Los dilemas estratgicos de Podemos: La esperanza como problema poltico

El Viejo Topo

El gran desafo de Podemos ha sido su pretensin de ser una fuerza poltica con voluntad de gobierno y de poder, pero para devolver ese poder al pueblo. Por eso es el objetivo a batir. Por eso los poderes reales la trama lo combaten a sangre (y tinta) y fuego



A la memoria de Pietro Barcellona





1- Elementos de la situacin: la crisis del rgimen sigue abierta.

Podemos ha vivido su primera crisis. Se podra decir que estamos ante una crisis en la crisis. Me explico. Casi nadie duda que vivimos un cierto tipo de transicin, un cambio de rgimen desde el propio rgimen hacia otro que se va definiendo poco a poco y donde la resultante final parece clara. Se trata de consolidar una democracia limitada y no soberana donde domine de forma clara y explcita una oligarqua financiero-empresarial-meditica con el objetivo de construir un modelo de sociedad basada en la desigualdad, la desaparicin de los derechos sociales, la precariedad del modo de vida de las mayoras sociales y la definitiva desintegracin del movimiento obrero como sujeto poltico-social. La poltica siempre va por delante, desde el Estado y con el Estado para cambiar un rgimen y un modelo social.

Otra cara de la situacin tiene que ver con lo que podramos llamar la autonoma de lo poltico. Si algo est demostrando la recomposicin econmico-social de los pases del sur de la UE es que, cuando llega la crisis, los poderes econmicos fuertes, como dice Wolfgang Streeck, se convierten en sujetos activos en agencia que subordinan lo poltico y las instituciones a sus intereses generales. La crisis siempre desvela los poderes reales, aun a costa de que estos pierdan legitimidad y el problema del poder aparezca y se haga evidente para una parte sustancial de la poblacin. En Espaa esto se ha vivido con mucha claridad. Se puede decir que los poderes, lo que nosotros llamamos la trama, han intervenido a los partidos polticos mayoritarios y lo han intentado con Podemos.

La crisis de rgimen, que de una u otra forma hoy se intenta cerrar, tiene mucho que ver con la necesidad de transformar, cambiar y cooptar a los partidos polticos fundamentales. Las ltimas elecciones aclararon mucho el panorama poltico-electoral. Estaba claro que el partido clave para asegurar la recomposicin del rgimen lo que nosotros llamamos restauracin iba a ser el Partido Popular y, especficamente, su secretario general, Mariano Rajoy. Esto nunca fue fcil y el actual jefe del gobierno ha tenido que pelear duramente para conseguir convertirse en conductor de un proyecto poltico al servicio de los grupos econmicos de poder dominantes.

El papel de Ciudadanos ha ido clarificndose en este tiempo. Creado para frenar por la derecha a Podemos, se ha ido convirtiendo en un partido bisagra, defensor a ultranza de posiciones neoliberales desde un discurso poltico fuertemente polarizado contra el soberanismo cataln y muy prximo al nacional constitucionalismo que defiende el PP. Su situacin es complicada porque est obligado a apoyar al PP, lo que implica que acabe legitimando indirectamente a un partido enormemente marcado por la corrupcin. A la hora de la verdad, cuando el PP pacta, prefiere pactar siempre con el PSOE. De alguna forma, Mariano Rajoy est obligado a jugar el papel de hombre de Estado, es decir, debe enfrentarse al PSOE y, a la vez, evitar que ste acabe por desintegrarse o perder relevancia electoral, lo que traera consigo que Unidos Podemos se convirtiera en la nica fuerza de oposicin.

El dato ms significativo de la presente coyuntura es la crisis del PSOE. Es sabido que el partido de Felipe Gonzlez fue, en muchos sentidos, el partido del rgimen y el bipartidismo poltico el fundamento del mismo. El Partido Socialista logr, durante un periodo importante, hacer converger los intereses de los poderes econmicos dominantes con la mejora del nivel de vida y las condiciones de trabajo de las capas populares en un sentido amplio. Eso se termin con la crisis del 2008. El gobierno socialista de Zapatero acept los dursimos ajustes y las polticas de austeridad impuestas por la Troika, que fue percibida por la poblacin como una ruptura del pacto social garantizado por la Constitucin y como un golpe de Estado organizado y dirigido por los grandes poderes econmicos que consiguieron cooptar a la clase poltica y poner el Estado a su servicio. Lo decisivo fue el surgimiento y desarrollo del movimiento de los indignados del 15M que reclamaban una democracia verdadera, la defensa de los derechos sociales y sindicales y formas alternativas de hacer y organizar la poltica. En este contexto nace y se desarrolla Podemos.

