Un estudio de los acontecimientos espaoles

Cuestin de principios (V)

A partir de la segunda guerra mundial y de la guerra civil en Espaa, el impulso irresistible del renacimiento movi a Occidente a buscar la solidez, la seguridad y la estabilidad. Todo iba dirigido en ese sentido: matrimonio para toda la vida (entre nosotros), seguros de todo tipo, jubilacin asegurada, seguro de desempleo, sirvientas vitalicias, vivienda en propiedad, amigos para siempre... Todo respondiendo a la necesidad material y psicolgica de que todo sea ms resistente que lo destruido despus de los estragos naturales y de las guerras. Pero a partir de la dcada de los 70, los albores del neoliberalismo, hasta hoy que arrecia, todos los esfuerzos van dirigidos en sentido contrario: a lo fugaz, a lo pasajero, a lo efmero, a lo coyuntural, a la incertidumbre, a la inestabilidad vital. La informtica y sus a menudo estpidas actualizaciones por muy justificadas que estn, contribuyen a esa sensacin. Percibimos entre aquella poca y sta la misma diferencia que vemos entre una construccin de piedra y otra de papel. Zozobra llamo a la inquietud no creativa. Y en torno a la zozobra, a la inseguridad y a la inestabilidad gravita hoy casi todo.

Sea como fuere, toda sociedad, avanzada o no, se dota de principios rectores para convivir, y luego va perfilando los aspectos que supone mejorarn la convivencia. Pero, a medida que se va haciendo ms y ms compleja, como todo ser vivo, y una colectividad lo es, tarde o temprano entra en decadencia, y por antonomasia en decadencia moral. De ah la mirada desesperada hacia atrs de algunos aferrndose a lo viejo, a lo dej vu, a lo que funcion... porque lo nuevo inspira desconfianza, porque si algo te interesa mucho, por la propia dinmica del nuevo orden de cosas, no por tu deseo, te puedes quedar fcilmente sin ello.

Hay varios factores que propulsan la decadencia, pero generalmente hace acto de presencia cuando por tiempo prolongado el prncipe, es decir, los dirigentes, el sistema, se depravan. Pues su corrupcin incita al pueblo a imitarles con efectos en cascada. Se va generando una mentalidad progresivamente agrietada y se esciden los principios morales que quiz comparti la inmensa mayora. Esa escisin acaba siendo al mismo tiempo causa y efecto de la decadencia. La cohesin social se debilita, y el debilitamiento de la fuerza de obligar de las normas, del compromiso, del pacto social poltico, jurdico, moral o tico acaba en anomia (sin normas). Lo cual, a su vez genera la desconfianza suficiente entre el Estado y los ciudadanos, y entre los propios ciudadanos, como para desencadenar una progresiva descohesin social hasta la ruptura, bien desembocando en revolucin bien en una precaria salud nerviosa y mental colectiva que conduce a la atona o al tedio... Esta es la causa de que Salvador Pniker nos proponga lo retroprogresivo: ir simultneamente hacia lo nuevo y hacia lo antiguo, hacia la complejidad y hacia el origen. Propuesta que si tiene sumo inters en el plano individual, trasladado a lo social se convierte en otra utopa ms, al estar condicionado fatalmente a los mecanismos y registros de la economa no dirigida ni intervenida...

Pues bien, hay en estos momentos decadentes en Espaa dos mentalidades preponderantes, y probablemente en otras partes del mundo occidental tambin: la del creyente que es al mismo tiempo negacionista del cambio climtico y enemiga de lo pblico (excepto en lo que le conviene), y la del ateo y agnstico que afirman el cambio climtico y slo toleran la libre concurrencia a condicin de que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades bsicas. Las dos, irreconciliables. Como irreconciliables vienen siendo desde hace ms de un siglo, que se prolonga hasta hoy, comunismo y neoliberalismo.

En Espaa nos encontramos 40 aos despus de inaugurada oficialmente un engendro de democracia. Y lo que, abstraccin hecha de los acontecimientos polticos rampantes, se aprecia en la sociedad espaola tanto de lejos como de cerca, es una horrible sensacin de frustracin y una pattica desorientacin. Por un lado, al descubrir en nmero de miles, casos de saqueo o de incendio de las arcas pblicas. Por otro lado, una monarqua corrupta. Por otro, una justicia titubeante, proclive a la benevolencia con los poderosos e implacable con los dbiles. Y luego, cinco modelos educativos desfilando a lo largo de ese tiempo cuando los pases de la vieja Europa se han limitado a leves retoques en los suyos. Todo lo que ha de desembocar necesariamente en un clima de desencanto, primero, y luego en otro de indignacin, combinados en un limbo educacional. De cinco planes en cuatro dcadas no pueden haber salido ni salir ciudadanos y ciudadanas con ideas claras educativas que no sean religiosas; justo lo que se propusieron quienes desde el principio del rgimen entorpecieron, bloquearon o suprimi eron las condiciones para el desarrollo de una sana educacin civil.

