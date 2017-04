La paz se construye en los territorios, no en los escritorios

La gran responsable de la guerra, ha sido la injusticia provocada por la desigualdad, la marginacin y la exclusin y le corresponde a la justicia [1] derrotarla y abrir el camino para la realizacin de la paz concreta, material, real, estable y duradera, soportada en bienes materiales, simblicos y retricos, que promuevan un cambio en las condiciones en las que la guerra es prospera y rentable. La sociedad de la paz requiere volver los ojos sobre la necesidad de fortalecer el estado de derecho, quitrselo a las mafias que lo controlan y a las clientelas que lo debilitan y ponerlo a disposicin del respeto y garanta para la realizacin de los derechos humanos.

Colombia necesita para entrar en la paz de un estado de derecho que hablen menos de democracia y la practique mas y que sea capaz de extender, comunicar y conducir valores, conductas y acciones de convivencia pacifica, entre sus habitantes y sus instituciones promoviendo la inclusin y el reconocimiento de cada uno como ser humano hasta abandonar la idea de matarnos, agredirnos y hacernos dao. La paz es el camino, no es un fin, ni un objetivo. La paz es un derecho ya conquistado, un valor de dignificacin humana y un principio gua para vivir con tranquilidad. Hace dos mil aos, Aristfanes desde el teatro enalteci el sentido de la paz, mostrando que esta haba sido robada a la humanidad por la guerra que la haba metido en una caverna de la que todava no ha sido rescatada, Trigeo organizo a la gente para ir a sacarla de all sin lograrlo, despus otros optaron por crear una ciudad de aves para volar y escapar de la guerra y como nosotros los colombianos nos metidos en una guerra sin fin y hoy parece que la estamos rescatando, construyndola, da a da en medio de las mas crueles adversidades y huellas de una implacable barbarie.

La paz como valor humano, es un bien material indivisible e inseparable de la seguridad humana que tiene que ver con lo mas elemental de un ser humano para vivir como el agua y la comida. Como valor es tambin el ideal de estar tranquilos, sin sobresaltos, una aspiracin de que nada falte para poder ser mejores humanos, La paz como valor se constituye en la relacin de cada uno con el otro, los otros y con la naturaleza y se construye en el contexto de la sociedad en la que se vive, empieza desde adentro de cada quien y por sumatoria se produce la paz social y luego la paz entre pueblos y estados. Del valor de la paz se desprende su doble condicin de derecho humano universal y de precondicin para el disfrute de los dems derechos ya alcanzados. Es un derecho individual de las personas que se refleja en el colectivo para convertirse en patrimonio comn de la humanidad.

Pero la paz tambin es un principio que convoca a la sociedad y a los estados a educar y ser educados para la paz, de manera que se pueda vivir en una sociedad segura contra la explotacin y la opresin y convoca a travs de ella a desobedecer, a objetar la conciencia frente a las amenazas a la vida y a ponerse en resistencia cuando un ser humano es tratado como cosa, olvidado, ofendido, despojado. La paz como principio alienta las constituciones y las instituciones y llama a ser tratados con igualdad y justicia.

De la paz como valor y principio nace el derecho humano a la paz, como un bien, un patrimonio, una conquista resultante de luchas sociales, que se ha movido a travs del tiempo con mltiples voces. A manera de ejemplo Lisistrata en el siglo tercero alent una insurgencia de mujeres que se neg a ir a la cama con los hombres a cambio de que abandonaran la guerra y los convoc a educar a sus hijos para las artes; Hildegarda de Bingen en el siglo XI, uso el ambiente de paz para crear un convento de monjas sin habito y desde lo alto de una colina compuso 70 piezas musicales, realizo el mas completo de los estudios sobre el papel de las plantas en la curacin de enfermedades y estudio la teologa que solo estaba destinada a los hombres y todo lo afirm sobre el espritu de paz que ofrecan las artes y las ciencias para ser humanos. En el siglo XVII Olimpie de Gouges recorri las calles de Pars agitando las ideas de la libertad en el marco de la revolucin francesa y Mery Wollstonecraff recorri la geografa de Europa pregonando el reconocimiento de los seres humanos como iguales y libres. En cada tiempo hombres y mujeres se han unido en el valor y principios de la paz para empuar la rebelda. Hoy doscientos aos despus de habernos declarado derechos como humanos, somos lo que somos, sabemos reclamar derechos, tenemos capacidad para levantar la voz, tenemos vitalidad para no dejarnos someter. Las luchas anteriores nos han enseado a ser humanos, a reconocernos unos a otros como iguales, sin amo, sin dueo y a entender que la vida es para vivirla con dignidad y que la paz es mejor que la guerra, en eso consiste el patrimonio comn.

