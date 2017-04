Una rara dictadura en Venezuela

Nac respirando al olor de plvora de los explosivos y balas. Mi madre tena miedo salir a la calle porque los militares detenan y maltrataban a cualquier mujer sospechosa de disidente. Ese ao a mi joven padre lo metieron preso por protestar en defensa de sus derechos civiles contra la dictadura de Francisco Morales Bermdez. Fue el ao del histrico paro del 19 de Julio de 1977 convocado por la Confederacin General de Trabajadores del Per CGTP- (aproximadamente 5 mil obreros despedidos de las fbricas y decenas de heridos).Por estas razones me llama la atencin la dictadura venezolana donde la mayora de los mass media sigue en manos de la clase dominante (Leer: Sepa de quin son los medios de comunicacin en Venezuela, Ernesto Navarro, RT, 27/05/17; https://actualidad.rt.com/actualidad/208594-sepa-medios-comunicacion-venezuela) y la oposicin no solo tiene correlacin de fuerzas mediticas a nivel internacional sino que ejerce su derecho a la libertad de expresin como en cualquier pas de democracia moderna. Es verdad, el opositor Leopoldo Lpez, que en protestas pasadas, agito por La Salida (es decir el derrocamiento de Maduro), est preso (por sedicin y la muerte de varios civiles), y me parece un error poltico de parte del gobierno bolivariano porque lo victimiza. Pero esta cuestin es la excepcin a la regla. Por lo general, los golpistas del 2002-2004 estn libres y otros refugiados en EE.UU.Tambin es verdad, la disolucin de la Asamblea Nacional puede verse como una medida autoritaria, pero tambin como una maniobra mal pensada de Maduro. Lo real es que ste dio marcha atrs y restableci el Parlamento, aunque la oposicin ya no quiere saber nada del dialogo. Qu tal dictador ste que reactiva la Asamblea y llama al dialogo?, Se imaginan a los aliados sauds, turcos o israeles de EE.UU. llamando a la oposicin a conversar?As las cosas, Maduro parece haber pisado el palito y la oposicin parece alegre y decidida a derrocarlo ahora. Por lo pronto, la derecha, que en el 2002 dio golpe de Estado a Chvez, ahora ha logrado aislar al rgimen bolivariano en la OEA (con el peligro que declaren a Venezuela en defolt), y los ms media tan haciendo una caricatura dictatorial de Maduro.Las protestas no han cesado y hay 26 ciudadanos muertos y decenas de detenidos y heridos. Maduro trata de sostenerse en el gobierno, pero a pesar de todava mantener apoyo internacional (Rusia, China, Irn, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, la red de Intelectuales, etc.), varios de los aliados de izquierda chavista venezolana han pasado a la oposicin mientras que otros fueron excluidos con la nueva ley de partidos (y las milicias de reserva parecen ms una pose para la foto).Los individuos pueden influir en los destinos de la sociedad. A veces, su influencia llega a ser muy considerable, pero tanto la posibilidad misma de esta influencia como sus proporciones son determinadas por la organizacin de la sociedad, por la correlacin de las fuerzas que en ella actan, sentenci el filsofo ruso Plejanov.Y en efecto, algunos dirn que Maduro es muy mediocre en comparacin a Chvez. Es cierto que el liderazgo de Chvez era muy superior al de Maduro en cuanto a mstica, carisma, oratoria y estructura militar. Pero al final, Maduro est cosechando las ambivalencias de la revolucin bolivariana.Si bien es verdad Chvez fue enrgico en la lucha antiimperialista nacionalizando algunas empresas estratgicas, realizando la reforma agraria, de salud, educativa (obteniendo reconocimiento internacional de la UNESCO que la declar Territorio Libre de Analfabetismo, y como el quinto pas en el mundo y el segundo en Amrica Latina con la mayor matrcula universitaria), derrotando al ALCA, reorganizando la OPEP, canalizando el sentir de las masas latinoamericanas al crear el ALBA de los pueblos; tambin es cierto que Chvez