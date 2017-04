Migracin y terrorismo de Estado en la era Trump

La digna voz

Entre las metas que se propuso Trump antes de ocupar la presidencia de los EE. UU., probablemente la que ha tenido un mayor impacto es la relativa a su poltica migratoria. La amenaza naranja presume en sus primeros cien das de la disminucin significativa del trnsito ilegal de personas en su frontera sur. Pero adems ha emprendido una serie de acciones dirigidas a la deportacin masiva, ampliando el rango de posibilidades para que una persona sea deportada y, al mismo tiempo, reduciendo las posibilidades de defensa de los derechos de los migrantes. En todo caso el eje central de su poltica migratoria radica en generar terror entre la poblacin migrante para inhibir su crecimiento.

La amenaza de Trump en su campaa electoral de deportar a 11 de millones de inmigrantes ilegales, junto con la intencin de construir un muro a lo largo de la frontera con Mxico fueron sin duda los pilares de su propuesta. Lo que no dijo es que slo alrededor de la mitad de las personas que residen ilegalmente en los Estado Unidos son de origen mexicano.

Tampoco parece asumir que el problema migratorio tiene un carcter estructural, provocado por el debilitamiento y subordinacin de la economa mexicana y la necesidad de mano de obra barata que subsidie a la economa estadounidense. Este hecho no puede pasarse por alto al enfrentar el tema migratorio, por lo que queda claro que sus amenazas son simple propaganda para mejorar su imagen pblica como salvador de la esencia de la nacin pero, al mismo tiempo, generar terror entre la poblacin inmigrante para obligarlos a dejar el pas (lo cual parece poco probable porque el terror en los pases de origen es mucho mayor) o inhibir que ms gente intente ingresar ilegalmente.

De otro modo no se pueden entender las redadas realizadas en febrero en los estados de Carolina Norte y Sur, Georgia, California, Nueva York, Washington e Illinios. A lo largo de cuatro das fueron detenidas ms de 600 personas entre ellas un dreamer, Daniel Ramrez Heredia, quien fue detenido en su casa por agente del ICE (Inmigration and Customs Enforcement) quienes buscaban a su padre previamente deportado y que se presuma haba regresado. Al no encontrarlo detuvieron a Daniel con el argumento de que haba reconocido ser miembro de una pandilla.

El caso demuestra claramente que no es necesario haber cometido un crimen grave para ser deportado. El rango de criminal se ha ampliado a delitos menores; a migrantes con orden de deportacin que la han eludido o que incluso no saben que han sido deportados; a migrantes que se encuentran en juicio, los cuales pueden ser deportados sin esperar el resultado del juicio; a migrantes acusados de actos imputables, as como fraude o declaraciones falsas o por abusar de los beneficios en un programa de ayuda pblica; y por ltimo la posibilidad de que un oficial de inmigracin crea que la persona representa un peligro para la seguridad pbica o nacional. Es decir, prcticamente todos los inmigrantes con o sin papeles pueden ser deportados.

A lo anterior habr que sumar la expulsin inmediata, es decir sin la necesidad de un juicio, que en el gobierno de Obama se aplicaba a inmigrantes detenidos a menos de cien millas de la frontera y que no fuesen capaces de demostrar que llevan ms de 14 das en el pas. Ahora la expulsin inmediata aplica en todo el territorio nacional y para todas las personas que hayan estado en el pas por menos de dos aos o que no puedan demostrarlo.

Para llevar a cabo semejante poltica migratoria, el gobierno de Trump ha restaurado el programa 221(g) -que habilita a sheriffs locales y oficiales de polica local y estatal a cumplir con tareas migratoria. Pero adems pretende la contratacin de 10 mil oficiales de patrullas fronterizas s como la ampliacin de instalaciones para la detencin de migrantes. Como se ve, la promesa de Trump de deportar a tres millones de inmigrantes indocumentados con record delictivo, incorpora una ampliacin arbitraria de lo que se considera un delito, generando incertidumbre y temor. Nadie est seguro y esto con la intencin es que sean los propios inmigrantes quienes transmitan ese temor a los amigos y familiares de sus lugares de origen que estn considerando la posibilidad de vivir ilegalmente en los EE. UU.

De lo anterior se desprende la certeza de que la poltica migratoria de Trump -frente a la imposibilidad de evacuar a todos los inmigrantes ilegales, tanto por cuestiones de logstica y capacidad real del sistema como por la necesidad de mano de obra barata- se funda en el racismo y la discriminacin, en la creacin de un ambiente de terror que, al mismo tiempo que procura inhibir la inmigracin vaya tambin normalizando la violencia como forma de resolver problemas sociales. Hoy les toca a los inmigrantes ilegales. Y despus?



Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/ 2017/04/migracion-y- terrorismo-de-estado-en-la. html

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.