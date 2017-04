[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo de la identidad tnica sobrecargada y del soberanismo-secesionismo excluyente

Las clases medias quisimos creer que nuestra democracia tena como legitimidad originaria la conducta honrosa de Jordi Pujol a raz de los hechos del Palau, vacunndonos as de nuestro propio pasado -un pasado de colaboracin con la dictadura... o, en todo caso, de falta de compromiso con la democracia durante el largo franquismo por parte de la mayora de una poblacin desconectada de la poltica. Era una fantasa de base real que ha tenido una funcionalidad amnsica: cortocircuitar los vnculos entre catalanismo y franquismo, los vasos comunicantes dentro de los cuales nos refundamos. Pero la fantasa slo es una parte de la verdad.

Jordi Amat (2015)

Estas tensiones muestran que, desde las filas del PDeCat, a excepcin quizs del president Puigdemont, se est imponiendo el criterio que el referndum no podr realizarse y que el partido debe realizar un giro radical para volver a la moderacin autonomista, clave de sus reiterados xitos electorales en la etapa pujolista. Para estos sectores el giro soberanista liderado por Artur Mas slo ha servido para alimentar el crecimiento de ERC y, lo que es ms grave para un electorado profundamente conservador, convertir a la anticapitalista CUP en el rbitro de la poltica catalana. Ahora bien, realizar este giro despus de cinco aos de encendidas promesas y enfticos compromisos con el objetivo de la independencia resulta sumamente complicado. Esto favorece extraordinariamente que, si descarrila el proceso, ERC les culpe de traidores y cobardes y les responsabilice del fracaso como indican los ltimos movimientos de esta formacin. De este modo el PDeCat se halla en un callejn sin salida donde cualquiera de las opciones son perjudiciales... En fin, todo apunta a que en septiembre en vez de referndum se convocarn elecciones anticipadas en las que ERC espera quedarse con la parte del len del electorado nacionalista ante el hundimiento del PDeCat y la posible incomparecencia de la CUP quien ha anunciado que, en caso de no celebrarse la consulta, se plantearan no concurrir a unos comicios en clave autonmica.

Antonio Santamara (2017)





No es el mejor chiste del ao pero est muy cerca. Breve declaracin del molt ex honorable Jordi Pujol el pasado mircoles, 26 de abril: Siento mucho lo que est pasando. Siente lo que est pasando? Qu siente? Qu debe pensar que est pasando uno de los grandes maestros poltico-culturales del nacionalismo cataln contemporneo?

El realismo tiene mil caras nos ense Hilary Whitehall Putnam. La realidad poltica catalana, tambin la espaola por supuesto, tiene ms de diez mil. Casi todos ellas llenas de zafiedad, corrupcin y hegemona de unas clases sociales que no tienen respeto por nada ni por nadie. Lo que cuento hoy es un plido reflejo de una realidad casi inabarcable. Con arcadas y vmitos.

Recuerdo lo esencial, el kernel de la situacin en .Cat: las fuerzas secesionistas -como ellas mismas reconocieron: declaraciones de Antonio Baos- perdieron las elecciones -que esas mismas fuerzas convirtieron en plebiscitarias- del 27S. Una ley electoral no proporcional les dio la mayora en el Parlamento. Esta mayora no se corresponde con el voto ciudadano al que, por cierto, tanto apelan en ocasiones. Todos sus planes de desconexin, y sus oscuras y meditadas estrategias parlamentarias, no tienen ningn fundamento democrtico. Estn traicionando la voluntad popular. Todo lo dems, la msica y los mensajes que se desprenden en sus medios, es ruido. Que ellos hablen de democracia, de ciudadana, de urnas, es un insulto al sentido comn crtico.

Unos breves desahogos iniciales.