no rompi los huevos para hacer la tortilla ( es decir que no fue hasta el final en la lucha contra el capitalismo), y por eso no pudo cambiar la matriz productiva de la revolucin bolivariana que se bas en el socialismo petrolero, sigui pagando la deuda externa, y no pudo fortalecer el control obrero de las fbricas que fueron ocupadas por los trabajadores despus del paro patronal del 2004.Esta cuestin es la que permiti, por un lado, que los grandes medios de produccin sigan en manos de la misma clase dominante que gobern Venezuela hasta 1999, y por otro, que se desarrollara una boliburguesia desde el seno del nuevo Estado de la V Repblica, que tiene varios vnculos comerciales como clase con los viejos poderes facticos.Por otro lado, la diferencia entre Chvez y Maduro es que mientras el primero basaba su legitimidad a travs de victorias arrasadoras en las elecciones (que se realizaban casi cada ao), Maduro asumi ganndolas por una diferencia nfima (50,66% contra el 49,07% de Capriles), y perdi las elecciones para la Asamblea de una forma escandalosa (99 diputados para la oposicin mientras que el oficialismo logro 46).Hasta ahora, pese a esta situacin, entre el pueblo chavista y la oposicin de la MUD exista una fuerte barrera de clase. Los chavistas, ms all de sus crticas, no votaban por los enemigos, pero todo tiene un lmite. Y eso se quebr por varias razones: la crisis lleg a niveles excepcionales (a la economa se suma la inseguridad que altera cualquier vida normal en Caracas, adems de la corrupcin impune y generalizada) y la oposicin ha ido sabiendo debilitar sus aristas ms clasistas y derechistas (en lnea con la nueva derecha regional, como el macrismo argentino), escribi el analista Pablo Stefanoni (Venezuela: el Ocaso de los dolos, 10/12/15).Esta cuestin aunada al bloqueo econmico por parte de EE.UU., la especulacin econmica (como hicieron sus hermanos en Per con el precio del limn durante los huaicos), y los propios errores del gobierno bolivariano, han conllevado la economa a una situacin catica parecida a la que padeci la revolucin sandinista en los 70s.El autogolpe se da en el marco de una agudizacin insoportable de la desorganizacin econmica. El desabastecimiento, la caresta incontrolable que llega al 500% anual, la desvalorizacin de los salarios como consecuencia de ello, estn haciendo estragos en gran parte de la poblacin venezolana. A pesar de la escasez de alimentos y productos de primera necesidad -que son en su abrumadora mayora de origen importado-, el gobierno de Maduro viene reservando las divisas para el pago de la deuda externa, escribi Jorge Altamira (Del Autogolpe al golpe, prensa obrera, 07/04/17).Y habra que considerar que la deuda externa venezolana bordea los $80 mil millones. Es as como hemos llegado ahora a un nuevo escenario crtico donde la marcha atrs de Maduro respecto a la disolucin del parlamento puede indicar peligrosas grietas en el seno del entorno poltico militar de Maduro. Y en una medida desesperada, el ex chofer y sucesor de Chvez, ha tratado de hacer pasar como una ancdota todo esto, pero la verdad es que si la fiscal general, Luisa Ortega, denunci el golpe es porque tena el respaldo de un sector de los militares.Y como dice Altamira, Si Maduro hubiera persistido en la virtual disolucin del Parlamento, esto hubiera acelerado un golpe militar. Ya hubo ultimtums militares en el pasado, como el que oblig al rgimen bolivariano a reconocer el resultado de las ltimas elecciones legislativas, donde la oposicin conquist una mayora abrumadora en dicho cuerpo.De esta forma, el intento de golpe de Maduro se ha convertido en un boomerang, generando una especie de gobierno suspendido en el aire, y con una crisis que solo los militares (tienen la mitad de los gobernadores y estn fuertemente fusionados con el Estado bolivariano), podrn resolver, y probablemente, previo pacto con los poderes facticos.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.