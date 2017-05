Criadas y trabajadoras

Mundo Obrero

El trabajo domstico es una necesidad. La mayora de las veces forma parte de nuestra actividad en nuestros hogares. En muchos casos la distribucin de tareas en el seno familiar es manifiestamente mejorable entre la pareja o se desborda y se acomete con la familia amplia (los abuelos). Pero, tambin est el trabajo domstico que lo acomete otra persona, a cambio de un sueldo: una trabajadora (o trabajador) domstico.

Existe una gran demanda de los servicios personales y domsticos; atencin personal, la economa de cuidados que abarcan mltiples necesidades, hacia mayores o nios; limpieza, hacer la casa, plancha o jardn, compra y preparacin de alimentos, etc. Tambin, hay elementos sociales y culturales que propician que estos servicios se hagan por la propia persona o familia o se encarguen fuera del hogar, se externalicen, se demanden residencias o guarderas o se encargue comida, etc., o se prefiera ejecutar todas esas actividades con el concurso personalizado de una trabajadora domstica.

En nuestro pas, con una renta per cpita menor a otros, hay un nmero relativo mayor de personas que trabajan remuneradamente en esas actividades. Ms del 92 por ciento son mujeres. Como las 67 millones de personas en el mundo. La mayora de las personas dadas de alta en el rgimen especial son de nacionalidad espaola, aunque quiz adquirida tras aplicarse los convenios de doble nacionalidad. Segn los datos de la EPA, del tercer trimestre de 2016 hay en Espaa 616.000 hogares con empleadas de servicio domstico.

En Espaa, segn las estadsticas oficiales hay ms de 425.000 personas dadas de alta en el rgimen especial de trabajadoras en el hogar, una persona puede trabajar en varios hogares, aunque tambin hay casos de alta artificial, para salvaguardar su estatus de residente.

En el ao 2011, antes de la ley actualmente vigente, eran menos de 300.000 las personas con esta actividad y en la formalidad econmica. Es decir, en plena crisis econmica la formalizacin de ms de 100.000 personas alivi, no cabe duda, la cada estadstica de empleo. Pero, tambin hay que sealar que hay mucho empleo informal. Segn estimaciones hay otras 400.000 mujeres que trabajan remuneradamente sin estar de alta laboral y otras que se han dado de alta. Se ha paralizado la poltica de acercamiento al rgimen general, hasta la plena homogeneizacin, de las trabajadoras domsticas a trabajadoras normales.

Hay una pescadilla que se muerde la cola. La diferencia de prestaciones entre una trabajadora domstica y una normal viene dada porque la primera no tiene prestaciones de desempleo en caso de que la trabajadora se quede en paro. Pero eso ocurre porque la persona o familia empleadora no cotiza a la seguridad social por ese concepto.

Generalmente, la remuneracin de las trabajadoras domsticas es muy cercana al salario mnimo y, se cree, porque no hay estudios y no hay experiencias conocidas, que es sensible la cantidad de empleo al coste del mismo. Pero, la regularizacin del ao 2011-2012, en plena crisis, demostr que se puede mejorar la condicin de prestaciones, regularizando cotizaciones, mediante una campaa de sensibilizacin y publicidad de derechos tanto a las trabajadoras domsticas como a las personas y familias que contratan esos servicios.

La subida del salario mnimo interprofesional para 2017 es una buena noticia y debe continuar hasta alcanzar, por lo menos el 60 % del salario medio, como establece la Carta Social Europea. Las trabajadoras domsticas tienen derecho a tener unos ingresos en correspondencia al crecimiento econmico y con todos los derechos, como cualquier trabajador. Porque todos sabemos que segn sean las cotizaciones, as sern las prestaciones asistenciales, de pensin., etc. Y todos tenemos que procurar lo mejor para todos. Y esto es un camino insoslayable y que hay que asumir como normal si queremos que este trabajo tenga la consideracin que merece. Lo otro est fuera de lugar.

Para lograr mejores condiciones para las trabajadoras domsticas se han creado plataformas, como la denominada Turn, formada por asociaciones de mujeres empleadas de hogar, cooperativas de empleadas de hogar, otras cooperativas, asociaciones de inmigrantes y algunos sindicatos que aspiran a que las trabajadoras domsticas tengan los mismos derechos, que cualquier trabajador, tambin el derecho al desempleo. Hay otros problemas relevantes, desde las consecuencias de accidentes o enfermedad o la inexistencia de una inspeccin laboral. De ah, que reclaman que Espaa, como ya ha recomendado el Consejo de Europa y lo han hecho diversos pases europeos, ratifique el Convenio 189 y la Recomendacin 201 de la Organizacin Internacional del Trabajo. Ftima Bez, Ministra de Empleo y de Seguridad Social, interrogada recientemente sobre esta reclamacin, dijo estamos en ello. Pero fueron las mismas palabras que dijo, tambin, hace un ao ante la misma demanda. Y llevamos cinco aos sin hacerlo, mirando para otro lado. Pero no podemos mirar para otro lado.



Santiago Gonzlez Vallejo. Unin Sindical Obrera

