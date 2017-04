Entrevista a Sergey Melik-Bagdasarov, ministro consejero de la Embajada de Rusia en Espaa

Rusia es el nico pas que est luchando contra el terrorismo internacional en Siria

El lunes 3 de abril un atentado en el metro de San Petersburgo se sald con 14 muertos y 49 heridos. Unas horas antes, el embajador de Rusia en el Estado espaol, Yuri Korchagin, pronunci una conferencia sobre Rusia en el mundo actual en el Centre La Nau de la Universitat de Valncia, organizada por la Escola Europea de Pensament Lluis Vives. La presente entrevista al ministro consejero de la Embajada de Rusia en Espaa, Sergey Melik-Bagdasarov, se produjo despus de la mencionada conferencia, en la que el embajador Yuri Korchagin reiter algunos de los argumentos vertidos en una entrevista al canal pblico de televisin, Rusia Today (RT), en febrero de 2017. El diplomtico califica de propaganda infundada y avalancha de mentiras muchas de las informaciones que propagan sobre Rusia los medios occidentales. Seala que los ciudadanos rusos tienen la oportunidad de contrastar las informaciones, ya que adems de las televisiones del pas pueden visionar otras como la CNN, la BBC o Euronews. Por eso, apunta su sorpresa ante la decisin del Parlamento europeo de prohibir o limitar el trabajo de algunos medios rusos.



En la entrevista publicada por RT, Korchagin critic las sanciones a Rusia por ilegtimas, al no contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Subraya que adems son medidas con un efecto bumern, ya que tienen un impacto en los pases europeos que en algunos casos de modo significativo- exportan productos alimenticios a Rusia (el embajador ha estimado en 785 millones de euros las prdidas para el estado espaol). Preguntado por la vigencia de la OTAN, el embajador respondi que se trata de una pieza obsoleta y sin razn de ser. Es ms, Yuri Korchagin destaca la contradiccin que supone la realizacin de maniobras militares de la OTAN en torno a la frontera rusa, mientras los medios occidentales afirman que Rusia supone una amenaza a todo el mundo. Qu efectos ha tenido la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos? Si Rusia y Estados Unidos logran restablecer el dilogo, el mundo cambiar y vamos a acabar con desafos globales como el terrorismo internacional, resalta el embajador. En cuanto al rol geopoltico de Amrica Latina, subraya que se trata de un foco influyente en el nuevo orden mundial multipolar.

-Uno de los ltimos suplementos dominicales del diario El Pas apelaba en su portada a 1917: La revolucin que los rusos quieren olvidar. Est de acuerdo con el significado de este titular?

Voy a parafrasear a un gran cientfico ruso Mikhail Lomonosov: un pueblo que quiere olvidar su pasado est condenado a perder su futuro. Todo lo contrario, tratamos nuestra historia con mucho cuidado y respeto.

-Cmo juzga el papel desempeado por Rusia en la guerra de Siria? Qu intereses han movido la actuacin rusa?

Rusia es el nico pas que est luchando contra el terrorismo internacional en Siria por la invitacin del Gobierno de este pas, de plena conformidad con el derecho internacional, respetando sus principios bsicos, ante todo los consagrados en la Carta de la ONU. Es difcil sobreestimar el papel de Rusia en este conflicto: no slo toma parte muy activa en la lucha contra el terrorismo sino tambin hace un gran aporte a la causa de la resolucin pacfica de la crisis en Siria. Le pongo el ejemplo del proceso de Astan cuya eficacia fue apreciada altamente por Staffan de Mistura, enviado especial de la ONU para Siria.

-Cmo es la relacin, ms all de los focos mediticos, entre Putin y Trump? Podra pensarse que cordial, pero el nuevo presidente estadounidense no ha levantado las sanciones contra Rusia de la anterior administracin norteamericana

Es que ni se conocen, slo han tenido contactos telefnicos. Como lo puso Sergui Lavrov, ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, no vamos a juzgar las palabras de Donald Trump sino sus acciones. Hace unos das efectu su primera visita a Mosc en calidad de secretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson, lo que evidencia la voluntad de las autoridades estadounidenses de sacar nuestras relaciones bilaterales del callejn sin salida, a donde las llev la Administracin de Barack Obama. Respecto a las sanciones contra nuestro pas me adhiero al comentario de Dmitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa: Rusia no inici la imposicin de estas restricciones y Rusia no se propone plantear este tema ante nuestros colegas en el extranjero.

-Cmo valora la fotografa de Putin y Marine Le Pen, ampliamente difundida por todos los medios de comunicacin europeos?

Mirando a las caras de ambos polticos parece que estuvieron contentos con el resultado de la entrevista.

-Sera una simplificacin considerar que la gran aspiracin geopoltica de Rusia es volver a ser el gigante que fue en tiempos de la URSS?

Es imposible retroceder a la poca de la URSS. Lo que defendemos es nuestro derecho a tomar parte en los asuntos internacionales a base del principio de igualdad. No queremos repetir conflictos o empearnos en hacer frente a ciertos pases. Rusia es un actor global e importante en el mbito internacional, un actor que defiende los valores eternos del bien, igualdad y justicia.

-A partir de sus aos de experiencia diplomtica en Amrica Latina, qu opinin tiene de los nuevos gobiernos de Brasil y Argentina? Y del papel de la oposicin en Venezuela?

Por estar con mi misin diplomtica en un tercer pas no creo que sea apropiado expresar mi opinin respecto a la cuestin planteada. Pienso que son ciudadanos de los pases mencionados quienes deben apreciar la poltica de sus gobiernos.

-La izquierda mundial se debate entre quienes observan a Rusia como un freno al imperialismo estadounidense en el contexto de un mundo multipolar; y quienes ven a Rusia como otra potencia imperialista con sus aspiraciones propias, como otra forma de capitalismo oligrquico y que persigue a la oposicin interna Qu opina de esta polmica recurrente en los mbitos de izquierda?

Estos puntos de vista completamente opuestos son una consecuencia de una tendencia lamentable que existe hoy en los medios de comunicacin occidentales. Tratan de crear una imagen negativa de nuestro pas e imponerla a la sociedad, desorientndola. La Rusia de hoy es un pas democrtico, aunque nuestra democracia es bastante joven. Es un pas amigo y pacfico cuya mxima prioridad en el campo diplomtico es garantizar las mejores condiciones externas para un desarrollo sostenible del pas. Esta tesis forma parte del Concepto de la Poltica Exterior de Rusia del 30 de noviembre de 2016. A propsito, junto con la clusula que pone de manifiesto la intencin de nuestro pas de seguir llevando a cabo la poltica exterior destinada a fomentar la paz internacional y afianzar la seguridad universal.

-Qu opinin tiene de Hillary Clinton?

Perdi las ltimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos.

-Por ltimo, qu silencian los grandes medios de informacin occidentales en los contenidos que difunden sobre la Federacin Rusa? Cmo valora estas informaciones?

Tal y como he dicho antes, los intentos de tergiversar y malinterpretar las acciones de las autoridades y de la diplomacia rusa son lamentables. Provocan el alejamiento entre los actores de la palestra internacional lo que es peligroso. Todos los pases del mundo tienen que unir los esfuerzos para hacer frente a la amenaza terrorista y otros desafos de la actualidad internacional.

