Procesando el Procs

Se acab, me temo

Ctxt

Los sistemas propagandsticos desaparecen como ninjas. Lo hacen modalidad carrito-del-de golpe, sin tiempo y sin medios --de, snif, comunicacin-- para contarlo. Por lo que, en ausencia de su descripcin certera, nunca hay garantas de que no se vuelvan a reproducir. El 11M de 2004, por ejemplo, desapareci, en menos de una semana, el sistema de propaganda ultranacionalista del Aznarato. En quince das de mayo, en 2011, desapareci, zas, toda la banda sonora propagandstica de la Transi. Esa maana a primera hora, y a travs de Fiscala, el Rgimen del 78, desprovisto de su gran sea de identidad, la propaganda, parece irse al garete. O, al menos, ir tirando a pelo, sin ese recurso dulce y vital desde finales de los 70, que evita la percepcin de la trampa y la brutalidad. Hola, amiguitos. Eso es Procesando el Procs, una serie sexy y dinmica que explica el final del III acto del Procs/el Rosario de la Aurora. La cosa tiene el inters de ver cmo se va al traste un sistema propagandstico, esa cosa ms espaola que las lentejas.

Parece ser, en fin, que el Rgimen est en horas bajas. Podra estar ms chungo incluso, si no fuera porque Fiscala siempre est en happy hour. Esta crisis, que apunta al carcter cotidiano y estructural de la corrupcin en Espaa, podra ser utilizada por la cosa Procs, si la cosa Procs fuera un itinerario poltico, y no propagandstico. Pero la cosa Procs no puede aprovecharse de la crisis de Rgimen espaola. Por dos razones. A) nunca lo ha hecho, por lo que parece que nunca lo har. Y, ms importante, B), la cosa Procs est integrada por partidos que son la crisis de Rgimen. En las ltimas semanas, verbigracia, ha quedado probado por Fiscala que Mas era el conseguidor de favores a empresarios filantrpicos --caso Pretoria--, que CDC cobraba comisiones del 4% por la venta de obra pblica --caso Palau--, que es verosmil que CDC continuara sus polticas de expolio ya iniciada la cruzada del Procs --caso 3%-- y que el expolio estructura tarifado de CDC repercuti en la fortuna personal de ese sujeto poltico llamado Family Pujol --Caso Pujol--.

Imposibilitado de participar en la crisis de Rgimen con otra actitud que no sea disimular, el Procs anda abandonado a s mismo. Es decir, abandonado. La buena noticia es que ha recibido algn cable en la pedrea informativa internacional. En plena campaa electoral francesa, un candidato, Fillon, ha mostrado su incomprensin ante el hecho de que el Estado no contemple la posibilidad de un referndum para la cosa catalana. En UK, se ha creado tambin una comisin parlamentaria para el caso cataln. Algo llamativo, incluso espectacular, pero que viene a, tal vez, dibujar, los futuribles de la cosa Procs como banda sonora y conflicto verbal que adornar los roces, entre Espaa y UK, por lo de Gibraltar, casus belli que, a su vez, adornar la poltica espaola y la cosa Brexit. Es decir, objetos diferentes a los sealados.

Se podra valorar todo esto, no obstante, como un xito de la diplomacia catalana. Pero es posible que no lo sea, que sean ancdotas de la geopoltica. Pero, en todo caso, el pack fracasos ha sido ms llamativo. La Fundacin Carter, que en su da recibi al Presi Puigdemont en lo que fue un gol informativo, ha declarado ese gol anulado. La fundacin ha pasado, va carta, de meter mano en el asunto cataln, remitindose, para el caso, al posicionamiento oficial de los USA al respecto. Posicionamiento oficial: esto es un problema interno, y bla bla bla. Lo que en su da el Govern vendi como un xito de su poltica internacional, pues no lo es tanto. Es incluso posible que sea un indicio de su improvisacin, pues hay datos que dibujan que el encuentro Puigdemont-Carter no fue tanto un encuentro entre estadistas, sino algo ms cutre. Una visita facilitada por un pagano o, incluso, una visita aprovechando el pago de un cursillo de los que imparte la fundacin. Con un par.