Habla Llus Llach: La Generalitat sancionar a los funcionarios que no acaten la ley de desconexin. El diputado de Junts pel S reitera que muchos de ellos sufrirn si cumplen con la legalidad del Estado, y seala en especial a los Mossos de Esquadra. Quin te ha visto y quin te ve! Y algunos le seguimos durante aos y escuchbamos su Viaje a Itaca emocionados y con compaeras que acaban de salir de la crcel haca apenas una semana! Este empresario y diputado de una fuerza secesionista-neoliberal ha cantado sobre abril de 1974! (Lean los comentarios sobre el periodista Cristian Segura por revelar las palabras del cantautor http://comunicacion.e-noticies.es/la-bestia-negra-del-soberanismo-109618.html). Verle salir el pasado mircoles del Parlament de .Cat, al lado de Puigdemont y Jordi Turull, una salida diseada y acordada por supuesto, lo dice todo o casi todo. Qu importar que hace 30 o ms aos Llach estuviera en contra de la permanencia otnica, como tantas otras personas, o que algunas de sus canciones hayan sido, en algunos momentos, himnos de la resistencia antifascista? Somos lo que somos, no lo que fuimos o hicimos ver (Una sugerencia: conviene que Podemos no use ms Lestaca. Incluso esa cancin, netamente antifascista, la han convertido en un himno nacionalista. Lestaca ahora no es el fascismo, sino Espaa, Madrid, el Estado espaol! Unidos Podemos no excluidos de esa Espaa que, sin ningn matiz, siempre araa, explota y oprime).

Recuerdan la cinaga de Shrek? No es nada, acaso un campo deslumbrante de flores, si lo comparamos con una parte sustantiva de la trama, de este inmenso lodazal de polticos profesionales al servicio de grupos econmicos dominantes, por ellos abonados y corrompidos, que han tomado el Estado como si fuera una taberna para ricachones. No hablo slo de Madrid o del Estado espaol por supuesto. Qu diferencia sustantiva existe entre Aguirre y Mas (l tampoco sabe nada de lo que ocurra en su partido) o entre Ignacio Gonzlez y Jordi Pujol Ferrusola? Se acuerdan de las declaraciones de doa Marta, la que fue nuestra primera dama, en el Parlamento de Catalua? Se acuerdan cuando habl de la ruina de su familia, de que no tenan ni un duro, que iban con una mano delante y otra detrs? Recuerdan el aix s una dona?

Raimon fue entrevistado la noche del pasado martes 25 de abril en 3/24. Como siempre, sensato, razonable, prudente y sin caer en trampas. Sobre el tema dijo que ya haba dicho lo esencial, que no quera repetirse. El entrevistador, un hooligang nacionalista-secesionista de tomo y lomo, le pregunt por su nuevo libro, un libro que recoge todas sus canciones con textos de Fuster, Espriu y otros estudiosos de su obra. En un momento determinado, apoyndose en una supuesta cita de Fuster cuya veracidad desconozco, le pregunt sobre la posibilidad de entender su obra sin ser catalanoparlante. Para no respirar y sufrir un infarto! No recordaba el entrevistador los recitales histricos de Raimon en Madrid, en la Facultad de Ciencias Polticas, Econmicas y Comerciales (hoy Facultad de Geografa e Historia de la Universidad Complutense, https://www.youtube.com/watch?v=y-sTyTIevlg)? Desconoce que una de sus canciones -18 de Maig a la Villa- est dedicada a ese recital? Esta es su letra: Y la ciudad era joven/ aquel 18 de mayo/ S, la ciudad era joven,/ aquel 18 de mayor/ que no olvidar nunca.// Por unas cuantas horas/ nos sentimos libres,/ y el que ha sentido la libertad/ tiene ms fuerzas para vivir.// De muy lejos, de muy lejos,/ llegaban todas las esperanzas,/ y parecan nuevas,/ recin estrenadas:/ de muy lejos las traamos.// Por unas cuantos horas/ nos sentimos libres,/ y el que ha sentido la libertad/ tiene ms fuerzas para vivir.// Una vieja esperanza/ encontraba la voz/ en el cuerpo de miles de jvenes/ que cantaban y que luchan.// No lo olvidar nunca,/ no lo olvidar nunca,/ aquel 18 de mayor/ en Madrid.). En otro orden de cosas, hay alguna duda de que una de las mejores aproximaciones a su obra fue escrita por un filsofo castellanohablante (que, por supuesto, hablaba y traduca del cataln) llamado Manuel Sacristn? Pueden leerla en Lecturas, el cuarto volumen de sus Panfletos y materiales (Un amigo madrileo, Manuel es tambin su nombre, me escribe y me cuenta: Ah estuve yo, con otros miles, fue la hostia! Mi hermano se fue luego a cortar la carretera de La Corua y pararon a la entonces princesa [Sofa, por supuesto]. Qu tiempos!).

