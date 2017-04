Nichos de la restauracin liberal: la cuestin de la tierra en Argentina y Brasil

Hoy la derecha avanza restaurando privilegios y mecanismos de desposesin hacia los pueblos all donde la izquierda dej flancos abiertos. En Amrica Latina los gobiernos progresistas de pases como Argentina y Brasil mostraron transformaciones importantes en sus polticas sociales garantizando mecanismos de re-distribucin de riqueza que en mucho abonaron en la mejora de la calidad de vida de sus poblaciones. Sin embargo, las tareas pendientes de estos gobiernos hoy se transforman en el hoyo negro por donde podran revertirse los avances obtenidos. El principal flanco abierto que dejaron los progresismos en estos pases se observa en la vulnerabilidad jurdica e institucional para transformar estructuralmente los regmenes de propiedad y uso de la tierra, dejando mrgenes de maniobra que los grandes propietarios saben aprovechar. Saben que es justamente en el control de la posesin de medios estratgicos de produccin donde radican sus posibilidades de dominio poltico sobre las mayoras.

En especfico, los gobiernos kirchneristas y petistas avanzaron en la promocin de derechos de estos grupos sociales subalternos vinculados a la tierra y en la convocatoria de sus organizaciones para participar en la gestin estatal de sus problemticas. Sin embargo, ni el problema de la distribucin de la tierra altamente concentrada en ambos pases- se toc sustancialmente, ni se modific la matriz productiva extractivista que afecta directamente la vida de estas poblaciones.

Lo que ha sucedido en los meses que han pasado desde que Macri y Temer llegaron al poder, es que se ha dinamitado el avance logrado en materia de limitacin de la capacidad de dominio absoluto sobre la tierra y sus productos por parte del gran capital. El Estado se ha puesto exclusivamente a su favor. Este patrn en los modos de gobierno de la derecha en el continente no asombran cuando se entiende que la nica manera de sostener un sistema econmico tan desigual como el capitalismo es garantizando el control de un aparato poltico de tal envergadura como el Estado. La derecha emplea vas institucionales para desposeer o privatizar legalmente bienes pblicos y comunes, colocando en riesgo las posibilidades de garantizar la vida de la poblacin y colocando en cuestin el control territorial de la nacin. Vale destacar que esto slo se puede lograr, por un lado, operando en el campo de la hegemona, convenciendo a la poblacin que esto es lo mejor para todos y que esta clase posee la superioridad intelectual y moral para hacerlo y, por el otro, gestionando la conflictividad y procesos de resistencia social que esto genera por la va de la violencia (represin). Este ha sido el patrn histrico de reproduccin de sus mecanismos de poder, an cuando sus programas u ofertas pblicas para ganar elecciones jams lo develen.

Reveses jurdicos: Conservar los patrones histricos de concentracin de la propiedad de la tierra

A seis meses de asumir la presidencia, Mauricio Macri modific, por decreto, la Ley de Tierras Rurales sancionada por el gobierno anterior, con el que flexibiliz las restricciones a la compra de tierra por parte de extranjeros. Hasta entonces, la titularidad extranjera de tierras tena el tope del 15%, se consideraba titular extranjero a quien poseyera un porcentaje superior al 25% del capital social de una persona jurdica y los titulares extranjeros as definidos no podan adquirir ms de 1000 hectreas cada uno o equivalente- en la zona ncleo, la regin pampeana. Con la nueva disposicin -que lleg para contrarrestar la anterior ley que, segn el gobierno era una locura- lo que se pretende es destrabar las inversiones de afuera; para ello, sern reconocidos como extranjeros aquellos que posean ms del 51% del capital y las provincias debern fijar dichas equivalencias y as establecer el lmite de hectreas que se pueden adquirir en cada distrito[1]. Tambin se decret que en las zonas industriales no habr lmite de compra de tierras por parte de extranjeros[2].