El grupo dirigente socialista construido en el entorno de Pedro Snchez intent moverse en un pas que cambiaba aceleradamente con un triple objetivo: conseguir el apoyo de los poderes econmicos y mediticos, polarizarse fuertemente con la derecha del PP para debilitar a Podemos y, si era posible, dividirlo y restarle apoyo electoral. Este guin lo sigui siempre Snchez, nunca atendi los requerimientos de la derecha econmica y de la derecha poltica para ir a un gobierno de coalicin o a un gobierno de programa. Las razones eran evidentes: si el PSOE desapareca como oposicin, el nico beneficiario sera Podemos y con ello la crisis del rgimen se agravara. El maniobrar tctico de Pedro Snchez se bas desde el comienzo en convencer a los que mandan realmente de que el porvenir del rgimen obligaba a derrotar a Podemos y que eso no se poda conseguir sin un Partido Socialista que se polarizara con la derecha.

Lo que vino despus ya es muy conocido. Fracaso de la alianza PSOE y Ciudadanos, convocatoria de nuevas elecciones y avance del PP. Como ya dije antes, las elecciones del 26 de junio de 2016 situaban a Mariano Rajoy en el eje de la recomposicin del rgimen. Pedro Snchez no lo entendi as y sigui con el viejo guin sin darse cuenta de que ni en el interior del partido ni fuera de l estaban dispuestos a arriesgarse a unas nuevas elecciones generales. Se puede decir que el PSOE fue intervenido por los poderes que terminaron por obligar a dimitir a Pedro Snchez e iniciar un proceso congresual de incierto desenlace. Lo ms sorprendente es el retorno de Pedro Snchez con un discurso anclado en la izquierda y abierto a la cooperacin con Unidos Podemos.

En este contexto se da Vistalegre 2, el congreso de Podemos. Qu es Podemos? No es fcil de definir. Se trata de un movimiento heterogneo donde convergen, al menos, tres vectores: una grave crisis social, una crtica de masas a la poltica, a las formas de hacerla y ejercerla, y una crisis generacional profunda. Para entender qu es Podemos las palabras clave son proceso y proyecto. Podemos es un proyecto en proceso de construccin. La base de partida fue una dursima impugnacin de lo existente desde un punto de vista democrtico-plebeyo. A esto se lo denomin provocativamente populismo de izquierdas. Se puede decir que Podemos se ha ido construyendo de aqu derivan muchos de sus problemas en base a procesos electorales recurrentes donde ha habido que improvisar candidatos, programas y estructura organizativa, todo ello en un contexto caracterizado por sufrir un ataque permanente de las fuerzas del rgimen donde se han usado a fondo la crtica despiadada de sus dirigentes, la descalificacin sistemtica del proyecto y el uso y abuso de las cloacas del Estado.

El Congreso de Podemos ha sido su primera crisis general. Qu haba de fondo en el debate? En primer lugar, diferencias de anlisis; en segundo, modos de encarar las relaciones con las fuerzas polticas y mediticas dominantes; en tercer lugar, el carcter mismo de la formacin. La dureza del debate fue mucho ms externa que interna. Como ya haban hecho con el PSOE, los poderes intervinieron activamente en el debate con el objetivo explcito de derrotar la lnea poltica que expresaba Pablo Iglesias. Un dato a tener en cuenta es que votaron cerca de 150 mil personas y que las tesis polticas y el equipo dirigente tuvieron un slido respaldo, insisto, en condiciones muy difciles para el secretario de Podemos.

Qu tipo de Podemos sale del Congreso? Una fuerza poltica democrtico-plebeya, comprometida con las demandas mayoritarias de la ciudadana, defensora a ultranza de los derechos sociales, sindicales, laborales desde un punto de vista ecolgico y de gnero, con una apuesta clara por una democracia econmica, social y cultural que garantice y haga efectiva la soberana popular. En el centro de este proyecto est lo que hemos llamado un impulso constituyente capaz de abrir un proceso de cambio constitucional hacia una Espaa federal que realmente reconozca los derechos de las nacionalidades existentes en el Estado espaol, cambie el funcionamiento de las instituciones bsicas y desarrolle las libertades fundamentales de las personas. En el fondo, volver a relacionar democracia con soberana popular y cuestin social como proyecto de liberacin del trabajo en el marco de un proyecto alternativo de pas.

