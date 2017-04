Entrevista al intelectual brasileo Carlos Walter Porto Gonalves

La lucha por la vida, la dignidad y el territorio nos marca otro horizonte de sentido poltico

La Tinta (Argentina)

Gografo, militante terico-poltico, compaero de Chico Mendes, discpulo y par de Milton Santos son algunas de las tantas definiciones que pueden perfilar a Carlos Walter Porto Gonalves. Cuando lo presentan y destacan sus pergaminos, como el premio Casa de las Amricas por su libro La globalizacin de la naturaleza y la naturaleza de la globalizacin (2008), agradece pero agrega: siempre digo que falta decir en mi currculum hijo de obrera y obrero, eso me marc ms que nada.

Este referente intelectual latinoamericano ha desarrollado una vasta produccin terica siempre anclada en el calor de las luchas territoriales. Cuestiones como ruptura metablica de la naturaleza, la r-e(x)sistencia de las comunidades campesinas indgenas, la crtica al eurocentrismo, y la crisis cultural, poltica, productiva del actual sistema de poder han estado entre sus temas de abordaje. Invitado a dictar un seminario al Doctorado en Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca dej espacio para un intercambio en el que habl de temas que van desde el monocultivo como modelo de poder hasta el nuevo horizonte de sentido poltico que marcan las comunidades indgenas frente a ciclos electorales perversos.

Leonardo Rossi.- Usted explica que el monocultivo, hoy tan extendido a escala global, tiene una profundidad mucho mayor que la mera cuestin tcnica podra ampliar esa idea?

Carlos Walter Porto Gonalves.- En la historia de la humanidad las grandes reas de monocultivo empiezan en la colonia, no tengo noticias antes. Toda la cultura agraria era de mltiples cultivos. En Brasil el monocultivo de caa empieza en el siglo XVI, y se obliga a producir en grandes reas una sola cosa para extraer. Nadie haca eso de manera espontnea, se hizo a fuerza de trabajo esclavo. Cmo va producir alguien eso que no es para s? Eso se impuso. Mientras que los indgenas, que conocan los territorios, escapaban, los esclavos eran ms susceptibles ante esa situacin. Entiendo entonces que el monocultivo no es slo una tcnica de produccin, es una tcnica de poder. El monocultivo se fund en el trabajo esclavo.

Leonardo Rossi.- En qu marco econmico-poltico se asienta ese modelo?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Es importante ver ah que todos los libros de economa y de historia han instalado que los latinoamericanos somos histricamente exportadores de materias primas. Y esto no es as. Brasil, Hait y Cuba en siglo XVI no exportaban materia prima, exportaban azcar, un producto manufacturado. Eso es importante explicarlo, porque aqu empiezan las primeras tcnicas de industrializacin, durante la colonia. Esas prcticas que incipientemente se desarrollan en Cabo Verde explotan ac. Eso nos muestra que la modernidad tecnolgica no necesariamente fue liberadora y emancipadora, si no que en este caso fue la condicin de la opresin.

Aqu, somos modernos hace 500 aos, cuando an no haba desarrollo de industria en Europa. Esa condicin tecnolgica, el agronegocios, para nosotros tiene 500 aos. El ingenio de azcar en el siglo XVI no fue otra cosa que una tecnologa de punta. Eso es importante ponerlo de relieve porque tenemos una ideologa tecno-cntrica que sostiene que la tecnologa es libertad. Hoy continuamos prisioneros de una lgica desarrollista, tecno-cntrica.

Leonardo Rossi.- Cmo analiza la actual expansin del agronegocio y los monocultivos en la regin?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Me parece que estamos ante un proceso muy acelerado de expansin. Desde los aos setenta para ac un 25 por ciento del territorio brasileo fue arrasado por el agronegocios. Con el soporte del Estado, con las investigaciones que se financian, se apunta actualmente por ejemplo a la tropicalizacin de la soja. Por caso, no pasaba a esas regiones tropicales y hoy avanza en esas reas en Brasil, en Bolivia y en otros pases de la regin. Al igual que con lo que ocurri antes, vuelvo a destacar que ninguna comunidad que realiza agricultura para alimentarse produce monocultivos. Eso nunca existi. Y ah tambin se expone que el monocultivo es una tcnica de poder.