En Brasil existen propuestas similares en tratamiento legislativo: una es el proyecto de ley 4.059/2012, que propone la liberacin casi irrestricta para la adquisicin de inmuebles rurales por parte de extranjeros. Esta propuesta es una de las prioridades de la llamada bancada ruralista (lobby de los agronegocios) que fue presentada a Temer como interino, como parte de la negociacin por apoyo de esta bancada al impeachment. Actualmente se encuentra en rgimen de urgencia para su votacin en la Cmara. La ley vigente data de 1971 e impone lmites a la compra de tierras por extranjeros.

El campesinado tambin est siendo cercado por el gobierno Temer, en un pas en el que el 1% de los establecimientos rurales concentra el 45% de toda el rea rural[3]. ste present el pasado ao una medida provisoria (MP 759) en el Congreso para facilitar la regularizacin fundiaria de tierras urbanas y rurales, que los afecta directamente. Segn el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), en la prctica la medida da carta blanca al gobierno para vender tierras pblicas, incluso aquellas donde ya existen campamentos o asentamientos enmarcados en la Reforma Agraria, incluso reas ocupadas por familias de bajos ingresos en las ciudades. El motivo es que la propuesta altera la forma en cmo se otorgan las tierras pblicas: en vez de una concesin para que la tierra pueda ser usufructuada con vistas a su funcin social y de forma hereditaria, como ocurre ahora, el gobierno pasa a otorgar una titulacin que, entre otros aspectos, reduce los compromisos que el poseedor debe asumir con la tierra y permite que el lote sea vendido a terceros. Tambin municipaliza el proceso de divisin de tierras previsto por la Reforma Agraria, lo que en la prctica se torna inviable porque generalmente son los propios latifundistas los que ocupan los gobiernos locales[4].

En el mismo sentido opina el Frente Nacional Campesino (FNC) de Argentina respecto de la Ley de Reparacin Histrica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indgena impulsada por el gobierno de Cristina Fernndez y sancionada por el Legislativo en 2015. Esta Ley no fue reglamentada durante ese ao y tampoco desde que asumi Mauricio Macri, pese a sus promesas de hacerlo cuando inici su gestin. Desde el FNC sealan que sus polticas apuntan a hacer desaparecer a los pequeos productores, beneficiando nicamente a los pools de siembra, a los grandes establecimientos y a las corporaciones agroexportadoras. Es un modelo realmente injusto, que cada da genera mayores conflictos en relacin a la tierra y al acceso al agua[5]. Le falt agregar que el gobierno argentino ha prometido impulsar nuevamente en el Congreso la llamada Ley de Semillas, que prev el cobro de regalas por parte de empresas agroqumicas multinacionales que recientemente se han visto beneficiadas tambin con la aprobacin reciente de seis nuevos transgnicos para la soja y el maz (Syngenta, DowAgroSciences, Pioneer y Monsanto). El dato no sorprende habiendo al menos 30 funcionarios del gobierno Macri vinculados con la industria agroqumica transnacional[6].

Burocratizacin para acentuar la desposesin

Actualmente existen en Brasil 300 pueblos indgenas que abarcan a 817 mil personas, y 462 tierras indgenas regularizadas que representan cerca del 12,2% del territorio. Sin embargo, quedan an 127 tierras en proceso de demarcacin. ste es altamente burocrtico y, hasta hace pocos das, slo involucraba a la FUNAI (Fundacin Nacional del Indio, que demarca la tierra) al Ministerio de Justicia (que declaraba delimitada la tierra), y al presidente de la Repblica (quien firmaba el decreto con la homologacin). Ahora se le quita peso a la FUNAI, quien se encargaba de todos los estudios previos pertinentes, dado que la misma integrar un Grupo de Trabajo Especializado con integrantes otras reas de gobierno (consultora Jurdica del Ministerio de Justicia, Secretara de Derechos Humanos y Secretara de Igualdad Racial[7]), lo que, en la prctica, implica relativizar el peso de las decisiones de la FUNAI[8]. No slo eso: el embate contra las polticas de proteccin de los territorios indgenas ha sucedido tambin a travs del vaciamiento de la FUNAI comenzado desde la llegada de Temer mediante cese de personal, recortes de cargos y reduccin presupuestaria- y el freno, desde abril del pasado ao, de la homologacin presidencial a los casos de demarcacin ya aprobados por el Ministerio de Justicia. Adems de burocrtico, es un proceso tambin poltico en el que se ven involucradas negociaciones del presidente con legisladores de la llamada bancada ruralista, que se oponen a la demarcacin por sus intereses en los agronegocios[9]. No est de ms sealar que el Ministro de Justicia, Osmar Serraglio, era diputado miembro de esta bancada y director jurdico del Frente Parlamentario Agropecuario[10].