Ahora se sabe que el referndum est paralizado, aparte de su paralizacin congnita, porque los cargos tcnicos que deben de organizarlo, reclaman a las autoridades electas que les pasen la orden por escrito

Hay, no obstante, mas datos para valorar que existe una autopercepcin de fracaso, o de fin de captulo, por parte de los chicos y chicas Procs. La Vanguardia --diario ltimamente proclive a los chivatazos de sectores no indepes de CDC-- informa al respecto de una reunin secreta --al Processisme le gustan ms las reuniones secretas que a un tonto una tiza--, en la que se tena que abordar una suerte de fin ordenado de la cosa Procs. La sinopsis de la reunin ilustra, en parte, el colapso de un ciclo propagandstico. Es decir, los chicos y chicas, que se haban reunido para cerrar la barraca, no se atreven a verbalizar en voz alta el objeto de la cita. Es ms, la cita se radicaliza, ante el hecho de que ninguno de los reunidos quiera dar el primer paso para acabar con el bucle propagandstico pues, segn precisamente las construcciones gaseosas propagandsticas, eso le convertira en traidor. El resultado fue, por consiguiente, una reunin en la que se superpusieron consignas y adhesiones inquebrantables para la consecucin de un referndum. Si bien, y esto ya es divertido, el referndum improbable lo es cada da ms, Entre otras cosas, por falta de tiempo. Como en su da pas con conceptos como decisin y ganas, parece ser que tampoco hay tiempo, de aqu a septiembre para organizar un referndum fiable y tabulado.

A pesar de esa reunin parapsicolgica, las leyes de la fsica se fueron aplicando posteriormente sobre la cosa referndum. El referndum es, recuerden, un encargo de Puigdemont a Junqueras. Es, vamos, un marrn que Puigdemont deleg a Junqueras y que Junqueras fue y acept. Por lo que, tcitamente, el pack CDC parece pasar muy mucho de la cosa, en aras de que ERC acabe protagonizando el fracaso de su no realizacin. Las contradicciones internas, en todo caso, empiezan a ser cmicas. Y, lo que es peor en un sistema propagandstico, constatables. En ese sentido, CDC ha admitido pblicamente discrepancias internas al respecto. Discrepancias que, en una sociedad con un periodismo ms fiable, ya hubieran acabado con esta fase e, incluso, con el Govern. Verbigracia: hace meses, el director general de los Mossos declar que, en caso de requerimiento, los Mossos obedeceran a la autoridad central. Es decir, que no hay posibilidades de referndum. Fin del debate. Ahora se sabe que el referndum est paralizado, aparte de su paralizacin congnita, porque los cargos tcnicos que deben de organizarlo --es decir, practicar gasto en la adquisicin de urnas y papeletas; es decir, exponerse a penas de prisin-- reclaman a las autoridades electas que les pasen la orden por escrito. Vamos, que se expongan a penas de prisin tambin. No se ha emitido, por cierto, ninguna orden por escrito. Se dira, esta maana a primera hora, que nunca se har.

La ausencia de movimiento en el tema referndum parece ser que se soluciona con los filones de la poltica y el periodismo --es decir, la cultura-- espaoles. La A) declaracin y la B) ceremonia. Sobre la declaracin, dos perlas. Una portavoz de ERC ha declarado --lo declarado, en la poltica espaola y en las aduanas, poco tiene que ver con lo que uno transporta en su interior-- que el referndum va a toda leche, y que no habr ninguna detencin ni problema policial en su celebracin porque ser organizado por, tachn--tachn, parados , ese sector social que se reinventa a s mismo tanto cada da que, por lo visto, no deben de estar sometidos al Cdigo Penal. Ignoro por qu la ideloga de ERC dijo parados y no monos amaestrados, que hubiera sido ms verosmil. Tal vez se lo reserva para el mes que viene. Otra declaracin chachi. EL mismo da en el que se creaba el nuevo partido de Els Comuns, el lder municipal de ERC en Barcelona reclamaba a la alcadesa de Barcelona que pusiera las urnas, cedindole la presin propagandstica y omitiendo que, por aceptacin del encargo envenenado de Puigdemont, quien debe de poner las urnas es precisamente ERC.

