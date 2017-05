Panorama sindical

Luego de hacer un paro general contundente la CGT sali ms debilitada que el Gobierno que la sufri

Las disputas entre lasDaer y Moyano parecen inclinarse a favor de estos ltimos. En el acto del 1 de Mayo en Obras Sanitarias donde participarn unos 4.000 invitados de los gremios que integran el Consejo Directivo de la organizacin para evitar los incidentes que empaaron la ltima movilizacin de la central obrera el 7 de marzo pasado, habr un slo orador: Juan Carlos Schmid. Pablo Moyano, lugarteniente de Hugo en Camioneros y secretario gremial de la CGT, ser el responsable central de la seguridad y la produccin del acto.

La decisin de contar con un nico orador surgi de la reunin del Consejo Directivo la semana pasada, que termin en un escndalo por el enfrentamiento verbal que mantuvieron Hctor Daer y Facundo Moyano y que se extendi a otros dirigentes con pases de factura y acusaciones cruzadas. La mesa chica de la central obrera acord que parte de los incidentes en la ltima movilizacin fueron disparados por los discursos errticos y heterogneos de Schmid, Daer y Carlos Acua.

Momo Venegas, lder de las 62 Organizaciones Peronistas, festejar con Mauricio Macri en el microestadio de Ferrocarril Oeste, emulando a Luis Barrionuevo quien el ao pasado quebr el acto unitario del 1 de mayo para almorzar con el Presidente.

Para ese encuentro en el Ministerio de Trabajo preparan anuncios del mandatario relacionados con el Impuesto a las Ganancias y la reconversin de planes sociales en empleo genuino.

Mientras los burcratas sindicales se refugian en actos cerrados, el Frente de Izquierda convoca su acto en la Plaza de Mayo bajo la consigna central Abajo el ajuste de Macri y los gobernadores.

El acto tendr como oradores a los protagonistas ms importantes de las luchas del momento. Harn uso de la palabra Romina del Pl, que encabeza la lista Multicolor que disputar con el kirchnerista de Baradel la direccin del Suteba el prximo 17 de mayo; estarn compaeros ferroviarios y telefnicos, que tambin disputan la direccin de FOETRA Buenos Aires; ser orador, representando la lucha de los trabajadores de Santa Cruz, Miguel del Pl, dirigente del Partido Obrero de la provincia y del gremio docente y la CTA. Junto con ellos estarn los dirigentes polticos de los partidos del FIT.

El lugar elegido para el acto no es casual. Desde el Argentinazo del 2001 la izquierda y las organizaciones independientes vienen ocupando todos los 1 de mayo la Plaza de Mayo, que es el centro del poder poltico nacional.

El acto del FIT denunciar la tregua de la burocracia, y llamar a una campaa por un paro activo de 36 horas y un plan de lucha nacional en defensa del salario, los puestos de trabajo y contra la represin.

El acto tambin ser una tribuna para postular una alternativa poltica de los trabajadores en oposicin a los partidos del ajuste.

Despidos y suspensiones

La Federacin de Choferes de Camiones realiz el lunes un paro de actividades que afect la distribucin y reparto de productos lcteos en repudio a los despidos y suspensiones en la empresa Sancor.

Mientras tanto, el Gobierno se entusiasma con poder avanzar con el gremio de la industria lctea (Atilra) en un acuerdo similar al que arrib en su momento con el sindicato de petroleros en Vaca Muerta.

Hay una negociacin abierta entre el Gobierno, la industria lechera y el gremio sobre cuatro puntos: paritarias, el bono solidario, deudas por el bono solidario y la discusin del Convenio Colectivo de Trabajo.

Desde el oficialismo buscan que el gremio no acuerde salarios por el segundo semestre, acepte refinanciar las deudas de las empresas por el bono solidario, que reformule el monto de dicho bono y que abra la discusin de la letra chica del Convenio Colectivo.

El calzado es uno de los rubros donde se est sintiendo ms fuerte el cimbronazo al empleo que gener el cambio de perfil econmico. En las industrias de la actividad los despidos y las suspensiones se cuentan por miles y desde el gremio estn alarmados por la situacin.