2. Crisis de la segunda globalizacin capitalista: Situacin populista y momento Polanyi.

Carlo Formenti ha hablado del populismo como forma de la lucha de clases en la poca neoliberal. Yo lo enfocar desde el otro lado, parafraseando a Nancy Fraser, como forma de la lucha de clases en la poca post socialista. Ambas cosas estn relacionadas. La victoria ms importante y duradera de la contrarrevolucin neoliberal ha sido el hacer desaparecer la idea del socialismo de la cultura poltica y del sentido comn de los trabajadores en un sentido amplio. El viejo fantasma que recorra Europa desapareca 150 aos despus y con l sus dos postulados decisivos: que el capitalismo era una formacin histricamente determinada, pasajera, y que tena alternativa, el socialismo. El populismo de izquierdas ocupa un vaco: construir alternativas cuando la alternativa al sistema no parece viable, ni siquiera deseable.

Estos debates no se explicaran bien si no partimos de algo fundamental, a mi juicio, la crisis de la segunda globalizacin capitalista. Los historiadores estn de acuerdo en que entre 1871 y 1900 hubo una primera globalizacin capitalista que termin es bueno subrayarlo en lo que se ha llamado la guerra de los 30 aos. Hoy nos encontramos al final de un ciclo, a mi juicio, parecido. Tanto ayer como hoy se repiten los viejos debates hasta el ridculo. La etapa que se abre no estar caracterizada por el orden, la paz y el cosmopolitismo librecambista sino por el conflicto, por la lucha entre las grandes potencias, por la definicin de zonas de influencia y el reparto de los recursos del planeta y, desgraciadamente, por la guerra. Esquematizando mucho, se podra decir que esta etapa histrica se caracterizar por cuatro rasgos bsicos: a) crisis econmico-financieras recurrentes; b) la gran transicin geopoltica, en la que estamos, que est implicando una gigantesca redistribucin del poder a nivel mundial; c) un agravamiento sustancial de la crisis ecolgico-social del planeta; d) la crisis del occidentalismo, entendido como el cuestionamiento de la modernidad tal como la hemos conocido, vivido y expandido desde occidente.

En muchos sentidos, la victoria de Donald Trump es una seal, una reaccin desde las entraas mismas del capitalismo norteamericano a una globalizacin que ellos impusieron en todo el mundo y que hoy pretenden cerrar. La plutocracia gobernante norteamericana acta desde una estrategia preventiva en un sentido muy preciso: prepararse para lo que viene, anticiparse y reforzar el papel de la nacin imperial norteamericana ante un mundo que aceleradamente cambia y redefine la correlacin de fuerzas fundamentales.

En todas partes tambin, como dira Sergio Cesaratto, el momento Polanyi, es decir, el inicio de la fase B del doble movimiento que el viejo socialista cristiano previ. Las sociedades, los Estados y las naciones empiezan a reaccionar contra el mercado autorregulado capitalista y su pretensin de controlar la vida de los humanos y determinar su futuro. En todas partes emerge la necesidad es lo sustancial de esta fase B de proteccin, de seguridad, del control social sobre el miedo y la muerte. En todas partes retorna el Estado nacional como lugar privilegiado del conflicto social, contenedor de los procesos de democratizacin y de construccin nacional popular. En todas partes la crisis de lo que Nancy Fraser ha llamado el progresismo neoliberal, que en las condiciones de la UE significa la crisis de la socialdemocracia en sus diversas versiones. No puede extraar que la resultante ltima de todo este proceso que se desarrolla aceleradamente ante nuestros ojos sea el renacimiento de la extrema derecha, los populismos de derechas extremos y una derechizacin de la derecha. Es la consecuencia poltica y orgnica de una izquierda social y cultural sin proyecto alternativo, elitista, que desprecia a su propio pueblo, que ha terminado por convertirse en el ala cosmopolita de la globalizacin neoliberal.

3. Gobernar en la periferia de la Unin Europea: estrategia de poderes sociales y construccin nacional-popular.

El gran desafo de Podemos ha sido, desde el principio, su apuesta ntida, su pretensin de ser una fuerza poltica con voluntad de gobierno y de poder. De hecho, el combate real, lo que marca la coyuntura hoy, es la disputa por la hegemona en la izquierda. El problema se podra plantear as: qu significa gobernar en un pas perifrico de una Unin Europea hegemonizada por el Estado alemn? Desde otro punto de vista, qu poder real tiene la democracia espaola para impulsar un proyecto poltico, social y econmico alternativo al neoliberalismo dominante en esta UE?