Leonardo Rossi.- Qu fenmenos est observando con ms atencin en torno a estos modelos productivos en sus aspectos ecolgicos y sociales?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Lo que ms preocupa es que hace cincuenta aos tenamos 1.200 millones de personas en reas urbanas y que hoy tengamos 3.600 millones, y que la poblacin rural era de 1.800 millones y hoy es de 3.400. En ese sentido, me gusta destacar que tenemos una visin tan urbano-cntrica, que analizamos que la urbanizacin es el vaciamiento del campo. Qu pas en realidad? Nunca hubo tantos campesinos a pesar de que nunca hubo tanta expulsin de comunidades campesinas e indgenas. Entonces no se puede analizar esa dinmica con la mirada europea.

A partir de eso, me planteo cmo se va a alimentar esa gente de la ciudad, mientras tambin crece el nmero de gente en el campo. Vamos a seguir despojando? Qu va a pasar con la huella ecolgica ante una demanda impresionante en materia de energa? La gente del campo de Asia y frica que va a ser despojada a dnde va a ir. Estamos frente a un proceso de des-ruralizacin que tiende a la sub-urbanizacin. Las personas se asientan mayormente en sitios donde hay violencia, miseria, fractura social. No hay tal ciudad luz prometida.

Leonardo Rossi.- Uno de los temas que viene desarrollando relacionado a estos procesos es el de la ruptura metablica de la naturaleza qu apuntes puede brindarnos sobre este aspecto?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Estamos en un proceso acelerado de prdida de biodiversidad, estrs hdrico, contaminacin, lluvias fuera de temporada, inundaciones de gran amplitud. Ya no es un problema local de Argentina, de Colombia, de Per. Es un proceso global gravsimo, enmarcado en una enorme presin sobre los recursos en el marco de una sociedad regida por la obsolescencia programada. Y en esto me parece central resaltar que el problema no es malthusiano, porque se prev una estabilizacin de la poblacin para el 2050 en 9.000 millones de habitantes.

Por ejemplo, veamos qu pasa con la agricultura industrial que tenemos, que avanza en sitios como la Amazona. All encontramos que el bosque siempre ofreci alimentos, que fue un gran refugio para comunidades esclavizadas que escapaban y sitio de diversos pueblos indgenas, porque esa naturaleza permite un grado de libertad notable a partir de productividad biolgica. Ese ocano verde, de 800 hectreas, genera en algunas zonas entre 40 y 70 toneladas de biomasa por hectreas/ao. Y esa misma parcela, cuando se la desmonta para producir soja genera tres toneladas anuales. En el medio perdemos una gran diversidad biolgica clave en la dinmica metablica global del planeta. Asimismo, tenemos hoy dentro de la Amazona 26.000 proyectos mineros en explotacin, y otros 26.000 en exploracin para los prximos cinco aos. Ese bosque que asimila la energa solar y la transforma en vida, que irriga agua, se convierte ahora en suelo desnudo, donde el sol refleja directamente, una seal de ruptura metablica asustadora.

Leonardo Rossi.- Cmo califica el accionar de las diversas expresiones polticas dominantes (progresistas, nacionales-populares, neoliberales) en torno de estas cuestiones?

Carlos Walter Porto Gonalves.- El Ciclo Progresista, como dice (Maristella) Svampa, reflej el consenso de las comoditties, el modelo desarrollista con avance de los monocultivos, de la gran minera ms all de los matices gubernamentales que haba. Y ah hay un dilema en el que todos estamos metidos. Existe una condicin de miseria en la ciudad que es muy susceptible al cortoplacismo, a las demandas inmediatas, a vivir de las migajas de estos modelos productivos, y la gente acepta eso y es entendible que lo acepte. No tenemos un horizonte poltico claro para salir de inmediato de eso. No es fcil.