En ese contexto, la empresa Paquet radicada en Chivilcoy blanque un intento de avanzar con un plan de adelanto de vacaciones al personal, por las dificultades que tendra para sostener los niveles de produccin. La decisin, dejada trascender a travs de la prensa local, alarm el gremio de calzado, Uticra, que rechaz de plano la propuesta.

As lo hizo saber con un comunicado de prensa en el que expresa: Ante comentarios vertidos en diferentes medios de comunicacin, UTICRA informa que el da 19/04/2017 mantuvo una reunin con Directivos y Apoderado de Perchet Argentina S.A., en la que la firma manifest su intencin de adelantar vacaciones, debido -y as expresamente lo aclararon- a dificultades en las tratativas por pedidos con la marca Adidas Argentina S.A. El sindicato tom conocimiento formal de la situacin, rechaz in limine la propuesta, y solicit un cuarto intermedio hasta tanto ambas partes se encuentren en audiencia a estipular ante el Ministerio de Trabajo Delegacin Chivilcoy.

Los trabajadores de AGR Clarn, que han cumplido ms de 100 das de lucha por la reincorporacin ante el lock out que la empresa impuso en su planta grfica de Pompeya, jueves y viernes desde las 14:00 realizarn actividades para difundir la situacin a la que los somete el Grupo Clarn en las puertas de la Feria del Libro, el principal evento financiado por el grupo empresario. El viernes 28 a las 17:00 realizarn una concentracin y acto frente a la misma.

Pasaron cuatro meses del convenio firmado entre el Ministerio de Ciencia y los 508 investigadores que ganaron su ingreso a la Carrera de Investigador del Conicet y no pudieron efectivizarlo por el recorte. Tras la histrica toma de la cartera que conduce Lino Baraao, las autoridades se comprometieron a incorporarlos en otras instituciones pblicas, pero acaban de reconocer que no van a cumplir.

Los investigadores apenas cuentan con una beca que terminar en siete meses, aunque 107 de ellos an no la recibieron. Las agrupaciones que los nuclean volvieron a movilizarse al Ministerio el jueves 20, y decidieron una vigilia con acampe para el 8 de mayo en la explanada de la sede en Palermo, previo a la tercera reunin de la Comisin Mixta de Seguimiento, el rgano que debe garantizar el cumplimiento del acta.

En la segunda reunin, el 12 de abril pasado, los representantes del Ministerio admitieron que no cuentan con los fondos para garantizar la reinsercin del medio millar de despedidos. Agregaron que las condiciones de contratacin dependern de la entidad receptora, incumpliendo el punto 3 del convenio, que ordenaba mantener las mismas condiciones laborales y salariales que en el Conicet.

En casa de herrero

El lunes se realiz en la Cmara de Diputados de la Nacin una masiva Audiencia Pblica organizada por los diputados del Partido Obrero, Nstor Pitrola, Pablo Lpez y Soledad Sosa, en defensa de los 130 trabajadores tercerizados de limpieza del Ministerio de Trabajo, que se encuentran en una grave situacin laboral, con salarios atrasados, despedidos a partir de un cambio de concesin, sin garantizar derechos, antigedad, continuidad laboral y ninguna indemnizacin. En la Audiencia estuvieron presentes, adems, el diputado Leonardo Grosso (Movimiento Evita) y la legisladora Laura Morrone (IS), y se cont con la adhesin de los diputados nacionales Alcira Argumedo y Juan Carlos Giordano.

Los trabajadores en conflicto denunciaron que desde la cartera que conduce Jorge Triaca, contrataron rompe huelgas para realizar las tareas de limpieza en el edificio de Alem, pero la situacin sigue lejos de resolverse.

Los empleados en cuestin estn tercerizados por la firma Imantec S.A. y en febrero no percibieron la totalidad de sus sueldos. Algo que viene repitindose mes a mes.

