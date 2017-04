Espaa debe abandonar el euro inmediatamente y recuperar su soberana monetaria

No se puede negar que la economa espaola lleva creciendo varios trimestres seguidos . He argumentado en artculos anteriores que la principal causa ha sido la voluntad del Gobierno de incumplir el mal llamado objetivo de dficit acordado con Bruselas. El gobierno ha estimulado el crecimiento con gasto fiscal deficitario a partir de 2013 para ganar las elecciones de 2015 con la aquiescencia de una Bruselas alarmada ante el ascenso de Podemos. No obstante, pido al lector que observe con un poco de detenimiento el siguiente grfico.

Fuente: Elaboracin propia a partir de datos publicados por el INE.

Es innegable que se ha producido un crecimiento econmico desde que la insensata poltica de austeridad radical que nos impusieron Bruselas y el BCE fue suavizada. Sin embargo observen que todava en el cuarto trimestre de 2016 no habamos superado el nivel de produccin alcanzado en 2008. Treinta y cuatro trimestres despus la economa espaola sigue produciendo menos que al inicio de la crisis! Probablemente sta es la recuperacin econmica posterior a una recesin ms lenta que se haya observado desde la Guerra Civil. En la anterior crisis econmica iniciada en el ltimo trimestre de 1992 la economa recuper su nivel de actividad previo en tan solo siete trimestres. Pese a todo el triunfalismo exhibido por las autoridades espaolas lo cierto es que nos enfrentamos a un fenmeno sin precedentes que debera avergonzarnos. Cuando la Comisin Europea proclama el xito de las polticas de austeridad lo sorprendente es que no haya ms economistas denunciando tamaa tergiversacin de los hechos.Las consecuencias de esta larga crisis han sido letales para las familias . Nuestra tasa de desempleo, ms propia de un estado fallido de frica que de un pas de la OCDE, sigue siendo de las ms altas del mundo occidental. La tasa de desempleo juvenil, el colectivo ms perjudicado por la crisis, sigue siendo superior al 42%, la ms alta de Europa. Hemos perdido a una generacin entera. Se han publicado abundantes datos que demuestran que muchas familias han descendido de clase social. Otro legado de la crisis es la tasa de desempleo de larga duracin ms elevada de Europa. Este fenmeno afecta sobre todo a ciudadanos mayores de 50 aos. Entre ellos dos tercios llevan ms de un ao sin trabajar. Muchos no volvern a encontrar un empleo y por ello vern su nivel de vida reducido para siempre. A la prdida permanente e irreversible de renta se aadir la injuria de que se les reconocer una pensin menor a la que habran disfrutado de haber podido seguir trabajando. No es admisible ninguna complacencia ante la magnitud de la tragedia.

Fuente: elaboracin propia a partir de datos publicados por Eurostat.





Lamentablemente no nos encontramos solos. Es cierto que el proceso de financiarizacin puesto en marcha por el neoliberalismo desencaden una crisis internacional sin precedentes cuyos daos han tardado en ser reparados. La lgica de la austeridad que se apoder del pensamiento econmico dominante ha impedido que los gobiernos actuasen con mayor determinacin. Pero la mayora de los pases occidentales han superado ya el nivel de la produccin que tenan antes de la crisis. se no es el caso de varios estados pertenecientes a la zona Euro (Espaa, Italia, Portugal, Finlandia y Grecia) que siguen con un PIB en trminos reales inferior al de 2007. El factor euro no es una coincidencia.



Cuando la economa espaola parece estar saliendo de la crisis muchos podran pensar que es un mal momento para recomendar la recuperacin de la soberana monetaria. Sin embargo los argumentos en favor de la soberana monetaria son muy contundentes.



En primer lugar es innegable que de haber tenido nuestra propia moneda en 2010 no habramos sufrido el ataque de los mercados contra nuestra deuda soberana. Tampoco habra sido posible que el BCE y Bruselas hubiesen chantajeado a nuestro gobierno exigiendo la imposicin de polticas de austeridad en el peor momento posible. Fuera de la unin monetaria, nuestra economa se habra recuperado de la crisis en 2011 o 2012. Es cierto que el BCE ahora compra nuestra deuda pblica en los mercados, lo cual nos ha emancipado de ellos temporalmente. Sin embargo, estos programas de compra de deuda soberana son provisionales y adems estn condicionados al cumplimiento de objetivos de austeridad . Bruselas apremia a Espaa para que siga reduciendo su dficit. Ni los tratados ni la ideologa que domina en las instituciones europeas han cambiado ni lo harn.



El problema va ms all de las erradas polticas de austeridad que se impusieron desde Bruselas en 2010. Nos enfrentamos a un fallo estructural en el diseo de la moneda comn europea. El tratado de Maastricht cercena la capacidad de actuacin de los Estados ya que los priva del respaldo de un banco central y limita su capacidad de actuacin ante una recesin. La moneda comn tambin impide que un estado con dificultades causadas por su balanza comercial deprecie su moneda para recuperar parte de la competitividad perdida.



La catstrofe social que ha legado la crisis econmica requiere de una respuesta decidida por parte del Estado. La adecuada es que el Estado incurra en un gasto fiscal deficitario probablemente superior al 8% sobre el PIB durante al menos dos o tres aos. Esto es imposible dentro del rgido marco fiscal impuesto por los tratados europeos que nos impone una senda de reduccin del dficit hasta que ste sea inferior al 3%.



