimiento del cronograma de audiencias, debido a las particularidades del presente caso, en el cual ya ha habido gran cantidad de recusaciones e inhibiciones. Y nada indicaba que no pudiera repetirse.





La Cmara de Casacin Penal, sin atender la solicitud fiscal, produjo en tiempo record el reemplazo del Dr. Reynaga, designando a la jueza Mara Ivn Vella, de Santa Fe. Sin embargo, la no aceptacin de la Jueza reemplazante acarre la temida nueva dilacin. Esta vez sine die, porque un nuevo juez subrogante debe ser integrado al tribunal; y adems consentido por las partes, como lo haba sido finalmente en su conformacin original con los magistrados Fabin Falcucci, Jos Camilo Quiroga Uriburu (de La Rioja) y Juan Carlos Reynaga (de Catamarca).





Se cay el argumento de las dilaciones indebidas que justific el apartamiento del juez Reynaga y se le aadi la imposibilidad de concurrir de la juez Ivn Valles, lo que hace ms incierta la fecha de inicio del juicio a la complicidad de los funcionarios judiciales con los delitos de lesa humanidad en el marco del terrorismo de estado.





El manto sagrado, la tnica sin costuras del crucificado, que a la hora del reparto fue sorteado beneficiando a Marcellus, el Tribuno romano, slo podra asemejarse al manto encubridor de la impunidad para la sagrada familia judicial, en que ste pareciera ser sin fisuras en la tradicin cordobesa. Y su autocalificada sacralidad, slo en lo que se pretende de intocable, inmune y perenne. Pero esto mismo exige que el reclamo de Justicia sea de todos. Un pronunciamiento social de los que luchan y quieren acabar con los privilegios.





Compromiso imprescindible y necesario, pero no fcil. Porque aqu se trata de conmover una trama sin fisura de los crculos ulicos del poder cordobs, con ramificaciones sociales y polticas, ausentes en los juicios a los ejecutores militares y policas del terrorismo de estado, ya condenados.





Nadie ignora que en este sistema es ms complicada la tarea de desmantelar esas tramas arraigadas en la plutocracia, que condenar a ladrones de gallinas, o hasta genocidas. Pero en democracia la Justicia debera alcanzar a todos, sin favoritismos de ninguna ndole.





El manto sagrado de la impunidad seguir cubriendo por ahora a los cofrades de la Justicia Federal de Crdoba. Sin embargo la ciudadana, consciente que ninguna democracia se consolida sobre poderes institucionales que resignan su funcin, marcar en su memoria las conductas complacientes o tibias, sin claudicar en el reclamo de justicia a la complicidad civil.





Este ser el primer juicio a la complicidad civil en Crdoba; y debera involucrar, adems, a todos los actores que han llevado adelante las banderas de Memoria, Verdad y Justicia.

Luis Miguel Baronetto. Querellante en la Causa de los Magistrados. Ex Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Crdoba