La cuestin no es fcil y tiene muchas vertientes. Para comenzar, convendra tener en cuenta que la UE ha sido el modo en que se ha aplicado la globalizacin en una parte de nuestro continente. No es este el lugar para abrir un debate a fondo sobre la naturaleza de la UE, del sistema euro y del papel de Alemania. Bastara con indicar que la UE aparece como una forma de dominio poltico que administra los intereses generales del capital, que organiza y dirige a las clases dirigentes de los diversos pases y que garantiza un tipo especfico de capitalismo que, por abreviar, llamamos neoliberalismo. La clave siempre ha estado en expropiar la soberana monetaria y econmica de los Estados en un doble proceso de despolitizacin de la poltica econmica y de naturalizacin de la economa tal como seal Jacques Sapir hace bastantes aos. Era el ncleo del proyecto defendido por Hayek, una Europa federalizada que sustraiga a la soberana popular la poltica econmica y el control sobre la economa, que imponga un Estado mnimo en las diversas y singulares naciones y, esto se tiende al olvidar, que impida la construccin de unos Estados Unidos de Europa, es decir, de un Estado europeo en sentido estricto.

La experiencia de Syriza ensea mucho. Caben, al menos, dos alternativas: realizar un conjunto de polticas que, de una u otra forma, sean funcionales a los parmetros prevalecientes en la Unin o salirse de la Unin y del euro en un proceso ms o menos nico. Cabra una tercera posicin algo ms compleja, a saber, realizar polticas que cuestionen el modelo neoliberal y que tambin, de una u otra forma, acaben enfrentndose con los poderes prevalecientes en la Unin, generando una dinmica social y poltica que organice a los sectores populares en defensa de un gobierno legtimo que realice un programa democrtico al servicio de las mayoras, de las clases trabajadoras. La clave, el problema real para todos los pases del sur de la UE es el mismo, la UE se configura como la ltima ratio, como un obstculo de enormes dimensiones a cambios polticos, sociales y econmicos que cuestionen el modelo neoliberal.

Nada explica mejor el tipo de integracin europea que la UE define que cuando se la analiza desde la hiptesis de un gobierno que pretende defender los derechos sociales, la democratizacin de la economa y la soberana popular. El europesmo de las clases dominantes tiene aqu su fundamento real: garantizar que ningn gobierno pueda impugnar el capitalismo neoliberal y, sigue siendo fundamental, el Estado alemn como custodio, guardin de la Unin Europea. Para decirlo con algo ms de precisin: en pocas anteriores el temor era a un golpe de estado militar organizado por las fuerzas armadas, bajo la supervisin de una OTAN dirigida por EEUU. Hoy el golpe de estado lo da el Banco Central europeo, lo organiza la Troika y lo concreta el Estado alemn, siempre, siempre teniendo a las clases dominantes de los propios Estados como aliados estratgicos. Alemania hace el trabajo sucio que ninguna burguesa del sur de la zona euro podra realizar por su cuenta y a cambio se le garantiza su predominio econmico y su supremaca poltica.

Los objetivos de las fuerzas populares y democrticas del sur de la Unin tienen mucho que ver con los programas de los comits de liberacin nacional y social de los movimientos de resistencia al nazi-fascismo europeo. Hay que reconstruir el Estado sobre nuevas bases, dotndole de poder para regular la economa, someter a los poderes financieros-empresariales parasitarios y asegurar polticas que garanticen el pleno empleo, la redistribucin de la renta y los derechos sociales. Hay que refundar la democracia dando impulso de nuevo al poder constituyente del pueblo, con reformas constitucionales que refuercen el constitucionalismo social y que garanticen la efectividad de los derechos fundamentales, que impidan que haya poderes que se impongan a la soberana popular democrticamente organizada. Una democracia, en resumen, de mujeres y hombres libres e iguales comprometidos con la justicia y con una relacin armoniosa con la naturaleza.