Mientras tanto en las oficinas las condiciones de trabajo desmejoraron, se empez a acumular basura, las condiciones de limpieza son muy malas y desde hace das son varios los funcionarios y empleados que empezaron a ver desechos de roedores en las distintas plantas del edificio del Ministerio de Trabajo.

Crnica de una muerte anunciada

El 1 de abril, el gobierno elimin el 35% de arancel a la importacin de notebooks, PC y tablets. Como consecuencia de la medida PC Arts cerr su fbrica de notebooks Bangh en Vicente Lpez y suspendi a 185 empleados; Air Computers (CX) cerr su planta de Rosario y est viendo cmo reubicar a 100 trabajadores; y la fbrica Informtica Fueguina (BGH Positivo) cerr en Tierra del Fuego, dejando sin empleo a 164 personas.

Lujn (provincia de Buenos Aires) declar a fines de febrero la emergencia textil, a partir de un pedido de la Cmara Textil, la Asociacin Obrera Textil (AOT) y el Movimiento de Empresarios Nacionales para el Desarrollo, que adems solicitaron al gobierno suspender las importaciones.

Con poco ms de 100.000 habitantes y 100 empresas del rubro, en Lujn el sector textil nuclea al 24% de los empleos industriales: ms de 5.000 trabajadores. De ellos, ya fueron despedidos 600.

En todo el pas a mediados de marzo, ya se registraron 1.500 despidos y 3.600 suspensiones en el sector. Otros polos textiles en peligro son Villa Martelli y San Martn, donde ya cerraron cinco plantas: Sedler Hermanos, Vecchi Godoy, Galitex, Edolan y Broderie Suizo.

En Baradero se repiten las movilizaciones de obreros frente al cierre de fbricas, despidos, salarios atrasados y un avance sobre los convenios laborales. La qumica Atanor dej a 60 trabajadores en la calle. La alimentaria Ingredion elimin a 84 de sus 400 operarios. Los 40 de la aceitera Germaiz no cobran desde hace un ao y la alimentaria BRF present el preventivo de crisis. Son cuatro de las seis empresas ms importantes de la localidad de 25.000 habitantes.

Tambin en Chacabuco, Ingredion despidi a 112 trabajadores y en Munro, Atanor dej a otros 80 operarios en la calle.

El mundo del revs

En momentos donde la destruccin de empleos formales e informales en nuestro pas, afecta a ms de medio milln de compatriotas, y la apertura indiscriminada de importaciones hunde cada da ms a la industria nacional, el ingeniero ocupante de la Casa Rosada, Mauricio Macri, inaugurar el prximo mircoles en Houston, Texas, -previo a su reunin con su par estadounidense, Donald Trump- una planta que producir tubos de acero sin costura para la industria del petrleo y gas no convencional, perteneciente al grupo Techint. La inversin realizada por el empresario Paolo Rocca super los 2 mil millones de dlares, y generar 1.500 puestos de trabajo pero en Estados Unidos.

Mientras tanto, el cierre de seis fbricas en la provincia de San Luis y la prdida de 500 puestos de trabajo directos encendi la luz roja. El gobernador puntano, Alberto Rodrguez Sa, advirti que fbrica que cierra, ser expropiada y reabierta por sus trabajadores. Cumpliendo con su palabra, promete que en 45 das recuperar el predio que perteneci a Cermica San Lorenzo, empresa que cerr en enero pasado dejando a 160 obreros en la calle, para asignrselo a los trabajadores que fueron despedidos y reabrir la fbrica.

El ministro puntano de Medio Ambiente, Campo y Produccin, Cristian Moleker, coment que "estamos sacando las cuentas para recuperar el predio. Sera por la Ley de Patrimonio Productivo provincial votada hace siete aos que busca entender que el capital es social. A las empresas que la provincia le dio beneficios fiscales y luego cierran, debe quedarles claro que esos beneficios fueron un esfuerzo de todos los contribuyentes, y fueron dados con un fin social. Podramos recuperarlo por el rgimen general de apropiaciones. Si la empresa no tiene deuda fiscales, pagaremos lo que establezca el tribunal de tasacin". De los 160 trabajadores despedidos, 80 ya decidieron sumarse a la reapertura. El ministro Moleker agreg que "la provincia cubrir el capital de trabajo inicial y a los trabajadores les daremos una ayuda social hasta que arranque la cadena de comercializacin. Aunque no sean competitivos, son productivos".

