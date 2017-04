Podr Lula regresar a la Presidencia de Brasil despus del golpe de Estado contra Dilma?

1. As como China, India, EEUU e Indonesia, son los pases ms poblados del mundo, en Amrica Latina debemos enlistar a Brasil, Mxico, Argentina, Colombia, Per y Venezuela. Aquellos son tres pases asiticos y un americano; los seis de Amrica son adems los de mayor extensin, con excepcin de Bolivia con slo 11millones de habitantes. Esas naciones, aunque no integren a los siete, a los 20 pases ms poderosos del mundo (como EEUU y China), juegan un papel determinante en la poltica mundial. Brasil, en este contexto, se mueve entre unos y otros jugando un papel preponderante en varios contextos.

2. Brasil es el pas hermano mayor de Amrica Latina con 206 millones de habitantes. En extensin es el mayor en Iberoamrica y el V en el mundo. Sus ltimos dos gobiernos electos el de Lula da Silva y el de Dilma Rousseff (2002-16) fueron de centro-izquierda y de franca confrontacin con los gobiernos de EEUU, Bush y Obama. Fue la causa esencial que llev al golpe de Estado contra la presidente Rousseff. No fue acaso un reto directo a los EEUU la integracin del BRICS con Rusia, India, China y Surfrica y que se abrieran a China las puertas comerciales de algunos pases de Amrica?

3. Recuerdo a Brasil en 1961 en los tiempos que Cuba se defenda contra las agresiones y la invasin imperialista de los EEUU. No olvido que aquel ao, cuando asuma la Presidencia de los EEUU Kennedy, tambin Janio Quadros tomaba la Presidencia de Brasil en sustitucin de Kubitschek; que tambin ese ao renunci Quadros dando paso a Joao Goulart con posiciones ms a la izquierda al promulgar una reforma agraria. Ya desde aquel ao hay un Partido de los Trabajadores Brasileos (PTB) que sera el antecedente del de Lula. Kennedy prepar una invasin a Cuba y al ser derrotada orden la expulsin de Cuba de la OEA.

4. Lula, el lder obrero sindicalista, fue en tres ocasiones candidato presidencial del Partido de los Trabajadores contra Collor de Mello 1990, frente a Cardoso en 1994, en 1998; presidi el Foro Social Mundial en 2001 y al siguiente ao asumi la Presidencia de Brasil 2002. Es la poblacin catlica ms numerosa del mundo y las confrontaciones de clases entre ricos y pobres son agudas. Las principales concentraciones se dan en las ciudades: San Paulo (40.7), Minas de Gerais (19.9), Ro de Janeiro (15.6), Baha (14.5), Ro Grande do Sul (10.8) Las mitad de la poblacin es blanca, 43 por ciento parda y 7 por ciento negra.

5. Cuntas bases militares estarn dirigidas a Brasil para evitar el regreso de Lula o de Dilma al gobierno de ese pas? Estados Unidos ha instalado alrededor de un millar de bases militares en todo el mundo. Solo en Amrica Latina y el Caribe posee 36 bases militares. Un inventario oficial elaborado por el Pentgono, en el 2008, Estados Unidos tena 865 bases en 46 pases, en los cuales desplegaba unos 200 mil soldados. Algunos sostienen que el nmero total de bases es de unas 1.250, distribuidas en ms de 100 pases del mundo.

6. Con las idea de Fidel Castro -por el que mantuvo una fuerte admiracin- Lula convoc en 1990 el I Encuentro de Partidos y Organizaciones de Izquierda de Amrica Latina y el Caribe, conocido como Foro de So Paulo, pacifista y antiglobalizador, que reuni a ms de sesenta partidos y organizaciones guerrilleras de veintids pases. Este Foro contina sus reuniones en varios pases. O sea, Lula a pesar de las dificultades que ha tenido que sortear y, seguramente errores cometidos- no ha dejado de vigilar y participar en Amrica y Brasil en particular.

7. Rousseff cay del gobierno de Brasil como producto de un golpe de Estado: el mismo que se ejecut al cura en Paraguay, a Zelaya en Honduras, a la Kirchner en Argentina y busca tirar del gobierno a Maduro de Venezuela y a Morales de Bolivia. No es un asunto personal sino toda una poltica del capitalismo que busca reinstalar totalmente a la derecha en todos los pases. Por ello tengo duda de que Lula en Brasil y Lpez Obrador en Mxico puedan instalar sus gobiernos. Sin embargo la batalla hay que darla porque an hay esperanzas de que cambien las cosas.