El tiempo ganado, lo han subrayado con fuerza W. Streeck y en cierto sentido Colin Crouch, es el que sirve para evitar el choque entre la democracia tal como la conocimos y el capitalismo realmente existente. El capitalismo como problema aparece donde menos se lo espera, es decir, por el peso de sus propias contradicciones y por la enormidad de su triunfo. Se puede decir que el capitalismo ha agotado las bases sociales que lo hacan posible y que, ya sin enemigos, no tiene espejo donde mirarse ni mecanismos auto correctores que lo guen. La paradoja es grande y de consecuencias estratgicas importantes. Lo fundamental no puede obviarse: el tema de nuestro tiempo, el centro de anudamiento del conflicto, es la contradiccin cada vez ms fuerte entre la democracia y el capitalismo. No ha sido la primera vez, pero bien puede ser la ltima.

Hay que retornar a la pregunta radical: qu significa gobernar aqu y ahora? En nuestra tradicin siempre se distingui entre acceder al gobierno y conquistar el poder. El problema de hoy es, si se quiere, ms grave, ms difcil: los gobiernos tienen menos poder porque ya no dirigen Estados soberanos, el poder real reside en lo fundamental en la UE y esta tiene los mecanismos coercitivos para imponerle a cualquier Estado la realizacin de polticas econmicas neoliberales. Para decirlo de otra forma, la nica opcin que da la Unin Europea es elegir la forma ms adecuada para aplicar su recetario neoliberal, eso s, siempre supervisada por la Comisin y bajo amenaza de sanciones.

Hace muchos aos, en pleno debate sobre el Programa Comn francs, el economista S. Ch. Kolm deca que cuando la izquierda llegaba al gobierno siempre acababa teniendo que elegir entre perecer o traicionar; perecer, por su incapacidad de conducir una poltica econmica solvente; traicionar, por renunciar a una parte sustancial de su programa, bien por inadecuacin a lo existente o por la fuerza de los poderes dominantes. Pero en esta Unin Europea, la Grecia de Syriza parece ser diferente: traicionar y perecer. En la Unin Europea solo cabe una poltica y solo una, todo lo dems son ensoaciones y distintos modos de engaarse.

El problema, pues, sigue siendo el poder. Un gobierno democrtico debe acumular poder, crear y organizar poder frente a la Troika; debe tomar medidas inteligentes y audaces que le den ms autonoma macroeconmica; definir un conjunto de propuestas sociales posibles, viables, dirigidas a incrementar el poder de los trabajadores y de los sindicatos; organizar una fiscalidad realmente progresiva y luchar contra el fraude y la elusin; intervenir sobre la pobreza con instrumentos eficaces y rpidos como la renta o el trabajo garantizado; crear las condiciones para un nuevo modelo de desarrollo social y ecolgicamente sostenible. La clave es unir programa y constitucin de sujetos polticos-sociales. La dialctica sujeto-programa es fundamental. El conflicto debe ser el instrumento, el medio que permita organizar poderes sociales y el programa, el dispositivo que genere las condiciones de hegemona. Programa-sujetos-poderes sociales que definen un proyecto nacional-popular capaz de disputarle el poder una oligarqua financiera-empresarial egosta, parasitaria y sin proyecto de pas.

4. Alianzas, programa, partido: querer es poder

No queda otra, hay que hacer las tres cosas a la vez, con una dificultad ms: la aceleracin del tiempo, de los tiempos polticos y electorales. Hoy Unidos Podemos representa la alianza electoral ms amplia desde la II Repblica Podemos, Izquierda Unida, las Mareas gallegas y En Comn-Podem con 71 diputados y 21 senadores, una fuerza parlamentaria muy significativa dado nuestro desigual e injusto sistema electoral. Qu hay detrs? Los dos grandes problemas de cuya resolucin dependern en gran medida los dilemas polticos del pas, cuestin social y de clase y cuestin nacional, es decir, reivindicaciones sociales y nacionales para un nuevo proyecto de pas, para un nuevo tipo de Estado y un nuevo modelo social ms justo e igualitario. Todo ello, en medio de una crisis extremadamente seria del proyecto de la UE.

Las alianzas siempre son complejas, mucho ms en nuestro caso cuando estas expresan fracturas nacionales que buscan la construccin de un nuevo Estado. La alternativa federal es una vieja aspiracin siempre aplazada y obliga a reformas constitucionales extremadamente profundas. La definicin del demos, la del sujeto constituyente, es problemtica en s y obligar a mediaciones polticas complicadas. Lo decisivo es la necesidad de un programa comn que anude lo social y lo nacional en un nuevo proyecto de pas que recupere la soberana del Estado para realizar polticas que aseguren empleo digno, derechos sociales fundamentales para todas y todos y el desarrollo de nuestro dbil Estado social. Cuando hablamos de programa, como antes ya se indic, nos referimos a un conjunto de ideas-fuerza coherentemente articuladas, comprensibles para las mayoras, capaces de transformar el sentido comn y convertirse en una creencia por la que se puede luchar y comprometerse.