El penltimo desahogo. El ex president de la Generalitat, el hijo poltico del gran defraudador, amigo ntimo del hoy encarcelado JPF, el que siguiendo una tradicin supremacista-nacionalista molt catalana y de deb (no digo que sea la nica por supuesto) se ri en el Parlamento cataln de la forma de hablar castellano de los nios andaluces y gallegos (tambin de Marta Rovira?), el ex president, deca, que acta muchas veces como presidente inici el pasado mircoles 27 de abril una gira que, practicando su francs de la escuela privada Aula de alto copete, le llevar por Bruselas, Pars y Ginebra. Motivo del viaje: explicar el movimiento secesionista y denunciar la oposicin y judicializacin del mismo por parte del Gobierno central. Despus de que las varias causas que le vinculan con la supuesta (quin riure!) corrupcin de CDC, la eleccin es magnfica, mejor imposible. Nunca un movimiento, netamente liganordista en algunas de sus alas, ha sido representado de manera ms adecuada (Por cierto, en una de sus primeras comparecencias Mas ha hablado de un referndum que no es, propiamente, el referndum de separacin y ruptura que aqu promueven -ya hay propaganda poltica en las calles- junto a ANC, OC y las CUP).

El ltimo desahogo, la otra cara de la moneda: Viva la France insoumise! Viva la France insoumise!Rsistance! Rsistance! Las legislativas se aproximan!

La primera cita la he tomado de Martn Alonso, El catalanismo, del xito al xtasis. III. Impostura, impunidad, desistimiento, p. 46 (les habl brevemente del libro la semana pasada). En una nota a pie, el autor comenta: Al autor le ha parecido sorprendente no encontrar ningn rastro de esta frase en Google (bsqueda el 15/10/2106). Tampoco hay rastros, yo no los he encontrado, medio ao ms tarde. Es interesante lo que apunta Antonio Santamara en la segunda cita aunque, por supuesto, no es el nico escenario posible. Las interpretaciones posibles de nuestra mecnica cuntica son casi innumerables por el momento.

Prosigo con otra cita. De un gran arabista, de un gran gramsciano, Andrs Martnez Lorca (comunicacin personal, 22 de abril de 2017). Recoge muy bien lo esencial de la situacin espaola de la que antes hablaba:

Era el modelo poltico de Espaa, llevando la voz cantante en la puesta en prctica del neoliberalismo ms radical. Sus fundamentos ideolgicos parecan de lo ms casposo (un revival del nacionalcatolicismo repintado estilo british, como le gustaba a su implacable y temida dirigente Esperanza Aguirre, Aguirraca para los que no podan ni verla).

Ahora resulta que todos ellos eran unos saqueadores de lo pblico sin rival, una organizacin mafiosa en el poder con fuertes lazos en el aparato del estado y aplaudida por todos los medios. Unos ya estn en la crcel, otros no lejos de ella tras pagar la fianza establecida por el juez, muchos ms, imputados que no dan abasto en destruir pruebas. El Partido Popular ensea por fin su verdadero rostro de corrupcin. Madrid era su modelo a seguir aunque otras comunidades autonmicas no le iban atrs en su latrocinio organizado y bendecido por el alto clero(Baleares, Valencia, Murcia).

Decan que ellos eran los nicos que tenan valores (cristianos, por supuesto). Ahora, corrido el velo por los jueces, sabemos qu valores dirigan su accin poltica: la mentira sistemtica, la codicia sin lmite, el fraude, el robo de lo pblico, el reparto entre el clan familiar del botn

El subdirector de La Vanguardia, Enric Juliana, traza un dibujo a plumilla de esta jaura que no slo ha gobernado la comunidad autonmica de Madrid y su ayuntamiento sino que gobierna Espaa. En un gesto que lo retrata, Mariano Rajoy va a visitar en los prximos das a Michel Temer en Brasil para que le d nuevas recetas de cmo saquear un pas sin que lo echen a uno a patadas.

Ni que decir tiene que en otras comunidades espaolas existen partidos que imitan a la perfeccin estas actuaciones, tambin los valores reales de sus intervenciones polticas.

Primera duda federalista: la mentira sistemtica, la codicia sin lmite, el fraude, el robo de lo pblico, el reparto entre el clan familiar del botn..., no son idnticos a lo que puede sealarse, si hablamos de .Cat, del clan-mafia-familiar que lo ha dirigido -y sigue dirigiendo en la sombra- durante unos 30 aos o ms? Qu diferencia de fondo existe entre las prcticas de Jordi Pujol Ferrusola, el primognito, y las de Ignacio Gonzlez, el que fue mano derecha de la marquesa de Gil de Biedma? Hay alguien comparable. en el desfalco de lo pblico, a lo realizado durante ms de 30 aos por Jordi Pujol y su clan?

