La inactualidad de Gramsci

Cmo describir fsicamente a Gramsci? Imaginemos el cuerpo dbil de un pigmeo y sobre este cuerpo la cabeza de Dantn

(Sandro Pertini, 1986)





La utopa consiste precisamente en no poder ver la historia como movimiento libre, escribe un preso de Mussolini en un vulgar cuaderno escolar a rayas. En cada pgina hay una numeracin correlativa hecha con pluma en tinta verde, lleva un sello burocrtico y ominoso: Casa-Penale-Speciale-di-Turi (Casa Penal Especial de Turi), un lugar de reclusin en Bari del Stato Totale. El detenido es el preso N 7047, un tal Antonio Gramsci, arrestado desde 1926 cuando ejerca como diputado y al mismo tiempo como Secretario General del Partido Comunista. Un tribunal poltico especial le condena en 1928 a 20 aos, cuatro meses y cinco das de reclusin.

La carrera revolucionaria, deca Horkheimer, no conduce a los banquetes y ttulos honorficos, a investigaciones interesantes y sueldos de profesor, sino a la miseria, a la calumnia, que slo una fe casi sobrehumana puede iluminar. Sin esperanza, y para la eternidad ( fr ewig escribe en una carta, tomado la expresin de Goethe) comienza a reunir una gran teora a partir de segmentos (de fragmentacin formal podran definirse filolgicamente sus Quaderni ), reflexiones y una potente autocrtica del movimiento comunista internacional y de su propia praxis. Los Quaderni se escribieron en este curioso circuito panptico mussolinianne: un derrotero de la celda al almacn de libros y del almacn de libros a la celda. En ellos queda claro que la autocrtica, en trminos gramscianos, no es otra cosa que la constatacin de una verdad concreta. La filosofa como consolacin de la derrota de la izquierda en toda Europa? Una consolatione philosophiae en clave comunista? En parte s, en parte no: Gramsci apunta con urgencia y ansiedad las claves para releer a Marx, para volver a reconstruir su teora separada de todo Idealismo y volver a empezar en la prctica con nuevas herramientas crticas. El mtodo gramsciano es, visto en lneas generales, bien simple: tornare a Marx, pero un texto de Marx lo ms fiel posible y crticamente controlado, para recomenzar desde all su hilo filosfico-poltico perdido.

Como un intento de refundacin terica, la idea que el marxismo debe ser una anticipazione teorica , que no retorna a Marx, sino que vuelve por primera vez al original, y Gramsci es consciente de ello: siempre habla de la bsqueda vital de un Marx autntico. Lo ms importante era que Gramsci descubra el estrecho nexo, mediato, entre la carencia terica y la miseria prctica de la izquierda. Como sealaba en un escrito de juventud el primer paso para emanciparse de la esclavitud poltica y social es la liberacin de la mente. Es la ms revolucionaria de las virtudes, la bondad del pesimista. Como deca Silone, toda derrota es siempre menos desalentadora que la ms alentadora de las mentiras. Pero, cul es la situacin real del legado gramsciano hoy? Casi ya nadie lee sus escritos se lamentaba el historiador Paolo Spriano en los 1980s, sentencia que podra trasladarse a 2017. Gramsci es nuestro pensador ms "inactual", aunque todava no es un pstumo. Un inactual, como lo saba Nietzsche, siempre puede anticiparse a su tiempo, siempre esconde la posibilidad de devenir actual, aguarda con paciencia no solo el ser escuchado, sino el ser comprendido.

La imagen pblica de Gramsci ha oscilado entre la epifana y la desaparicin total, entre el Gramsci poltico del PCI y el Gramsci de y para todos. La oscilacin entre uno y otro polo nos ha presentado a un Gramsci mrtir, Gramsci ortodoxo, Gramsci heterodoxo, Gramsci hertico, Gramsci nacional-popular, Gramsci hermano mayor de Togliatti, Gramsci maosta, incluso un Gramsci liberal que puede citar en pblico sin problemas hasta Sarkozy. Las ideologas partidarias ejercan el papel de regidor, una puesta en escena en la que Gramsci representaba la trama, la materia prima. Recibimos un Gramsci embalsamado, sublimado, retratado como un alma bella. Hay que decirlo con claridad: el modo en el cual Gramsci penetr en la cultura de izquierda termin por obstaculizar el desarrollo posterior de la recepcin, conocimiento e interpretacin de sus ideas. Todava no conocemos bien a Gramsci, no estamos a la altura de su filosofa de la praxis. Pero Gramsci ha devenido, a pesar de voluntades polticas y circunstancias editoriales, un arabesco ineliminable del mosaico del pensamiento universal. Porque la reflexin gramsciana in toto (no reducida a sus famosos Cuadernos de la crcel y sin la mediacin togliattiana) tiene un virtuoso doble uso en la poltica del cambio: instrumento precioso de anlisis materialista del acontecimiento histrico-poltico, y, simultneamente, intervencin esclarecedora en la prctica. La teora de Marx es eminentemente una ciencia abierta, no puede ser una ciencia de la legitimacin, o como dice el propio Gramsci Marx no ha escrito un credillo, no es un mesas que hubiera dejado una ristra de parbolas cargadas de imperativos categricos, de normas indiscutibles, absolutas, fuera de las categoras del tiempo y del espacio.

Hoy Gramsci es uno de los doscientos autores mundiales ms ledos, traducidos, citados y discutidos de todos los tiempos, en cuanto autor especficamente italiano se encuentra entre los cinco ms traducidos de esa lengua desde el siglo XVI. Pero su teora todava no tiene traducibilidad en la poltica cotidiana, en los oficios terrestres, en el diseo de programas, organizaciones y estilos de gobierno. Se trata de usar a Gramsci, no solo de citarlo. Nuestra tarea hoy es precisamente todava el explorar y mapear el archipilago Gramsci. Gramsci jams cay en el personalismo, odiaba el culto a la personalidad, todo lo alejaba del narcisismo del lder poltico. Desde la crcel escriba a su hermano Carlo: Mi posicin moral es ptima: hay quien me cree un satans, hay quien me cree casi un santo. No quiero ser ni un mrtir ni un hroe. Creo que soy simplemente un hombre comn y corriente, que tiene sus convicciones profundas, y que no las cambiara por nada en el mundo.

Un uomo medio que posea, como lo describe el lder liberal italiano Gobetti en 1924, la cabeza de un revolucionario. Una poca se juzga no solo por lo que genera, tambin y an ms por lo que valora y en especial, por lo que revalora en su pasado. Gramsci todava sigue siendo nuestro gran inactual. Entonces, qu hacer? Y aqu Gramsci tambin nos da la respuesta: he aqu un objetivo inmediato: reunirse, comprar libros, organizar lecciones y conversaciones, formarse criterios slidos de investigacin y de examen y criticar el pasado para ser ms fuertes en el futuro y vencer.

Fuente: http://blogs.publico.es/otrasmiradas/8552/la-inactualidad-de-gramsci/