La novedad es que la CUP parece estar estudiando su retirada de la poltica autonmica y su vuelta a la poltica municipal, lo que podra venir acompaado de alguna gamberrada contra sus exaliados

Sobre B), las ceremonias. Se han organizado dos. Poco lucidas. Con lo que fueron. Una consisti en un acto con todos los exPresis del Parlament vivos, para solidarizarse con Forcadell. Y, otra, un acto chachi-unitario, en el que los partidos processistes reafirmaban su voluntad de celebrar un referndum s o s. Este acto tiene mucha guasa. Se la explico. Para darle empaque y sentido se pact un documento, una suerte de declaracin pro-referndum. Pero lo que es de traca es que los conflictos vinieron, precisamente, para que esa declaracin no aportara ninguna decisin real o jurdica, de manera que permaneciera en el mundo de la poesa, y no de los hechos reales y, en tanto que ello, penalizables por el TC y Fiscala. Col.

El sentido del acto fue cubrir de pica los das anteriores, en los que qued visualizado que no slo no hay muchas ganas de referndum, sino que los partidos del pack, carentes de ganas, estn a la grea. Concepto grea, dos puntos, por una parte, el Presi Puigdemont ya ha visualizado que est solo en el asunto. Por otra parte, CDC ha evidenciado que est en otra casilla. Por ejemplo, ha anunciado que, en el futuro inmediato, romper la disciplina de voto con ERC, para intentar recordar al electorado --que votar autonmicas ms pronto que tarde-- que existe. El grupo CDC en el Congreso, por cierto, tambin ha verbalizado oficialmente que, a partir de ahora --y hasta, se supone, las elecciones esas--, pasar un tanto del Procs y se dedicar a otros negociados ms factibles. Pero sin duda, el acto solemne de firma de documento que no aporta nada polticamente se deba a otro suceso. Un culebrn. Se lo explico. Sintense y aparten a los nios.

Un lder del PdeCat --es decir, la antigua CDC--, en un cenorrio con cuadritos y afiliados, venia a dar por muerto el Procs, por lo que planteaba, con todas las letras, que, para las prximas elecciones, sera bueno disponer de un candidato autonomista, poco significado en el Procs. Las declaraciones, absolutamente verosmiles, pero inverosmiles para el consumidor de Procs, eran una grabacin registrada de manera ilegal --o espontnea--, durante el cenorrio poltico aludido. Pero lo divertido es que, todo apunta a ello, las grab un/a miembro/a de ERC. Una de las desventajas de ser un pas pequeo es que cuando un lder se pone autonomista en un restaurante, es muy posible que, como fue el caso, en la mesa de al lado estn cenando cuadros de ERC provistos de telfono mvil, como fue el caso. Encendida como un mechero, CDC anunci que denunciara a ERC por ese hecho ante los tribunales. Espaoles. Finalmente, todo este desorden propagandstico volvi a su cauce, precario, y CDC no se chiv al profe.

Vamos, que despus de la primera y sonora gran crisis poltico-propagandstica en el seno del Govern, que llev, a quien quisiera observarla, a otra constatacin de que el referndum es para el Govern un tramo propagandstico, como todo en el Procs, se cerraron filas, no muy apretadas, en torno, al referndum. El Govern, as, se da dos meses de plazo para negociar el referndum con Madrid. Algo, por otra parte, imposible. Pero al parecer da igual. El referndum es una pieza propagandstica, que tiene su funcin. La ANC, abiertamente gubernamental, ha iniciado su campaa por el S en ese referndum que se tiene que negociar con un Gobierno del Estado que pasa tres pueblos, y sobre el que se ha rechazado ejercer ninguna medida de presin o coaccin. Esa campaa, ampliada en medios pblicos y concertados, viene a suplir polticas gubernamentales catalanas al respecto.