Querer es poder es un viejo dicho popular castellano que quiere decir que cuando las personas se comprometen con ideas o proyectos, pueden cambiar la realidad. Lo fundamental es la accin colectiva, la organizacin, la creacin de comunidad, de pertenencia, de identidad en torno a un nuevo proyecto colectivo. En nuestras sociedades hay siempre un dficit de subjetividad. La resignacin y la pasividad lo arruinan todo. El mismo discurso sobre la corrupcin es ambivalente. De un lado, llama a la indignacin frente al control que los poderes fuertes ejercen sobre la poltica hasta corromperla; de otro lado, el fenmeno invita a la pasividad, al discurso de que todos son iguales, de que no hay salvacin en la poltica y que cada uno debe ocuparse de lo suyo e intentar liberarse individualmente. Los poderes continan en su vieja estrategia de volver a la democracia censitaria y expulsar a la gente de la poltica.

Partido, programa y alianzas deben de ser rescatadas en su originalidad como una propuesta democrtico-plebeya que busca unir, organizar, dar sentido y pertenencia a un nuevo bloque histrico-cultural en torno a un proyecto de liberacin poltico-social. Ahora, como siempre, un proyecto claro, difano, inteligible, comprensible, ejercido, defendido colectivamente y, es vital, de ejemplaridad pblica. La virtud republicana consisti siempre en la defensa de una tica pblica que no nos considera ngeles en un mundo imperfecto, sino hombres y mujeres libres que creen que la poltica tiene un fundamento moral, incompatible con la corrupcin, con el uso privado de los bienes pblicos, con privilegios econmicos y sociales que nada tienen que ver con el ejercicio de un servicio comunitario. En definitiva, recoger la mejor tradicin del movimiento democrtico-socialista que incorporaba a la vida pblica a los humillados y explotados, que les daba voz y derechos y que tenda a socializar la vida pblica. La clave siempre fue un fuerte compromiso poltico y de clase; organizarse y actuar colectivamente; hacer poltica a la grande para cambiar el mundo de base, para construir una sociedad justa, igualitaria, liberada de la explotacin y del dominio.

El partido Podemos lo tiene muy difcil. Tiene que construirse en medio de una alianza que vertebre y organice; definir las estructura organizativa entre elecciones e inventando cuadros y direcciones en combates polticos muy duros y a veces dramticos. Ser partido sin caer en el partidismo estrecho y vaco, construirse desde abajo sin separarse de votantes y aliados; hacerse en el conflicto social sin sectarismos y abrirse a nuevos espacios ms difciles y complejos. Hay tres problemas que requieren atencin inmediata: a) los crculos (organizacin de base), su funcionamiento y su insercin en el territorio, con la mirada puesta en unas elecciones municipales que sern decisivas; b) la formacin rpida y sistemtica de centenares de cuadros polticos y gestores de lo pblico; y c) la consolidacin de un equipo dirigente solvente, capaz, plural y unido.

5. Eplogo. La esperanza como problema

Nada hay de arbitrario en la esperanza. Es construccin desde lo real y concreto. Se genera esperanza desde la luchas de cada da, desde los fracasos, desde las pequeas victorias y desde el quehacer cotidiano. En el fondo, darle sentido a la vida y luchar para que esta lo tenga. Somos el nico animal que debe encontrar sentido a vivir y luchar por l. Nuestra crisis es de civilizacin y el peligro acecha. El nudo que engarza crisis ecolgica-social, decadencia econmica y la guerra debe ser cortado. No podemos creer, como Hlderlin, que donde hay peligro crece lo que nos salva. No, solo nos redimir una accin consciente, esperanzada que combine grandes verdades materiales que dignifiquen la vida de las personas con verdades espirituales que den sentido a lo que hacemos. Comunidad, pertenencia, como patria de cada da y accin colectiva por un mundo habitable y justo. Pietro Barcellona nos lo dijo una y otra vez: el mayor defecto de los intelectuales es siempre el elitismo y el desprecio a la gente normal y corriente.