Por otra parte, los gobernantes y los financieros dicen preocuparse mucho por la inestabilidad y por el impacto que a cuenta de ella sufre lo burstil. Sin embargo no slo no la evitan: la provocan. Es ms, parece que la inestabilidad deliberada como principio dinmico de la sociedad espaola se ha instalado en ella con el propsito de quedarse para siempre. Inestabilidad como moneda de cambio no respaldada por valor alguno que sugiera solidez y permanencia. Inestabilidad laboral que asigna al trabajador el estatuto de siervo, si no de esclavo. Inestabilidad econmica, que disuade al individuo de formar una familia aun monoparental. Inestabilidad del enjuiciamiento, que hace imposible la jurisprudencia. Inestabilidad biolgica, que desaconseja a la mujer ser madre sin alto riesgo de forzar a ms inestabilidad al hijo. Inestabilidad emocional que, con la econmica, ocasiona inestabilidad sentimental, psicolgica y mental, que a su vez coartan la integridad moral, la "buena" costumbre y la cohesin social.

Y lo cierto es que la sociedad espaola, azotada por esa inestabilidad por si fuera poco atizada por la amenaza del cataclismo silencioso que es el cambio climtico, parece un laboratorio para inferencias sociolgicas a cuenta de ella. Se supone que la transicin de la dictadura a la democracia sera un periodo de adaptacin de una mentalidad a otra distinta, como el astronauta precisa un tiempo de descompresin para regresar a la normalidad. Y eso es lo que venimos intentando los bienpensantes durante los cuarenta aos que est durando la transicin. Pero esa serie de acontecimientos a los que antes me refera hace suponer que vamos a precisar de otro siglo para madurar el marco democrtico aun con toda la miseria que encierra la democracia burguesa y renunciando a una economa racional como la de una China a la cabeza del binomio: seguridad-libertad. Desde luego en Espaa la culpa, mejor dicho, el pecado original de la delincuencia de corbata sobrevenida despus, es de los "fundadores" del engendro, los cuales levantaron esto que algunos llaman democracia sobre el barro.

Las derechas, los conservadores y los que mandan in aeternum durante aos han estado imponiendo el orden mientras desvalijaban al Estado. Y ahora, pese a que han terminado siendo descubiertos, tampoco parecen muy dispuestos a ceder. Vanos esfuerzos, pues la tensin social existente, eso que llaman alarma social, no se puede ocultar ni solapar por mucho tiempo. Parecer ser que en la Francia tolerante se extiende una alarma importante y peligrosa frente a la quiebra de la disciplina en la enseanza. La cuestin al final est en propiciar el reemplazo pacfico de un modelo por otro, de unas prcticas por otras, de unas costumbres por otras, de unos valores... y de unos principios por otros, de modo que los criterios que rigen en las instituciones, desde el parlamento hasta los tribunales de justicia, desde la iglesia de barrio hasta la empresa, desde el instituto y el colegio hasta cada hogar... se ajusten a las mentalidades nacientes movidas por los principios ticos universales, sin concesiones a la excepcionalidad.

Principios que atienden a la conciencia moral, a tener siempre en cuenta al otro, a tener consideracin por el otro, a la justicia social, al amaos los unos a los otros, a la menor distancia posible material entre unos y otros... Porque lo grave, lo gravsimo, a la larga, ya lo he dicho, es la anomia: una sociedad sin conciencia, sin principios, vaca de principios. Pero, a estas alturas de la historia y despus de una experiencia nefasta de otros cuarenta aos, tambin es grave, gravsimo, insistir en una sociedad fundada en los principios melifluos de una religin monotesta y en un impostado patriotismo (el ltimo refugio de los canallas) que s lo cobra importancia frente al enemigo prefabricado o frente a un invasor imaginario. Gravsimo, porque esa sociedad es en ambos casos irremisiblemente decadente. Porque una sociedad que todo lo cifra en ese valor patritico, en el dinero y en el poder, que es lo que agitan tanto la anomia como un marco retrgrado, es una sociedad moribunda. La eleccin del ltimo emperador en la Roma que desapareca, Odoacro, fue el resultado de una virtual subasta.

No se sabe bien lo que Espaa necesita para salir del presente marasmo moral en que se encuentra, pero lo que s sabemos es lo que les sobra a los que vienen siendo y comportndose como los dueos exclusivos de este pas. Pero aparte de esto, es tal el empeo en los poderes econmicos ayudados por los polticos en alegar inestabilidad a la vida corriente para mejor controlar a la inmensa mayora de la poblacin, que, aun cuando el poder poltico cayese por azar en manos de esa mentalidad que se encierra en los partidos de la izquierda real, aquellos dueos de los que hablo volveran a todo trance a atizar la inestabilidad en los todos centros institucionales donde domina, que son todos: medios financieros y medios de informacin afines, banca, gran empresa, Iglesia... Y todo porque no toleran a la izquierda, y todo para forzar el retorno de los suyos.

Deca antes que no se sabe lo que Espaa necesita para salir de este marasmo. Pero yo s lo s: dos potentes revulsivos. Uno poltico: equilibrio territorial a travs del federalismo o de la confederacin de Estados que no rompe Unidad alguna, y otro moral: cerrar la herida de la guerra civil reconociendo y sustanciando las demandas de los herederos de quienes la perdieron. Con la mentalidad ahora predominante, como pedir peras al olmo...

Y sin embargo, slo a partir de ah, dentro a regaadientes de la continuidad del reino del Mercado, la vida del pas cobrara pulso. Slo entonces alcanzara una dimensin y una paz desconocidas. Slo a partir de ah, sanada del vicio del saqueo salvaje a costa de todos y curada de la obsesin por una Unidad territorial con pegamento, es cuando Espaa podra estar en Europa por derecho propio, e incluso casarse con la Europa Comunitaria en segundas nupcias...

Jaime Richart. Antroplogo y jurista

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.