El panorama en la provincia es crtico, como en el resto del pas, por eso el Ministro plante que "la gente que se queda desempleada en una economa en retraccin, difcilmente consiga trabajo. Hay dos caminos alternativos: o esperamos que se quede sin su indemnizacin, empezamos a darles planes sociales y esperamos que el mercado se reactive o nos adelantamos a los tiempos y recuperamos las fbricas".

Si bien el gobierno de San Luis an no logr determinar de cunto ser la inversin destinada a la reapertura, el ministro Moleker aclar que "la situacin de la industria nacional es muy crtica, no queremos esperar a llegar a una crisis social. No podemos ser indiferentes, esto lo podemos hacer porque tenemos fondos y un presupuesto ordenado". Sobre los fondos que destinarn para impulsar estas fbricas recuperadas sostuvo que "son todos recursos provinciales, no nos estamos endeudando. Tenemos un fondo anti crisis que equivale a ms de un presupuesto anual para asignar a las polticas que lo necesiten".

Las fbricas que cerraron son Georgalos, Alpargatas, Herzo, Tramontana y un textil local. "La siguiente en reabrirse como fbrica recuperada ser la fbrica de bolsitas de plstico Tramontana", asegur el ministro Moleker.

Pero parece que no son las nicas que estn al borde del cierre. La cada de la demanda y las importaciones complican seriamente a toda la industria de lnea blanca. Mabe, Kohinoor, Rheem y Orbis estn atravesando una situacin compleja y trabajan al 60% de la capacidad instalada.

Siguiendo los pasos de Mara Eugenia Vidal y Mauricio Macri

El Gobierno de Alicia Kirchner denunci penalmente la manifestacin del sbado por la madrugada por ''daos, atentado al orden constitucional, sedicin y violacin de domicilio''. Adems, solicit una orden de restriccin de acercamiento a edificios pblicos para el ex secretario general del gremio de Judiciales y referente de la CTA Autnoma Santa Cruz, Juan Jos Ortega.

El kirchnerismo interpreta como un atentado al orden constitucional la legtima lucha de los trabajadores de Santa Cruz por sus derechos ms elementales: el pago de salarios en tiempo y forma, la cobertura de prestaciones de salud y la lucha por un sueldo que alcance para cubrir el elevado costo de vida de la Patagonia.

Alicia Kirchner sigue, en su provincia, la orientacin represiva ms general pactada por Macri y el PJ cuya expresin mxima es la reforma represiva del Cdigo Penal. Fue el propio presidente, Mauricio Macri, quien se expres solidario con la Gobernadora y acuso de violencia a las movilizaciones de los trabajadores provinciales que en respuesta el sbado pasado se movilizaron pacficamente para repudiar la represin del Cuerpo de Infantera de la PSC que dej un saldo de varios trabajadores heridos.

El Gobierno de Santa Cruz, ante la falta de respuestas a las demandas obreras y las grandes huelgas, opta por el camino de la represin y la criminalizacin de la protesta. La accin es plenamente poltica e intenta desacreditar la masividad del paro convocado por la Mesa de Unidad Sindical y la CTA-A Santa Cruz que nuevamente el lunes paraliz las escuelas y dependencias pblicas de toda la provincia con un acatamiento del 100% entre los docentes de Ro Gallegos.

En esta nueva jornada de paro ATE arm una impresionante carpa en pleno centro capitalino, lugar donde tambin se arm una olla popular que comparten con los gremios judiciales y los jubilados que llegaron a realizar una sentada frente a las puertas del Banco Santa Cruz.

En este contexto el Secretario General de ATE, Alejandro Garzn, manifest que, esta medida de protesta se da en el marco de lo sucedido el pasado sbado pero quiero recordarles adems que el mircoles 26 tenemos otra medida de fuerza en defensa de los puestos laborales de los trabajadores de YCRT y Petroleros.