(Un parntesis futbolero. No vi el partido messi-messi-messi del pasado domingo 23 de abril pero s imgenes de dos resmenes. En ambos vi a aficionados del Madrid al lado de aficionados del Bara. Los primeros gritaban y aplaudan cuando su equipo, que no jug mal, marcada; los segundos lo hacan cuando su equipo, que jug dirigido por un jugador excepcional (con deberes hacendsticos no siempre en estado de revista), marc, especialmente el tercer gol. Cuntos incidentes hubo? Ni uno segn parece. Pues parece tambin que no todo es enfrentamiento entre ciudadanos de aqu y de all, incluso en terrenos tan apasionados y tan abonados para ello como el futbolstico. Finalizo el parntesis).

Catalua encabeza la lista de siniestralidad laboral en el conjunto de Espaa (la fuente es un informe de UGT). En 2016, 89.174 trabajadores catalanes sufrieron un siniestro con baja, un 8% ms que en 2015. Un total de 68 trabajadores/as fallecieron (69 en 2015). El nmero de accidentes sin baja tambin se increment en 2016: 132.267 (127.565 en 2015), un 4% ms. Los accidentes in itinere, de vuelta o de ida al trabajo, pasaron de 16.028 y 17.725, ms de un 11% de incremento. Es motivo de orgullo o ms bien de todo lo contrario? No debera ser ste uno de los problemas centrales de unas polticas pblicas dignas de ese nombre? En cuntas tertulias se ha hablado de tema? Cuntos segundos ha ocupado esta noticia en los informativos? Seguimos tapanco todo con el tema monotema?

La secuencia de la semana pasada descrita en el artculo de Enric Juliana al que Martnez Lorca ha referencia incluye una secuencia brutal, con un fotograma especialmente irritante para la indignada opinin pblica: las maniobras para embridar a la fiscala, incluido el significativo relevo de los dos fiscales que investigaban el caso 3% en Catalunya. Efectivamente, el fiscal general del Estado ha relevado a los fiscales anticorrupcin Jos Grinda y Fernando Bermejo del llamado caso del 3% sobre corrupcin en contratos de la Generalitat de Catalua y en la antigua Convergncia. Ambos investigadores llevaban desde 2015 en la causa (la que instruye Josep Bosch Mitjavila en el Juzgado nmero 1 de El Vendrell, Tarragona). En el caso, lo recuerdo sin necesidad, han sido imputados altos cargos del gobierno cataln, empresarios y en el sumario ha surgido, entre otros, el nombre de Germ Gord, diputado prximo a Artur Mas que supuestamente ejerca de enlace entre contratistas de la Generalitat y el partido gobernante. Segn la Fiscala Anticorrupcin, esta sustitucin responde a la "estrategia" de que los fiscales delegados asuman los casos de su territorio y "los de la fiscala especial puedan ocuparse de los asuntos de Madrid". Este cambio, aseguran, no supone modificacin alguna en la lnea mantenida. Es el caso, nos los creemos? Ningn cambio en la lnea mantenida? No hay nada raro, nada sospechoso en todo ello?

Ahora que tanto se habla de la creacin de pueblos, hay alguna duda de que el pueblo secesionista generado y abonado desde las diversas instancias del rgimen cataln y la parte de la sociedad civil que le es afn es profundamente antiespaol y que ese antiespaolismo -que no distingue Franco de Negrn ni a Jos Antonio de Garca Lorca- ha sido tenazmente construido a lo largo de cuatro dcadas usando para ello todos los medios a su alcance, incluyendo los medios de intoxicacin y comunicacin, las exposiciones, las revisiones tericas, y, especialmente, los sistemas educativos?

Quienes financian la actual campaa de mniun cultural y ANC sobre el referndum s o referndum s? Sus afiliados? Habr transparencia en este caso? (Por cierto, no convendra hacer un da una breve historia de la fundacin, desarrollo y actividades del mnium? No han representado durante aos lo ms carca y conservador del nacionalismo cataln?)