El tiempo se agota



Tenemos que ser conscientes de que el tiempo se agota. Si no acometemos ahora un plan de crecimiento basado en un potente estmulo fiscal, nos apartaremos para siempre de la senda de crecimiento potencial del PIB que tenamos en 2007. Nos encontraremos con dos generaciones perdidas de jvenes. Muchas personas han perdido toda esperanza de encontrar una oportunidad laboral. Esto implica que nunca podrn hacer realidad ninguna aspiracin personal legtima: desarrollar una carrera, mantener una relacin de pareja, emanciparse y establecer su propio hogar, tener hijos, llevar un nivel de vida materialmente digno, etc.



Existe otro problema ms difcil de entrever a corto plazo. Seguir en la unin monetaria europea nos condena a ser un agente secundario en Europa limitado a ofrecer productos hortofrutcolas y servicios de hostelera a los ms prsperos vecinos del norte. Se nos permitir tener un pequeo tejido industrial en algunas zonas que han acertado a conservar lo que sobrevivi a la "reconversin" industrial de los 80 (en realidad un desmantelamiento en toda regla). Pero gran parte de este tejido fabril ser auxiliar del aparato productivo de Alemania.



Necesitamos acometer una urgente modernizacin de nuestro sistema productivo . Solo un estado que cuente con la potestad de encauzar recursos reales cuantiosos hacia nuevas actividades industriales y tecnolgicas puede conseguir una transformacin real. Esto solo puede hacerlo un estado con capacidad de crear moneda fiduciaria, es decir, dotado de soberana monetaria. La UE carece de una instancia federal con una visin transformadora de la periferia y capaz de movilizar los recursos hacia ese nuevo modelo econmico.



Recientemente el Grexit ha retornado a los medios como tema candente ante la evidencia de que los rescates no sirven para sacar a Grecia de la depresin y de que necesitar un nuevo rescate para evitar el default . La situacin de ese pas es an ms dramtica que la de Espaa. Claramente Grecia se beneficiara de una salida de la crcel de deuda y la liberacin de unos tratados que impiden a su gobierno iniciar una poltica fiscal expansiva. La falta de coraje del gobierno de Tsipras y una opinin pblica temerosa de la reintroduccin de una moneda nacional explica que an no se haya producido este evento. Restableciendo la dracma, Grecia podra recuperar el crecimiento muy rpidamente, ya que un estado que disfruta de un monopolio de emisin de moneda puede comprar todo lo que se encuentre a la venta en su territorio . Es decir, el Gobierno griego tendra la capacidad de dar ocupacin a todos los recursos ociosos en su pas. La pregunta no es si Grecia saldr de la zona euro sino cundo .



Espaa debera tomar nota pero al igual que en Grecia, nuestras lites estn comprometidas con el proyecto europeo. Considero que el establishment espaol tiene un serio problema que va ms all de la negacin de la realidad. Podramos exculparlo pensando que las lites empresariales y polticas son incapaces de entender que el diseo de la moneda comn ha sido errneo. Pero lamentablemente la cuestin es ms grave. Carecen de la sensibilidad humana necesaria para actuar con decisin en la reparacin de los daos que ha causado la crisis a sus conciudadanos ms desafortunados. Inquieta pensar que este establishment se comporta en realidad como las "lites compradoras" del antiguo imperio colonial portugus, cuyos intereses estaban mejor alineados con los de la metrpolis que con los de sus compatriotas. De otro modo, cuesta entender el enamoramiento de nuestro establishment con un proyecto europeo extremadamente peligroso para la estabilidad y el bienestar de nuestra sociedad. Nuestros dirigentes carecen totalmente de un proyecto de pas que vaya ms all de repetir mecnicamente que la "solucin es ms Europa" sin explicar en qu consiste tal "solucin".



Padecen de una seria ceguera sobre la naturaleza de nuestra relacin con los socios europeos. Estos han demostrado la ms absoluta insensibilidad hacia los sufrimientos causados a la poblacin de los pases perifricos. Su actitud es ms propia de socipatas que de los aliados que creen tener los dirigentes espaoles. Ninguno de los pases superavitarios ha asumido la necesidad de contribuir a nuestra rpida salida de la crisis con una poltica expansiva que redujera sus abultados supervit comerciales. stos fueron la contrapartida a nuestro endeudamiento externo y privado y su reduccin habra facilitado la salida de la crisis en la periferia. Por supuesto, una transferencia de rentas est fuera de toda cuestin . Los pases del ncleo duro europeo, apoyados partidariamente por las instituciones europeas, impusieron todos los costes de la salida de la crisis sobre nosotros y prefirieron rescatar a los grandes bancos alemanes y franceses que a los pueblos del sur. Estos pases hegemnicos no estn dispuestos a modificar los tratados para reparar los fallos de diseo del euro. Sin la existencia de un demos europeo y sin un gobierno federal capaz de abordar un proyecto ambicioso de transformacin es ingenuo pensar que Europa resolver nuestros problemas.



Las sociedades mediterrneas padecen de un bajo nivel de autoestima. Quizs por eso estamos encadenados a una relacin patolgica que recuerda a las de esas mujeres maltratadas que an no han aceptado que su marido las tortura fsica y mentalmente. Urge que la sociedad espaola abra los ojos y entienda que somos nosotros los responsables de encontrar la solucin ms conveniente para nuestros problemas . Esto no es nacionalismo trasnochado, es sencillamente lo que hacen los estados escandinavos, como Suecia o Dinamarca, que se negaron a entrar en la unin monetaria porque pronosticaron, acertadamente, que exterminara sus estados de bienestar. Sin titubear debemos recuperar el principal smbolo de identidad de un estado democrtico y soberano: la moneda. No hay soberana democrtica sin soberana monetaria . Regeneracin democrtica de nuestra poltica para someter a las oligarquas y soberana monetaria son las dos caras de la misma moneda.

Stuart Medina es economista y MBA por la Darden School de la Unversidad de Virginia