La crisis de los pequeos productores de las economas regionales

En CABA, el mircoles 26 de abril a las 9:00 concentraron en Parque Lezama los pequeos productores de las economas regionales con el apoyo de los movimientos sociales. Luego marcharon al Ministerio de Agroindustria y a las 13:00 a Plaza de Mayo, exigiendo medidas urgentes para la emergencia:

20.000 salarios sociales complementarios, para los afectados por la crisis a nivel nacional.

Lnea de crditos especiales para los pequeos productores. Ejecucin del fondo fiduciario de $ 1.700 millones para los pequeos productores.

Reglamentacin y presupuesto para la Ley de Agricultura Familiar.

Ley de tierras. Que permita el acceso a la tierra a miles de campesinos. Proyecto de Ley de semillas.

Prrroga de la Ley 26160 de Emergencia territorial de las Comunidades Indgenas. Basta de desalojos.

Insumos para la produccin. Financiamiento para obras hidrulicas. Proyectos productivos y de comercializacin.

Paritarias

En las negociaciones salariales de los judiciales porteos, el Consejo de la Magistratura ofreci una recomposicin salarial del 18% dividida en dos tramos, (10% en marzo y 8% en agosto) propuesta que fue rechazada de plano por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SiTraJu) que lidera Vanesa Siley.

El borrador que elev el Consejo, que adems promova incrementos a la ayuda por guardera y viticos, fue descartado por el gremio que resolvi un cese de actividades para el jueves, da en que se realizar el nuevo encuentro paritario, desde las 11:00 con una movilizacin para acompaar a los representantes.

La Federacin Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) cerr un aumento en los salarios del 22,14%, en el marco de la negociacin paritaria para el personal no docente de las casas de altos estudios.

Las subas se abonarn en tres tramos : 4%, retroactivo al 1 de marzo, sobre los salarios de setiembre/2016; 8% a partir del 1 de junio, sobre los salarios de marzo/2017.; y 8,75 % a partir del 1 de setiembre, sobre los salarios de junio/2017. Los aumentos acumulados representan una suba salarial del 22,14%.

Tambin se acord una garanta de r evisin automtica de las escalas salariales cuando la inflacin supere los porcentajes pactados en este acuerdo. La primera revisin ser en el mes de julio (cuatrimestral de marzo a junio), y a partir de all ser trimestralmente.

Los trabajadores docentes de la provincia de Santa Fe tendrn un aumento salarial del 25% , tras la aceptacin de los gremios del sector de la propuesta realizada por el gobierno provincial que conduce Miguel Lifschitz.

La Asamblea Provincial de AMSAFE -gremio que representa a docentes de escuelas estatales- resolvi aceptar por el 85% de los votos la propuesta salarial que el gobierno de Santa Fe realiz en la mesa paritaria el pasado 18.

El Sindicato de Empleados de ANSES (SECASFPI) inici las negociaciones salariales con las autoridades del organismo estatal y reclam un incremento en los haberes del 32% y el pase a planta de todos los trabajadores precarizados.

Salarios y consumo

En la primera semana de marzo se realiz en el Hotel Hilton una reunin del CEA (Congreso Econmico Argentino) donde Roberto Frenkel afirm que hoy el salario real est 4% por debajo del de 2011 y que medido contra la evolucin de alimentos y bebidas nunca volvi a alcanzar el nivel que tena en 2001.

Al respecto, Miguel Bein, seal: Durante todo el verano y an antes cre que los salarios iban a ganarle ntidamente a la inflacin y que eso le pondra pimienta al consumo privado. Hoy no veo que mi pronstico est cumplindose. De all que acabe de bajar su anterior proyeccin optimista de crecimiento econmico del 4,2% al 3,4%, que equivale a un recorte del 20%.