Aparte de la curiosa y significativa apuesta de La Jornada por el mundo secesionista cataln, Montserrat Venturs, alcaldesa de Berga por la CUP, entrevistada por Carlos Urab para La Jornada (https://www.rebelion.org/noticia.php?id=224805), seal al ser preguntada por la situacin de Catalua: Al da de hoy Catalua es una comunidad autnoma. Entendiendo tambin cul es el sistema jurdico del estado espaol. Pero nosotros consideramos a Catalua parte de los Pasos Catalans que es el sujeto poltico de nuestras luchas. Por lo tanto hay que incluir tambin a las Islas Baleares, Valencia, al Rossell -ocupado por Francia en 1659 y las comarcas ubicadas en el lmite de Aragn y la comunidad autnoma catalana. Est claro? Todo lo sealado por Venturs es el sujeto poltico de las luchas de la CUP. Una de las lenguas habladas en esos territorios como eje definidor. Muy bien: luego entonces por qu hablan de Catalua y Espaa, incluyendo una parte del sujeto poltico de sus luchas en el mbito espaol? Qu luchas llevan los militantes de la CUP en el Roselln, en la parte de los Pases Catalanes ocupados por Francia en 1659? Por qu tanto nfasis en 1714 y no en 1659? Qu lucha es esa que consiste en desmembrar Catalua del resto de los Pases Catalanes, su verdadero sujeto poltico? Dnde est probado o justificado que, en buena lgica secesionista, la separacin de Catalua beneficie la futura independencia de los Pases Catalanes, la aspiracin que mueve, segn la alcaldesa, el ideario central de las CUP?

Por qu el clan Pujol y sus asesores no usan las estrategias y artimaas que usaron a mediados de los ochenta transformando el caso Banca Catalana en una ataque contra Catalua? Aunque a veces han visitado esa escenario, no suelen abonarlo diariamente. Hoy por hoy, es un paso adelante, nadie les seguira. Ni los suyos. No podran engaarles aunque ha habido intentos.

Hablemos de salud, que segn Boi Ruiz, un ntimo de Artur Mas, no es un derecho ciudadano ( http://ccaa.elpais.com/ccaa/2017/04/12/catalunya/1492012771_797345.html) El Departamento de Salud explic ayer su plan para descongestionar las urgencias de los hospitales catalanes, que sufren saturaciones recurrentes a lo largo del ao. La "hoja de ruta... incorpora un paquete de medidas donde las alternativas a la hospitalizacin tradicional y la reorganizacin de los dispositivos de emergencia asumen el grueso de las propuestas. El objetivo es contener las urgencias y, en concreto, reducir un 10% los pacientes que esperan ms de 24 horas en los pasillos sin cama. El Departamento ha admitido que el sistema no es capaz de responder con eficacia y agilidad al nuevo perfil de paciente que se presenta en las urgencias -enfermos crnicos o oncolgicos, que requieren de una atencin ms compleja. Algunos centros como Vall dHebron [de Barcelona] llegan a tener, en picos de presin asistencial, hasta el 50% de los pacientes esperando ms de 24 horas. Con muy pocas dudas en este caso, sealo cinco medidas bsicas y nada costosas para mejorar la sanidad en .Cat: 1. Declarar a a Boi Ruiz persona non grata en Catalua. Por qu? Por dignidad, para no admitir lo inadmisible, por ubicarle en sus coordenadas cvicas. 2. Obligar, por ley, a que todos los representantes polticos y funcionarios usen la sanidad pblica sin poder contratar ningn seguro privado de sanidad. 3. Romper, poco a poco, todas las ayudas encubiertas y todos los convenios de la sanidad pblica con la sanidad privada catalana. 4. Incrementar la plantilla de mdicos en la sanidad pblica en condiciones laborales adecuadas. Disminuir sustantivamente interinos y eventuales! (en 2015, los interinos y eventuales del Institut Catal de la Salut eran el doble que en el resto de la red pblica). 5. Introducir la asignatura: Introduccin bsica a la Medicina en 3, 4 de ESO y como asignatura optativa en bachillerato y en todos los ciclos formativos (no slo en los dedicados a la salud).La formacin mdica ciudadana es muy importante y est muy descuidada.