La paz como valor y principio, se convierte en un derecho sntesis sin el cual el resto de derechos no puede realizarse, hace parte de la esencia humana de las personas y se constituye en el espritu que mueve a los grupos a los pueblos y a la humanidad a portarse como humanos. La declaracin de derechos de los pueblos de 1984 acogi el sentido de que a los humanos les asiste el derecho sagrado a la paz y a los estados les corresponde respetar, hacer respetar y garantizar la existencia de la paz y le record a la humanidad que no hay guerras justas, ni santas ni limpias, que todas las guerras son crueles, absurdas.

Si la paz es principio, valor y derecho, qu viene entonces en materia de implementacin de los acuerdos de paz alcanzados en y que garantiza su implementacin?

Lo primero es que hay que reconocer que en Colombia existen dos realidades, una es material, la otra es de formalidades. En la Colombia real la paz se esta construyendo con la gente que hace cositas, (dicen las victimas), la gente que teje paso a paso su propia vida, la que lucha da a da por su trabajo, por su educacin, por su salud, por su alimento, por su vivienda, por mantener su vientre en gestacin libre de temores, la gente que conoce y cuida la solidaridad como un bien sagrado, la que si se queda callada se ahoga, la que dice las cosas sin calculo poltico ni cuentas electorales, la gente que no tiene nunca un proyecto escondido bajo la manga para hacer dao ni apropiarse del bien comn, la gente que puede mirar a los ojos sin reservas. La Colombia real es esa que lucha da a da por liberar a la paz, sacarla de la caverna en la que ha estado encerrada por el clientelismo y la corrupcin de las elites en el poder que se roban cada ao casi la mitad del presupuesto, que se toma las instituciones como botn para ofrecer contratos y que cnicamente habla de paz pero alienta el odio y se resiste a permitir que la sociedad se humanice, abandone las rutas de la muerte. La Colombia material entre 2011 y 2015 vio caer asesinados a 534 activistas y defensores de paz y entre 2016 y 2017 ya enterrado a mas de 100, lo que indica que a pesar de los avances producidos todava persiste el terror, los paramilitares estn ah y miles de funcionarios se niegan a dejar avanzar la paz, ponen trabas, piden de mas, burocratizan el camino, son indolentes. La Colombia formal, la otra, quiere entrar en la OCDE, esta convencida que hay que salir de la guerrilla y no del conflicto, le parece importante firmar TLC y ser miembros de la OTAN, se complace de la polarizacin en Venezuela y se jacta con los premios a la ecologa que entregan los contaminadores y los premios a la excelencia que reparten los despojadores, se regocija de tener no menos de cien leyes nuevas despus de formados los acuerdos, incluido un desastroso y extralimitado cdigo de polica y se llena de con cinismo de propuestas para quedarse con los recursos de la paz bajo el manto de un discurso de posconflicto ya instalado, sin que hayamos comprendido todava lo que paso en el conflicto y sin haber reconocido como tal a la barbarie padecida para no dejarla reducida al perdn semntico que produce impunidad.

Lo segundo es no olvidar que se pacto un acuerdo de paz y se avanza en conversaciones en otro, y que para llegar a negociar la guerrilla no estaba ni cansada ni dbil, ni derrotada y que las elites que pactaron tampoco estaban cansadas ni avergonzadas de ser las primeras responsables de la tragedia. El estado y las instituciones no fueron un actor estudioso de la guerra, fueron el actor principal y las aterradoras cifras de 225000 muertes, mas de 50000 desparecidos forzosos y mas de 6 millones de desplazados forzosos, y en general las 8 millones de victimas en estos ltimos cincuenta aos de guerra, lo comprometen, con todo y sus funcionarios como autores directos, en connivencia, aquiescencia u omisin de dicha barbarie y es all donde hay que ubicar el foco de atencin de la educacin en y para la paz y la formacin de valores en defensa de la vida.

Lo tercero es no olvidar que fue la conciencia de la gente, su cansancio de vivir amontonando muertos y dolores en cordones de miseria sometidos al abandono y la indolencia, -que al integrarlos serian iguales a una ciudad de victimas del tamao de Bogot-, la que se cans de la guerra y ha logrado devolver la esperanza para vivir en paz, con respeto y cuidado por la dignidad humana, libre de intenciones de sometimiento, con responsabilidades por el otro y fomento colectivo de la humanidad. La paz no se origina entonces en el gobierno, es resultado provisional de una lucha de sntesis que convierte lo alcanzado en el derecho a convertir en un valor real y en un principio central para reorganizar la vida misma en individual y en colectivo.