El Ministerio de Agroindustria argentino, comandado por el terrateniente Ricardo Buriayle, tambin ha comenzado el proceso de vaciamiento de la Secretara de Agricultura Familiar. Este recorte motiv la renuncia, en octubre del pasado ao, de 12 funcionarios de la cartera, incluyendo a su titular. Desde el Consejo Asesor de la Agricultura Familiar sealaron por entonces que el presupuesto previsto por la Secretara de Agricultura Familiar para 2017 es una sentencia de muerte porque en el mejor de los casos incorporara 195 millones de pesos para un sector que desde 2015 reclama ms de 1.500 millones para hacer realidad la reparacin histrica que plantea la ley[11].

La poblacin quilombola[12] en Brasil tambin viene sufriendo los retrocesos del gobierno Temer: apenas asumido, quit la atribucin de la demarcacin de tierras quilombolas al Instituto Nacional de Colonizacin y Reforma Agraria para otorgrsela al poco idneo Ministerio de Educacin y Cultura; ahora, ha suspendido por tiempo indeterminado toda legalizacin de estos territorios, lo que no suceda desde 1995. El argumento es que el Supremo Tribunal Federal tiene en estudio una demanda de inconstitucionalidad del decreto presidencial que defini los procedimientos para la demarcacin, presentada en 2004; entre otros aspectos, la demanda postula que debe ser el Congreso quien apruebe las demarcaciones un Congreso en el que el lobby de los agronegocios es, como el evanglico y el militarista, muy poderoso[13].

La violencia para controlar la resistencia a la desposesin

Adems de la prdida de importancia a nivel institucional que haban conseguido las distintas agrupaciones sociales vinculadas a la tierra, tanto Brasil como en Argentina [14], la represin de las fuerzas de seguridad estatales y paraestatales no slo contina, sino que se ha incrementado.

En Argentina, sobre todo las regiones sur y norte del pas han sido escenarios de violentas represiones por parte de las policas provinciales ante diversos reclamos campesinos e indgenas. A pesar de la promesa de campaa de Macri de vamos a trabajar juntos para atender las necesidades de los pueblos originarios[15], la situacin de este colectivo dista mucho de lo prometido. Sin dudas uno de los casos ms notorios fue la represin a la comunidad mapuche Pu Lof, en la provincia de Chubut, el pasado mes de enero por parte de la polica provincial cuyo gobernador es afn a Macri- y la gendarmera nacional dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nacin-. Como en otras oportunidades, los mapuche reclaman por la restitucin de tierras apropiadas por grandes terratenientes, como Luciano Benetton, que posee un milln de hectreas en la Patagonia[16]. En el ltimo ao tambin se han registrado casos de represin estatal y/o paraestatal hacia campesinos e indgenas en Formosa, Buenos Aires, Santiago del Estero, Salta y Neuqun, entre otras provincias.

En Brasil, la violencia en el campo tambin se ha recrudecido, tanto por el accionar de las fuerzas de seguridad de los Estados y por el de las fuerzas parapoliciales con que cuentan muchos latifundistas, como por el vaciamiento de los organismos fiscalizadores. En 2016, el ao en que asumi Temer, fueron registrados 1295 casos de conflicto violento por la tierra en Brasil, resultando con 61 asesinatos lo que representa un crecimiento del 22% respecto del ao anterior-. Fueron registradas 74 tentativas de homicidio, 200 amenazas de muerte, 571 agresiones y 228 encarcelamientos. Estas cifras han llevado a afirmar que se trata de un rcord en el nmero de violaciones en el campo, el nmero ms elevado desde 1985 [17].

@mcvollenweider, @lorenafreitez

Fuente: http://www.celag.org/nichos-de-la-restauracion-liberal-la-cuestion-de-la-tierra-en-argentina-y-brasil/