En una entrevista a Ermengol Gassiot sobre el estado del movimiento obrero, la izquierda sindical y la situacin poltica (http://www.izquierdadiario.es/Tenemos-que-imponerle-a-la-burguesia-que-tenga-miedo-de-hacer-determinadas-cosas-y-que-tenga-que?id_rubrique=2653), el secretario general de la CGT Catalunya se expresa en estos trminos: Otro dato sintomtico es que el Estado espaol es uno de los pases de la Unin Europea donde menor tasa de filiacin sindical hay. Eso es un problema. En este contexto CCOO y UGT reconocen que estn perdiendo decenas de miles de afiliados en Catalunya y en el conjunto del Estado. Nosotros estamos aumentando y en los ltimos tres aos hemos pasado de ms de doce mil a quince mil en Catalunya. Son cifras satisfactorias? En absoluto. Tenemos que ser muchsima ms gente. Las dudas: por qu seguimos usando ese lenguaje? Por qu hablamos del Estado espaol cuando estamos hablando de Espaa? Se imaginan a un sindicalista francs, italiano, portugus o alemn, hablando de la prdida de afiliacin sindical en el Estado francs, en el italiano, en el Estado portugus o en el alemn, al tiempo que se habla, sin aparente contradiccin, de que su pas -no el Estado esta vez- es un pas de la Unin Europea? Porque la historia de Espaa, del Estado espaol, se dir, es una historia impresentable, la peor de todas, recordando aquel poema de Gil de Biedma escrito en una situacin poltica muy distinta? Peor que la de Alemania, Portugal o Italia por ejemplo?

Finalizo con otra duda: estoy muy equivocado si sealo, para finalizar, que en casi todos los medios, no slo en TV3 y sus prolongaciones sino tambin en la cadena SER o en Radio Nacional, casi todas las intervenciones made in .Cat generan siempre la misma idea de una Catalua distinta del resto de Espaa, de un estado Espaol calco del Estado fascista, de una Catalua ms avanzada democrticamente que el resto de Espaa -Madrit en su neolengua- donde incluso la corrupcin y la mentira tienen otro estilo, otras formas, otro olor? Todas no, casi todas. De acuerdo. Disuelta la duda.

PS: Una recomendacin. http://www.editorialjuventud.es/4233.html Alfonso Cruz. Capital. Una hucha y un nio. Sencillo. Aqu comienza el capital. Acumular riqueza moneda a moneda. Hemos incorporado el capitalismo a nuestras vidas y muchas veces no nos detenemos a pensar sobre l. Acompaa a esta hucha cerdito que va pasando pgina a pgina, viviendo diferentes situaciones con el solo objetivo de acumular riqueza, para qu?... Una visin sencilla y crtica para pensar en el sistema econmico imperante de los ltimos 150 aos.

La fotografa incorporada la he sacado de all. Tambin esta:

Finalizo con otro oportuno texto del arabista gramsciano Andrs Martnez Lorca. Por qu no decimos con claridad que en Venezuela se est gestando un golpe militar, con una oposicin antidemocrtico en estado de guerra, y que Leopoldo Lpez no es un preso poltico sino un golpista con inconmensurable ambicin de poder? No nos recuerda lo que est sucediendo lo que en tiempos de Reagan se hizo con la contra nicaragense, un grupo criminal antisandinista, al que se les puso la etiqueta de luchadores de la libertad?

La violencia desatada por la oposicin venezolana es ocultada sistemticamente por los medios. Las muertes que se han producido son achacadas con todo cinismo al gobierno. Slo aparecen las cargas de la polica cuando los "pacficos" manifestantes intentan ocupar sedes oficiales lanzando objetos incendiarios o bien cortar el trfico de carreteras principales. Asesinan a un polica, ni una imagen, ni un nombre, ni una familia tras l. Asesinan a una mujer que defiende a su gobierno en la calle destrozndole el crneo con un objeto contundente lanzado desde un balcn, silencio respecto a los agresores que se defienden de la "cruel dictadura de Maduro". Patean brutalmente y en grupo a un joven indefenso al que acusan de "chavista" (tremendo crimen para estos cachorros fascistas), se ocultan las imgenes. Bueno, aunque con dificultad aqu estn algunas muestras del odio y violencia de esta "pacfica" oposicin bendecida por los EEUU, Macri, Santos, Almagro y otros aclitos del imperio. Ya sus maestros y precursores difundieron la "noticia" de que la destruccin de Guernica no haba sido obra de los bombardeos de la aviacin nazi que apoyaba a Franco sino del propio ejrcito republicano.

FUERTE VIDEO: Opositores venezolanos dan brutal golpiza a joven por "chavista" (18+) - RT

