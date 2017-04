Reinventando los medios pblicos

El Telgrafo

En un proceso que busca la reconquista ciudadana de espacios tomados por grupos burgueses y elitistas, la democratizacin del acceso a la informacin y los mecanismos por pluralizar esta informacin son una prioridad. Esa era nuestra labor desde los medios pblicos. En algunos sentidos, se lo ha logrado. Se ha conseguido variar el tipo de programacin, aunque siempre con sus limitantes, que est disponible, en parte dndole un espacio a voces muchas veces ignoradas por los medios comerciales y su bsqueda por el orgasmo de la primicia, como dice Xavier Lasso, y la masificacin del denominador comn ms bajo. Se rescataron artistas, se han posicionado a otros, se les ha dado una palestra.Se ha dado espacio a otras voces polticas tambin. Se abri la posibilidad de reflexiones crticas a los medios tradicionales, a los grupos de poder tradicionales, alen general. Aquellas opiniones, vale recordar, que fueron marginadas por no alinearse con las del dueo de las imprentas privadas.Pero de esa revolucin de la visin de comunicacin que imperaba en los medios privados, de donde nacen estos medios pblicos, han pasado ya ocho aos, y con el polvo asentado, el modelo de medios pblicos est ante la posibilidad de comenzar un proceso de reflexin y reinvencin. Un proceso autocrtico sobre dnde estamos y a dnde queremos ir.Comenzar por -lo que parece ser la crtica imperante- cuestionar si hemos logrado trascender esa posicin de medio gubernamental/estatal a medio pblico. En el hipottico caso de un Ejecutivo sin un candidato de Alianza PAIS, y lo que eso significara para los medios pblicos. Desapareceramos? Cambiaramos nuestra posicin editorial? Seramos todos reemplazados? Porque si la respuesta es afirmativa a cualquiera de esos posibles escenarios, significara que, s, los crticos tienen razn, no somos ms que otro medio estatal. Un medio cuyo contenido y enfoque estn determinados por el partido en el poder, y no por una idea fundacional ms amplia.Lo que alguna vez se mostr como una visin alternativa, un debate ampliado de voces crticas, cada vez ms, se est volviendo un unsono predecible de la posicin y visin que se adoptar. En otras palabras, nos estamos convirtiendo en aquello que tanto se ha intentado combatir, nos estamos convirtiendo en un medio privado. No privado en cuanto a quien lo financia, sino privado en cuanto a quien responde (o a quien quiere agradar).Sigue siendo una voz distinta y contradictoria a ese otro unsono que se escucha desde los medios privados, sin duda. Muchos de los que participamos de estos espacios no los tendramos en otros medios. Pero en cierto momento debemos ser no simplemente una contestacin a la posicin que se plantea desde los medios privados, sino tambin mejores. Es decir, ser realmente pblicos, ciudadanos, respondiendo a esas visiones contradictorias, crticas, matizadas, en fin, plurales.Una vez ms, y esto es una lstima, los medios pblicos estn a merced del Ejecutivo. Una lstima, ms que nada, porque como veedores del poder desde lo pblico, es difcil hacerlo cuando tambin estamos atados a uno de esos poderes (el gubernamental en este caso). Con un representante del Ejecutivo en el directorio de los medios pblicos pero, sobre todo, con su capacidad de decidir el futuro de quin dirige los medios pblicos, difcil ser que exista un ambiente de verdadera independencia. Claro est, poca es la motivacin del Ejecutivo de soltar a los medios. El nuevo Gobierno se ha mostrado con una propuesta ms conciliadora, abierta. Veamos si este mismo espritu nos permite, como medios pblicos, ser mejores. El hecho de que se publique esta columna es ya un primer paso para esa autocrtica.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/reinventando-los-medios-publicos