Lo cuarto, es desmontar algunos mitos que de tanto repetirlos tienden a volverse verdad y hacer claridades respecto a que: Con el acuerdo de paz, la insurgencia se compromete a dejar sus armas y el uso de la violencia como herramienta poltica pero no su proyecto poltico, ni su programa socialista por el que se alz en armas. Esto quiere decir que no hay que esperar a ver como los guerrilleros se convierten en empresarios, en obreros de construccin, en panaderos o en tcnicos en sistemas, si no hay que esperar a que se conviertan en polticos de carrera, en adversarios de la clase poltica tradicional. Quiere decir que hay que bajarle el tono al afn de ciertas instituciones y organizaciones a ver que ofrecerle o venderle a la guerrilla sin armas, cursos de pastelera, diplomados, ctedras de paz o ebanistera y mejor prepararse para orientar cursos y diplomados para capacitar funcionarios que aporten a modificar y ajustar las instituciones de tal manera que sean puestas del lado de la gente, de sus demandas, de sus necesidades. Se trata no de preparamos para educar a los nuevos actores polticos sin armas si no de compartir una misma educacin de paz que tampoco la sociedad ha tenido. Es preciso recordar que se esta acabando una guerrilla en armas, pero no se acaba ni degrada el derecho de rebelin y hay que esperar una movilizacin social creciente y fortalecida en su resistencia exigiendo que los cambios efectivamente se produzcan y el derecho a la paz contribuya a que los dems derechos invisibilizados por la guerra se realicen.

Las apuestas de paz territorial

Las apuestas territoriales de paz tendrn que ir integrando elementos comunes para confluir en una mirada integral de lo que pas y de una reparacin para que la barbarie no se vuelva a repetir. Las aproximaciones diferenciales permitirn comprender cada realidad territorial y armonizar procesos de planeacin y articulacin interinstitucional que usualmente se superponen, aqu se requiere que las instituciones se adecuan a las necesidades y oportunidades del nuevo contexto, que los funcionarios se formen para entender al pas real, abandonen esa absurda mentalidad de servirle a los sistemas mas que a la gente, de ir bien en indicadores pero muy mal en las condiciones materiales de existencia colectiva. Las instituciones deben ser garantes de convivencia, reparacin y no repeticin. La articulacin institucional es la mejor herramienta para garantizar que los compromisos pactados se cumplan y la implementacin de acuerdos sea efectiva y oportuna. A las victimas, como ellas lo anuncian todo el tiempo, no se les puede seguir dando el tratamiento de necesitados, de humillados, que para acceder a algo deben demostrarle a toda la sociedad que no tienen nada y que su hambre es de verdad, se naturalizo la costumbre de tratar a las victimas como a gente que pide y a la que hay que darle, no se les respeta, ni se les atiende, se les llama a hacer filas, a entregarles cosas.

Las apuestas territoriales son tambin una garanta contra el centralismo que toma decisiones desde Bogot por los territorios, que no conoce lo que ocurre porque sus expertos, como el periodismo desinformador, van simplemente de paso a cumplir acrticamente una tarea o porque quieren participacin pero a la carrera, firmando la hoja de asistencia que a veces parece que es lo nico que importa, antes que propender por empoderar, por devolverle a la gente lo que le corresponde. La participacin en el camino hacia la paz exige reconocer la multiplicidad, la riqueza de experiencias de las comunidades, el saber concreto en cada cultura y cosmovisin y acelerar los procesos polticos y jurdicos especialmente, para que la reparacin a las victimas se les haga en vida y para que la persecucin y el riesgo de los defensores de derechos, de tierras, de victimas y en general de la paz y los derechos no sean parte de la contabilidad de la tragedia que se reproduce con polticas de terror y de exterminio y que esperamos no volver a repetir.

Los territorios son los lugares donde ocurren los hechos, donde la gente se hace humana y es en el territorio, en la memoria, en la cultura, donde se forjan los derechos, se resiste a las arbitrariedades y se puede sealar a los responsables que han impedido que los seres humanos puedan vivir en dignidad y ser respetados y reconocidos por el solo hecho de ser humanos.

Finalmente solo decir que es urgente entender que si esta universidad, este territorio de memoria Boyacense, recibiera tan solo el dinero que se gasta en cinco das de guerra en Colombia a razn de 45000 millones de pesos por da se podra sostener en plena gratuidad durante un ao a los 30000 estudiantes de esta universidad y proveer de mejores garantas y condiciones a los mas de dos mil profesores a contrato hoy levantados en protesta reclamando por un trabajo docente que tambin sea decente y respetuoso de derechos que sirva para aportar a la construccin de educacin en paz. Y de igual manera con los 50 billones que se roban sin pudor ni compasin las elites en el poder y sus estructurados sistemas de clientelismo y corrupcin, la sociedad podra impedir que nunca mas volviera a morir un solo nio por desnutricin o un solo humano por enfermedades prevenibles.

La clula de la guerra ha hecho metstasis y a partir de ahora queda prohibido el derecho a matar, humillar, hacer dao, ver al otro como cosa, o pretender someter o eliminar a su adversario. A partir de ahora queda establecido que la paz se hace desde los territorios, nunca mas desde los escritorios.

P.D. Estas palabras son un homenaje y guardan el espritu de las victimas reales del conflicto de las que escuche sus voces sin odio ni rabia, en el Encuentro Nacional de Participacin convocado por la Unidad de Victimas y son tambin un rechazo al asesinato sistemtico y calculado de lideres sociales.

Nota:

[1] No la de la rama judicial, que en el reciente informe de abril 25 de 2017 publicado por transparencia internacional, aparece como la entidad con mayor riesgo de corrupcin.