Veamos la eleccin de Ecuador, que se decidi dentro de dos referencias de la misma lgica de explotacin minera, petrolera. Uno de los candidatos con la mquina del Estado (Lenin Moreno) y el otro un banquero (Guillermo Lasso). Pero vemos tambin que ms de un cinco por ciento vot Pachakuti (Acuerdo Nacional por el Cambio), que tiene que ver con pensar estas ideas que estamos planteando.

Frente a esa maquinaria sacar cinco por ciento, con estas ideas es fantstico. Ahora visto desde lo electoral es poco. Pero creo que ms de fondo existe una crisis de estos ciclos electorales perversos, que producen dependencia, cooptacin. Y es una crisis que va mucho ms all, que tiene que ver con estos procesos de desarrollo, donde colapsan las ciudades, donde no alcanza el agua, donde se saturan las zonas suburbanas, como problemas derivados de todo ese despojo de las reas rurales que ensanchan la brecha metablica y eso ya no tiene cmo continuar.

Leonardo Rossi.- Qu rol juegan las comunidades, organizaciones y colectivos indgenas en este escenario?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Desde la Cada del Muro, la crisis de la izquierda abri espacios a referenciar la lucha por la tierra desde otros lxicos tericos, ya no desde una perspectiva sindical campesina clsica, sino desde lucha por la vida, por la dignidad y por el territorio. Esa fue una de las consignas de grandes movimientos que irrumpen desde finales de los ochenta. Y ese es otro horizonte terico-poltico por fuera de las grandes estructuras partidarias, y lo marcan los movimientos indgenas y campesinos.

Leonardo Rossi.- Qu espacios pueden pensarse a partir de esos horizontes?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Primero entiendo importante entender que atravesamos un caos sistmico, como dice (Immanuel) Wallerstein, y una crisis de un patrn de saber-poder moderno, colonial, capitalista, patriarcal que tiene 500 aos, como planta Anbal Quijano. Si entendemos que es una crisis de larga duracin no tenemos horizonte de largo plazo.

Hay que apoyar, por ejemplo, las experiencias urbanas de ayuda mutua, las mingas, las ferias, otras formas de economa que estn disponibles y que mucha gente desarrolla para vivir. Todo ese repertorio de prcticas, que suele ser parte de una memoria indgena, nos sirve de referencia para fundar otro horizonte de sentido poltico.

Leonardo Rossi.- Un texto suyo reciente destaca que se han formado muchos lderes pero pocas comunidades cmo incorpora esa definicin en este planteo de fundar nuevos horizontes polticos-epistmicos?

Carlos Walter Porto Gonalves.- Fue una frase de un afro de Maranhao (Brasil), durante un congreso de la Comisin Pastoral de la Tierra (CTP), y realmente me conmovi. Justamente plantea eso, que durante las ltimas dcadas la formacin poltica se centr en formar grandes lderes, que finalmente terminaron abasteciendo partidos y sindicatos pero no se construyeron lazos en las comunidades. Creo que es una gran verdad, porque la formacin poltica tambin est en crisis y necesita un cambio en los procesos, en valorar las experiencias prcticas comunitarias. Pero me parece tambin que esa lucha emancipadora existe y avanza en varios lugares.

En Mxico, el zapatismo es una referencia, pero existen a lo largo de ese pas muchas otras, lo mismo en Colombia, y otros pases con comunidades afro, indgenas, campesinas. Hoy, por ejemplo en Brasil, la CTP habla de territorio, ms que nunca, y es una organizacin con extensin en todo el pas. Se est trabajando en la recuperacin de territorios, en pensar las cualidades territoriales locales y es importante ver cmo vamos conectando estas experiencias. Entonces frente a toda esa esquizofrenia poltica que mencionaba antes, donde estamos acabando el mundo, tenemos procesos locales muy ricos que me permiten tener esperanza.

