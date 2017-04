Honduras

220 aos de resistencia y la sobrevivencia de la matrifocalidad del pueblo Garfuna

Una vez ms, el 12 de abril se conmemor el arribo del pueblo Garfuna a Honduras, tras haber sido expulsado de la isla San Vicente (Antillas menores), y librado dos guerras consecutivas contra los Britnicos, los que finalmente se apoderaron del ltimo bastin de los Caribes Arawak.En Honduras durante los ltimos aos, el Estado se apropia de la fecha para efectuar sus rituales de poder, al mismo tiempo que incrementaba su estrategia de despojo del pueblo Garfuna, la que inici en los albores del siglo XX; cuando entreg el destino de la costa norte a las compaas bananeras, pretendiendo en el siglo XXI expulsar a nuestro pueblo y comunidades a travs de las ciudades modelo (ZEDE) y otros proyectos de industrias extractivistas.La etnognesis del pueblo Garfuna se remonta a mediados del siglo XVII, cuando nufragos africanos fueron acogidos por indgenas Arawak Caribe, de los cuales heredamos nuestro idioma, religin y costumbres. En la actualidad nuestro pueblo preserva el idioma Garifuna de origen arawak maipure norteo Kalinagu de las Antillas Menores.La familia extensa Garfuna prevalece, no obstante los esfuerzos realizados por la cultura dominante, y el proceso migratorio que se intensific a partir de mediados del siglo pasado, contribuyendo sto en cierta medida a fortalecer la condicin matrifocal de nuestro pueblo, la que tiene races entre las culturas de la yuca amarga provenientes del ro Orinoco y pueblos indgenas de frica.La matrifocalidad del pueblo Garfuna ha sido ignorada y hasta soterrada por la cultura dominante de ndole patriarcal, la que simplemente desconoce su existencia y alienta la sustitucin de las redes de mujeres en nuestras comunidades, promoviendo la organizacin social de corte occidental, que nos convierte en simples estadsticas y podemos decir que hasta en mercanca.La matrifocalidad del pueblo Garfuna fue sealada en las investigaciones realizadas por Nancy Gonzales, la que en su libro Peregrinos del Caribe , resalt la importancia que juegan las mujeres en las ceremonias relacionados con el culto ancestral, el cual gira alrededor de las abuelas (nagoto) a las que se les rinde tributo en el Dg, religin animista que hasta la fecha sobrevive entre nuestro pueblo a pesar de las influencias exgenas, especialmente de las sectas evangelistas que rechazan la posibilidad de cualquier tipo de sincretismo. Ademas de Nancy Gonzales, las antroplogas Virginia Kerns y Keri Brondo han hecho nfasis en la matrifocalidad Garfuna. Brondo adems ha escrito sobre el rol que jugamos las mujeres en la defensa del territorio ancestral, el que se ve asediado por una oleada de apropiaciones y despojos que cuentan con el apoyo del estado.S bien hasta la fecha logramos conservar la matrifocalidad, no obstante; las polticas de homogeneizacin cultural promovidas por el Estado y organismos financieros internacionales desconocen su existencia e incluso promueven la disolucin de la propiedad comunitaria como un impedimento para el desarrollo de corte occidental, el que promueven con un enorme ahnco.Desafortunadamente la herencia matrilineal (alagận) ha venido siendo sustituida por el concepto de herencia patriarcal predominante entre cultura mestiza. La aparicin de procesos de legalizacin y titulacin de tierras promovidos por el Estado, han servido para despojar al pueblo Garfuna, y desconocer la herencia matrilineal.La herencia tradicional Garfuna contemplaba a las mujeres como las herederas, siendo sustituido nuestro alagận por la visin occidental donde se le confiere al hombre, especialmente a los mayores el derecho a la herencia. La mayora de las ventas de tierras que han sido desmembradas de forma ilegal de los ttulos comunitarios, recaen en los hombres, especialmente los que retornan tras haber emigrado a los Estados Unidos.La influencia de los meriganas -trmino que se usa en Garfuna para los que habitan o han retornado de los Estados Unidos- es impactante, ya que adems de poseer un presunto capital financiero, muchos han adquirido usos y costumbres ajenos a la cultura Garfuna, especialmente relacionados con el concepto de propiedad privada.Las redes de mujeres Garfunas en las comunidades cuentan con organizaciones centenarias, como lo son los denominados clubes de danza, los cuales mantienen vivas las tradiciones orales entre nuestro pueblo, adems de propulsar grupos de apoyo social de dimensiones insoslayables.S bien pudimos conservar en cierta medida hasta la fecha nuestra matrifocalidad, la prdida del alagận implica la paulatina desaparicin de nuestro territorio el cual es apetecido por empresarios del turismo, palma africana y extractivos; apropindose del territorio por pedazos, contando con el apoyo de municipalidades, Instituto de la propiedad y la complicidad del Ministerio Pblico que como de costumbre se niega a intervenir en los despojos.La sobrevivencia del pueblo Garfuna es un desafo ante la desaparicin del territorio y la prdida del idioma y cultural a travs de la influencia de los medios de comunicacin manejados por la cultura dominante adems del fracaso de la educacin bilingue intercultural.Los retos son enormes, pero con la proteccin y la gua de las deidades ancestrales, as como la resolucin en la defensa de nuestra herencia cultural y territorial lograremos sobrevivir como cultura diferenciada, para garantizar los bienes comunes de la naturaleza a las futuras generaciones.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.