Ah, sobre el referndum. Les explico lo que s. No hay posibilidades de celebrarlo, una vez no se ha conseguido --es importante sealar que por inoperancia o falta de voluntad; o por ambas cosmovisiones-- la complicidad internacional, y una vez descartada la desobediencia --se ha descartado, aunque digan, cada da, lo contrario--. La pregunta es si se convocar. Y tampoco est claro. Creo que slo hay dos posibilidades de convocarlo --importante: ninguna ellas implica la posibilidad de realizarlo--. Una sera un decreto presidencial. El Presi, que al no volverse a presentar a elecciones, le trae al pairo la inhabilitacin, puede realizar algn acto en esa direccin. El decreto debera de ser votado en el Parlament. Pero es poco probable que el Parlament lo vote y se exponga con ello a un marrn. Por esta va, el Presi Puigdemont salvara la vergenza torera. Poco mas. La otra posibilidad es utilizar la Llei de Refermdums del Tripartit. El TC la recurri, por lo que qued sin aplicacin durante 5 meses, que han caducado hace 1000 aos. Ignoro qu itinerario se debera seguir para convocar un referndum por esa va, que sera inmediatamente recurrido por un TC que nadie quiere desobedecer explcitamente. Adems, parece que los chicos de CDC, que en su dia se pelaron esa ley avanzada, para colar una, sic, Llei de Consultes de estar por casa, son poco proclives a reivindicar ese legado legislativo. Pero, en todo caso, si lo hicieran, se volvera a salvar la vergenza torera. Si se convocara el referndum --insisto, no est claro que lleguen a hacerlo; esta maana a primera hora, pinta que no--, colaran ah la Llei de Transitorietat, y algo parecido --pero completamente diferente, es decir, sin efectividad ni verosimilitud-- a una declaracin indepe. Nada ilegal, pero que pudiera ser presentado en la inmediata campaa electoral como la pera. No est, insisto, nada claro al respecto, salvo la frrea voluntad, dira, de no liarla. Quizs ese sea el sentido de las declaraciones de Junqueras, que ha afirmado que, en caso de que el Gobierno niegue el referndum --no es el caso, es lo que hay, por otra parte--, el Parlament declarara la DUI --Declaraci Unilateral de Independncia--. Una frase espectacular, que ha colado en los medios pblicos y concertados, y le ha dado al Procs vida donde no la haba. Pero se lo traduzco. La frase es una construccin propagandstica que alude a que, en caso de que el Gobierno niegue un referndum que no estaba en el programa electoral de Junts pel S, y que el Govern adopt el ao pasado para no tener que declarar una DUI, declararan una DUI. Vamos, no significa nada. Como casi todo.

Para liar ms una prediccin de futuro certera, tampoco est claro el papel de la CUP que, parece ser, se lo est pensando. La CUP, sin cuya participacin en todo esto nunca se hubiera elaborado un sistema propagandstico tan dilatado, anunci que slo apoyara al Govern hasta septiembre, momento en el que, si no hay referndum a la vista --como parece que es el caso--, se pirara. El Govern no caera, por cierto. Simplemente, carecera de fuerza. Lo que no es tan malo en el Sur y en una autonoma. La novedad es que la CUP parece estar estudiando su retirada de la poltica autonmica y su vuelta a la poltica municipal, lo que podra venir acompaado de alguna gamberrada contra sus exaliados. Lo que tendra su qu.

Creo que los fenmenos de los ltimos das, que les acabo de explicar, avalan que el Procs est KO. Hasta su nueva formulacin. Que no tardar. El Procs es, en fin, la nueva forma del autonomismo, dira. Por ahora, en lo que es un sntoma de su crisis propagandstica, va dando formas propagandsticas ya visitadas. Mas ha iniciado, as, una gira europea en la que, ante un pblico cataln, en el mejor de los casos, y ante cmaras de medios locales, explica a Europa el Procs. Es decir, se crea la sensacin de que se explica algo. Una ancdota que explica que el Gobierno del Estado no lo ha hecho bien, por lo que podra haber habido partido, en el caso de haber habido equipo: en su primer acto europeo, el periodista que moderaba el acto --un periodista de Libration-- explic que, por participar en el acto, haba recibido presiones del Gobierno de Rajoy.

Por otra parte, Llus Llach ha protagonizado una polmica. Cristian Segura, periodista de El Pas, que se dedica a ir a actos internos de la ANC --importante: ya slo van pensionistas; no se puede construir un Estado sustentado en la tercera edad, pues ese Estado, glups, ya existe-- disfrazado de lagarterana, ha reproducido declaraciones de este cantante con voz de prroco, en las que, en plena sesin de televenta, describa el --sumamente hipottico-- Estado Cataln en ciernes como, glups indeep, un Estado autoritario. Me temo que esos ramalazos son lo que quedar de esta crisis intelectual del catalanismo y del independentismo que es el Procs.

Hasta la prxima.

