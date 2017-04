28 de abril: huelga general

Brasil en lucha

IELA

Hoy en la avenida Paulista, el centro neurlgico de la ciudad de Sao Paulo, no circularon los autobuses, apenas hubo movimiento. (Fotografa.- Mariana Serafini / Vermelho)



El jueves, en Brasil, amaneci con la gente en lucha. Fue un da de huelga general en contra de las contrarreformas propuestas por el gobierno ilegtimo de Michel Temer. Dos de ellas son particularmente perjudiciales para los trabajadores: la reforma de las pensiones y la reforma de las leyes del trabajo. Con la primera de las dos reformas, el gobierno propone que el trabajador slo pueda jubilarse despus de 49 aos de contribucin y 65 aos de edad, siendo necesario, adems cumplir las dos condiciones. Como se sabe, en un pas dependiente como Brasil, el empleo formal no es una cosa que todos puedan tener. Hoy, ms de la mitad de la gente activa econmicamente est en la informalidad. Nadie puede tener 49 aos de contribucin de manera seguida. As, en la prctica, casi ningn trabajador lograr llegar a la jubilacin con sueldo integral. Y lo ms perverso es que aqul que no tiene contrato laboral est obligado a contribuir, aunque sepa que nunca se va jubilar.

La reforma laboral coloca por tierra prcticamente todas las leyes del trabajo conquistadas con mucha lucha en el gobierno de Getlio Vargas, en la dcada de 50 del siglo pasado. El centro de la reforma es un artculo que garantiza al patrn que lo que es negociado con el trabajador vale ms que la ley. O sea, el patrn impone lo que quiera que no habr ley alguna que obligue a l, el respeto a los derechos. En realidad, la ley de Temer es la desreglamentacin general del trabajo.

Esa ley en particular ya fue votada en el Congreso Nacional en el ltimo mircoles. Los diputados, despus de muchas maniobras por parte de la gente del gobierno, aprobaran por amplia mayora esa destruicin de las leyes laborales. Eso ha dado mucho ms fuerza a la huelga llamada para ese viernes. Durante la votacin, en Braslia, los diputados, adems de quedaren sordos a los gritos de los trabajadores, aun fueran capaces de mandar la polica atacar al campamento indgena que se haca en frente al Congreso, tambin en lucha por sus demandas de territorio. El ataque injustificado a la manifestacin pacfica de los indgenas ha colocado mucho ms lea en la hoguera.

Por eso el viernes amaneci tenso. En las principales ciudades del pas, la vida ha parado. Las rutas fueran cortadas con barricadas y el transporte colectivo no ha funcionado. La intencin era impedir que la gente saliera de casa para el trabajo. En ciudades como So Paulo, Braslia e Rio de Janeiro, los enfrentamientos con la polica empezaran mui temprano, pero aun as los trabajadores lograran hacer con que la mayora no saliera para trabajar. El centro de So Paulo, corazn econmico del pas, estaba vaco a las ocho de la maana.

Otras ciudades, de menor tamao, tambin amanecieron paradas, con los trabajadores en las calles. La respuesta a un gobierno ilegtimo y al Congreso corrupto est siendo intensa y fuerte. Es la primera vez en muchos aos que un gobierno logra tener tanto rechazo. No en vano, ese gobierno es fruto de un golpe. Asimismo, el Congreso, donde por lo menos el 40% de los diputados est involucrado en algn caso de corrupcin, tampoco cuenta con el apoyo de la gente.

Los medios de comunicacin del pas, en su mayora trabajan en contra de la huelga. La cobertura llega a ser criminosa porque no informa los motivos que estn llevando la gente a la lucha en las calles. De manera general los grandes medios que han incrementado en un 2.000% las partidas en publicidad gubernamental estn defendiendo a Temer y su poltica de destruicin de los trabajadores y del pas.

Hacia de la tarde tendra que haber actos masivos en todas las ciudades.

La huelga ya es victoriosa y el pueblo est dando su respuesta al gobierno golpista.

Elaine Tavares es tcnica administrativa en Educacin y periodista en el Instituto de Estudos Latino-Americanos (IELA), de la Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil)



Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.