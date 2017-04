Una apertura sin frases de ocasin

Inauguracin de la 43 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

Pgina 12

La posverdad es esa mentira emotiva para modelar la opinin pblica desdeando hechos fehacientes, dijo Valenzuela. (Imagen: Leandro Teysseire)

La inauguracin de la 43 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, con Los ngeles como ciudad invitada, fue el escenario donde se despleg el asunto de enfrentar la posverdad, las falsas verdades que obnubilan el entendimiento, como defini de manera ejemplar Luisa Valenzuela, en una apertura memorable. Del duelo hacemos potencia, suelen repetir las Madres de Plaza de Mayo, a quienes record al cumplirse los 40 aos de su primera ronda. Pero antes de escuchar a la autora de Cambio de armas, habl Martn Gremmelspacher, presidente de la Fundacin El Libro. La industria editorial est atravesando uno de sus momentos ms delicados, con cadas en las ventas del 25 por ciento, lo que afecta especialmente a las pequeas y medianas editoriales. De un ao al otro se han dejado de producir 20 millones de ejemplares, o sea casi 55.000 ejemplares por da, ilustr Gremmelspacher y record que el ao pasado, en el mismo lugar, el ministro de Cultura Pablo Avelluto hizo referencia al conocimiento que tena por haber pertenecido al sector. La verdad, seor Ministro, es que no solo continuamos con esos mismos problemas, que arrastramos sin resolverlos, sino que los que tenamos se han agravado y han surgido otros nuevos. El otro brazo de la tenaza que asfixia al sector es la subida de los costos impulsados por los desmedidos aumentos de las tarifas de servicios, explic el presidente de la Fundacin El libro.

La asimetra impositiva es de los problemas tradicionales que enfrenta el libro. A fines de la dcada del 90 el sector editorial dej de compensar el Impuesto al Valor Agregado sobre el papel contra el Impuesto a las Ganancias. Necesitamos en estos momentos, como medida de emergencia, recuperar esa situacin fiscal en forma urgente, camino a un tratamiento impositivo que nos permita recuperar todos los IVA pagados durante el proceso industrial y comercial, tanto editores como libreros. Nuestros principales competidores, Mxico, Colombia y Espaa, tienen polticas pblicas activas de proteccin a la industria editorial y, aunque parezca mentira, Argentina no las tiene, compar el presidente de la Fundacin y precis que por la ausencia de proteccin el pas qued relegado al cuarto puesto dentro del mercado hispanohablante. El sector editorial est preocupado por un proyecto de reforma impositiva, aparentemente solicitado por el Ministerio de Economa a una conocida institucin privada, que incluye como propuesta gravar al libro argentino con un IVA del 19 por ciento y que implicara la derogacin de la excepcin sostenida por todos los gobiernos durante dcadas. De aplicarse esta medida, sera el tiro de gracia para el libro argentino, sentenci Gremmelspacher. Avelluto reconoci que fue un ao muy difcil para muchos argentinos. Viv muchas crisis econmicas y financieras, y vi en cada una de ellas cmo el sector editorial, a travs de su talento, se las ingeni para salir adelante. Por lo tanto, parafraseando a una querida amiga escritora, Beatriz Sarlo: Conmigo no, Martn. Esta no es la peor crisis de la industria editorial, no hay ningn tiro de gracia. Que la situacin es difcil, lo comparto. Que en el ltimo trimestre del ao pasado las cosas empezaron a mejorar es un hecho.

Valenzuela defini la posverdad como esa mentira emotiva nacida para modelar la opinin pblica desdeando los hechos fehacientes y los datos verificables, esa lengua de madera especial para construir discursos engaosos, que llegan a convencer porque resultan atractivos, tranquilizadores, o quiz convenientes y destac que estos son tiempos de un ubicuo Moloch, ese monstruo bblico con panza de fuego que traga a los nuevos desamparados: trabajadores desplazados, estudiantes, docentes, investigadores, inmigrantes, hasta mujeres porque nos estn convirtiendo en una poblacin de riesgo. La presidenta del PEN Argentina afirm que le cabe a la literatura asumir su papel de superficie reflectante, til para echar luz sobre aquellos espacios que se busca mantener a oscuras y garantiz que en la lectura encontraremos armas defensivas para enfrentar el horror del mundo, armas que pueden llegar a descolocar a quienes se sienten dueos incuestionados de la verdad. La autora de Aqu pasan cosas raras seal que la lucha por la defensa de nuestros legtimos derechos se entabla desde todos los frentes, y la fuerza de la palabra es un elemento crucial. Cuando quienes detentan el poder pareceran vivir en la RA, la Realidad Aumentada en la cual los elementos fsicos tangibles se combinan con elementos virtuales, noso- tros en este suelo, con o sin ciudadana, atendiendo al prembulo de nuestra Constitucin, somos habitantes de otra RA, la Repblica Argentina. Y alzamos la voz. Cada vez ms fuerte se hace or la palabra para enfrentar la gran ola de esta posmodernidad lquida que amenaza arrasarnos convertida en tsunami.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/34482-una-apertura-sin-frases-de-ocasion