Mientras Trump inspira temor en la comunidad inmigrante, se gesta un nuevo movimiento para el Da del Trabajador

Democracy Now!

Como tantos millones de inmigrantes, Arturo Hernndez Garca lleg a Estados Unidos en busca de forjar una vida mejor para su familia. Es uno de los ms de once millones de inmigrantes indocumentados sin los cuales la economa estadounidense se paralizara. Sin embargo, estos trabajadores se ven obligados a vivir entre las sombras, bajo peligro de arresto, detencin y deportacin. En 2015, Arturo vivi nueve meses refugiado en una iglesia de la Primera Sociedad Unitaria de Denver. En aquel entonces, el Servicio de Inmigracin y Control de Aduanas ( ICE , por su sigla en ingls) le notific que no se lo consideraba prioridad para expulsin de Estados Unidos y que se iba a ejercer discrecin procesal, permitindole seguir con su vida. Todo eso termin el mircoles pasado. Mientras cargaba materiales para su trabajo como colocador de azulejos, Arturo fue arrestado por el ICE y puesto bajo detencin. Los agentes del ICE le dijeron a uno de sus defensores que la carta que haba recibido del gobierno de Obama no contaba, ya que no haba ms prioridades. Todas las personas indocumentadas sern perseguidas por igual, aparentemente.

Jeanette Vizguerra se encuentra actualmente refugiada en la misma iglesia donde Arturo hall proteccin en 2015. Ella acudi a la iglesia poco despus de la asuncin de Donald Trump, y permanece all adentro. Jeanette est en Estados Unidos desde hace ms de 20 aos, donde ha trabajado como conserje, adems de desempearse como dirigente sindical. Su decisin de refugiarse se produjo cuando el flamante gobierno de Trump comenz a amenazar con recortar los fondos federales de las ciudades refugio.

Esta trabajadora, madre de cuatro hijos, habla elocuentemente y sin reservas sobre la situacin de los indocumentados en Estados Unidos y confronta abiertamente con las declaraciones intolerantes de Donald Trump en contra de ellos. Jeanette muestra con orgullo sus declaraciones de impuestos del ao 2016 y desafa al presidente Trump a hacer lo propio. Jeanette se sorprendi al enterarse la semana pasada de que haba sido nombrada por la revista Time como una de las cien personas ms influyentes de 2017. Como no poda viajar a la gala de premios en la ciudad de Nueva York, fue homenajeada el martes por la noche en el interior de la iglesia de Denver. A la maana siguiente, Arturo Hernandez Garcia fue detenido por el ICE .

Si bien la amenaza de deportacin le impidi a Jeanette hablar en la ceremonia de Nueva York, el msico John Legend estuvo all y ofreci su opinin de Donald Trump: Es abiertamente incompetente, no es curioso, no es bueno para legislar y para nada de lo que requiere su puesto. No tiene profundidad en ningn tema. Y tambin est usando su cargo de presidente para hacer dinero para s mismo con sus negocios, por lo que es un corrupto. No puedo decir nada bueno de este hombre. Creo que es una de las peores personas con las que me he topado en la vida pblica.

Las palabras fuertes de figuras pblicas como Legend atraen la atencin de los medios y pueden volverse virales. Sin embargo, la resistencia a las polticas del gobierno de Trump solo tendr peso con el respaldo de la organizacin popular. El movimiento por los derechos de los inmigrantes, organizado por algunas de las personas ms vulnerables de nuestra sociedad, saldr a las calles el 1 de mayo.

El 1 de mayo es histricamente un da de resistencia. Si el pasado sirve de pronstico, millones de personas en Estados Unidos van a marchar en defensa de los derechos de los inmigrantes, y en oposicin a las polticas contra inmigrantes y refugiados del presidente Donald Trump, cada vez ms severas. El 1 de mayo, los inmigrantes, sus familias y quienes los apoyan se van a organizar, van a marchar y resistir.

Donald Trump lanz su campaa presidencial hace casi dos aos con un ataque verbal contra los mexicanos: Traen drogas. Traen delincuencia. Son violadores. Trump se comprometi a construir un muro a lo largo de la frontera sur entre Estados Unidos y Mxico. Revirti la decisin del presidente Barack Obama de dejar de usar crceles privadas con fines de lucro para la detencin de inmigrantes y ahora ha comenzado a deportar a los beneficiarios del programa de Accin Diferida para los Llegados en la Infancia jvenes inmigrantes indocumentados que ingresaron a Estados Unidos de pequeos, quienes haban entregado sus nombres y direcciones al gobierno federal de Obama con el fin de obtener un cierto grado de proteccin bajo este programa conocido como DACA .

Visitamos a Arturo Hernndez cuando estaba refugiado, en febrero de 2015. Este hombre de voz suave nos dijo: Vinimos aqu, a Estados Unidos, para trabajar y por el futuro de la familia. No somos criminales. No es verdad lo que la gente y el gobierno dicen en televisin. Vine, como dije, solo a trabajar y conseguir un mejor futuro para mis hijos. Y estoy contribuyendo al pas. Trabajamos y pagamos impuestos. Todo lo que hago, lo hago por mi familia.

La prohibicin contra el ingreso de inmigrantes de Donald Trump fue suspendida por varios jueces, tal como su intento de retirarles fondos a las llamadas ciudades refugio. Trump dispara tuits furiosos contra todo aquel que se oponga a sus polticas. Quienes luchan por un refugio seguro en Estados Unidos, por un lugar para vivir, estudiar y trabajar dignamente, libres del temor a ser capturados en la calle por el ICE , oponen resistencia a sus tuits y se congregan en las calles. Constituyen una fuerza ms poderosa. Se organizan para luchar por un cambio social.

2017 Amy Goodman

Traduccin al espaol del texto en ingls: Ins Coira. Edicin: Mara Eva Blotta y Democracy Now! en espaol, [email protected]

Amy Goodman es la conductora de Democracy Now!, un noticiero internacional que se emite diariamente en ms de 800 emisoras de radio y televisin en ingls y en ms de 450 en espaol. Es co-autora del libro "Los que luchan contra el sistema: Hroes ordinarios en tiempos extraordinarios en Estados Unidos", editado por Le Monde Diplomatique Cono Sur.

Fuente: http://www.democracynow.org/es/2017/4/28/mientras_trump_inspira_temor_en_la