Segn sus clculos ms recientes, las paritarias cerraran en torno al 24%, lo que lleva a reducir a la mitad el aumento del consumo imaginado. La idea del gobierno gira en torno al 18/20%, buscando atar la poltica salarial a las necesidades antiinflacionarias, como reclama el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, con el aval de Mauricio Macri.

Las subas en la electricidad, el gas y otros servicios, aadirn entre 4 y 5 puntos al ndice de precios, lo que lleva la inflacin del primer cuatrimestre muy cerca del 9%, la mitad de la pauta anual fijada por el gobierno.

No obstante, el gobierno confa que con el aumento de las jubilaciones y planes sociales, ms las paritarias y el alza del crdito, reactivar el consumo. Sumando los 3 rubros, el dinero en el bolsillo de los argentinos pasara de $ 4,4 billones el ao pasado a $ 5,6 billones este ao, con una suba nominal del 28,1%, o 5% real. Descontando la inflacin que, segn los funcionarios, trepara al 22%, son $ 22.549 millones adicionales ms por mes que entrarn al bolsillo de los argentinos que por s solos explicaran un crecimiento del PBI del 3,6%.

En la Ciudad de Buenos Aires

En 2016, el sueldo promedio en la Ciudad de Buenos Aires subi 31,9%, inform la Direccin de Estadsticas del gobierno porteo. Es 9 puntos menos que la inflacin que midi ese mismo organismo (41%).

El informe anual del Consejo Econmico y Social, una suerte de radiografa de la calidad de vida en la Ciudad, da cuenta de una fuerte cada en los consumos culturales durante 2016. Dos de cada 3 porteos debieron hacer ajustes en este rubro. El 37% afirm haber reducido la frecuencia de asistencia al cine respecto de 2015. El pasado, fue el peor ao desde 2009 en cantidad de pblico que asisti a cines ubicados en shoppings. En 12 meses se lleg a 6.189.108 tickets, un promedio de 7.935 por sala. En 2015 fueron 6.563.302, con un promedio de 9.000 por sala.

Carlos Daz, director de Editorial Siglo XXI, resalta que en 2016 las ventas cayeron un 20%, y en los primeros dos meses de este ao bajaron otro 10% respecto del mismo perodo del ao anterior. En el sector se suma otro factor negativo, como la importacin de libros que, solo en el primer semestre de 2016, aument un 50%.

Prcticamente uno de cada dos porteos (47%) asisti a recitales de msica en vivo en los ltimos seis meses. Sin embargo, la mitad fue a alguna obra de teatro, pero el 21% redujo su frecuencia respecto del ao pasado. En 2016, los costos operativos de energa y de servicios de los teatros, que iban del 2 al 4% de sus costos totales, pasaron a ser de casi el 20%. En estos meses se ve una baja de casi el 30% en las localidades, afirma Sabrina Cassini, ex directora de Proteatro e integrante del colectivo Escena, que agrupa a ms de 20 salas independientes, con un promedio de 60 butacas.

En medio del ajuste el gobierno porteo mantiene sin funcionar desde hace casi cuatro aos al Teatro San Martn, que ahora promete abrir el prximo 25 de mayo, y el Alvear. Desde 2013, no habilit una sola sala nueva de teatro, a lo que se suman clausuras de centros culturales, quita de subsidios y pagos adeudados a artistas. El nico teatro que creci fue el Coln: pas de 418.000 visitas en 2015, a 503.564 el ao pasado.

Tambin en setiembre realizaron una encuesta que revel una mayor confianza en la escuela pblica (56%) respecto a la privada (44%), desmintiendo el discurso oficial que hace hincapi en una desvalorizacin de los colegios pblicos. Mientras tanto el presupuesto de educacin baj 10 puntos porcentuales durante la ltima dcada. Para 2017 representa apenas un 18,2%, la proporcin ms baja en los ltimos 15 aos.

Fuentes: Resumen Latinoamericano, Infobae, Pgina 12, Tiempo Argentino, Clarn, Prensa del Partido Obrero, www.diariobae.com, www.infogremiales.com.ar, www.ambito.com, www.agenciacta.org, Anred, Red Eco Alternativo.

