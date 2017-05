La agona de la socialdemocracia

Cada vez entiendo menos a nuestros analistas polticos. Los resultados de las elecciones francesas apenas conmueven, entre un 23,86% del pianista de las finanzas, Emmanuel Macron, futuro presidente de la Repblica que yo no tengo muy claro despus de la experiencia de Trump y

lo mucho que nos remos de sus fascistadas, y Jean-Luc Mlenchon, 19,62%, al que se hizo la vida imposible y logr vencer obstculos, consciente de que era el autntico enemigo que abatir. Entre todos apenas un 4% de diferencia. Muy poco cuando se enfrentan cuatro candidatos sin partido, slo apoyados por sus tejidos de intereses y las militancias pagadas a costo de prestamista; exceptuemos a Mlenchon, el maldito.

Pero en Francia acaba de producirse un episodio realmente histrico, que poco tiene que ver con la futura pelea a cara de perro entre Macron, un producto de la alta costura francesa, y una voyou del arroyo poltico de los peores episodios del pasado. Lo ms notable, al menos para m, es la prctica desaparicin del socialismo francs en la persona de Benot Hamon, que consigui el ridculo resultado de 6,35%. Ya s, ya s, que en 1969, el que fuera alcalde de Marsella a ttulo de principal mafioso dentro y fuera del partido alcanz la mnima del socialismo francs, 5,02%. Pero estbamos en 1969, con las heridas de Mayo del 68 an abiertas y a Gaston Defferre no haba por dnde cogerle. El pas quera otra cosa que no fuera un polica, un flic diseado por Charlie Hebdo, o por cualquiera de aquellas revistas que iban ms all de conquistar los cielos y que se perdieron por all.

Los socialistas franceses agonizan, pero no olviden que la agona es an ms patente porque estaban gobernando, y no cualquier cosa, sino el segundo pas de la Unin Europea. Franois Hollande, presidente, era uno de ellos. Para quien conozca un poco el viejo partido de Jean Jaurs, asesinado por pacifista en la Primera Gran Guerra, y el que luego, tras muchos avatares, domin con su talento para las malas artes y la supervivencia poltica, como Franois Mitterrand tres mandatosy ambiciosos polticos sin olor a dehesa como los nuestros: Lionel Jospin, Sgolne Royal

El segundo partido poltico de Francia y durante muchos aos fue el Partido Comunista. Todo el mundo tiene una idea de cmo acab, no slo l sino algunos an ms competentes. Los italianos, sin ir ms lejos. Una factora de talentos polticos que se fue al carajo en una cada a trompicones, torpe, en el momento que podan tener al fin! alguna posibilidad de participar en el gobierno, si aquellas Brigadas Rojas que asesinaron a Aldo Moro no hubieran estado tan penetradas por los servicios norteamericanos y un anticomunismo de raz catlica, insuperada para la brillante intelectualidad de la poca. La misma que defenda una de las mayores matanzas que conoci la historia y que recibi el sarcstico nombre de Revolucin Cultural maosta. El otro da lea con una satisfaccin teida de desprecio cmo un intelectual fuera de toda sospecha de radicalidad, inminente acadmico, que no se senta implicado! Como si hubiera sido una torpeza infantil... que haba costado millones de muertos y que literalmente se la bufaba. Ni Stalin en los crmenes de su poca haba llegado tan lejos, pero estos avestruces intelectuales tienen bula! Qu bonito declararse maosta en Barcelona, Madrid o Pars. (An conservo el nmero de la revista Tel Quel justificando los crmenes, firmado por la flor y nada de nuestra intelectualidad cosmopolita! Lo digo como lo siento: fueron como los nazis, y con el aadido de la buena conciencia.)

Bien, hasta aqu muy bien. El Movimiento Comunista se desmoron conforme la URSS se suicidaba cndidamente con plegarias del papa Wojtyla, de quien tuve siempre la impresin de que no crea en nada que no fuera el poder. Pero qu hacemos con la socialdemocracia? Qu pas para que se deslizara hacia el marasmo, cada vez ms golfo y conservador? Se acuerdan de Bettino Craxi, el lder del socialismo italiano, que hubo de escapar a la justicia para instalarse en su mansin de Tnez y dejar paso a su socio Berlusconi? Hay un artculo del llorado Ernest Lluch ensalzando el socialismo de Bettino Craxi. Como ramos amigos, y a pesar de que entre las numerosas virtudes de Lluch no estaba la del sentido del humor, ese artculo era un tema tab entre nosotros, por ms que yo le dijera una vieja mxima que me invent cuando empec a hacerme viejo. Nunca te arrepentirs del artculo no escrito, ni del polvo no echado.

Pero cmo se desmoron la socialdemocracia? En los pases nrdicos, por ejemplo. Acaso era la carga de impuestos a los autnomos que superaba en ocasiones el 50% y que llev al cineasta Ingmar Bergman a abandonar el pas? No, porque la sociedad se senta arropada por un Estado benefactor, una pizca implacable, pero que no robaba!

Nosotros vamos a vivir y muy pronto el desmoronamiento definitivo de un partido que cerr la transicin e instal un sistema cuyo mayor beneficiario es Mariano Rajoy y su partido. Deberan concederles alguna condecoracin, abonado por la Reina de Andaluca, el funcionario de Euskadi y el verso suelto de Pedro Snchez. Los tres candidatos que dejarn al viejo PSOE hecho un erial, mientras el maestro Gonzlez y el clan andaluz siguen dando palmas, ms arrugados que un paso de Semana Santa.

Por qu explot la socialdemocracia europea que lo tuvo todo, empezando por el poder y los dems instrumentos internacionales que a ms de uno hicieron rico y a otros les convirtieron en lderes sin ejrcito. Los viejos se van muriendo y los jvenes se van robando. Quiz sea ley de vida. Pero pasado maana, lunes, Primero de Mayo, fecha estelar en la tradicin obrera, saldrn a la calle los centenares de funcionarios liberados a quienes jams se les ha ocurrido explicar por qu Mariano Rajoy y los suyos, el partido ms corrupto de la historia de Espaa desde la desamortizacin de Mendizbal, o la corte privada del Conde-Duque de Olivares, nos est orinando encima a todos y cada uno de los das sin que digan algo ms que: Si esto sigue as nos obligarn a convocar una huelga general.

Pobres golfos adictos a la cucaa. No tenis autoridad ni para convocar otra cosa que ir en la maana del prximo lunes, se pasar lista, con banderas y ahora al-guna musiquilla, que sale gratis, para reivindicar la que fue gran jornada de la cla-se obrera en todo el mundo. Desaparecieron los obreros, por ms que sigan trabajando en condiciones milagrosas, pero quedaron los jefes, aquella maldicin de la socialdemocracia alemana durante dcadas.

Y la izquierda radical? Llena de profesores con el sueldo asegurado y una jubilacin que para s quisieran los maestros armeros de las viejas peleas. Esta historia no da ms de s. Las bromas de Marx a Engels sobre los socialistas de ctedra se repite como un fantasma recuperado. Lo nico evidente es que hay que volver a empezar. Se desmoron felizmente el comunismo, quebr la socialdemocracia en su papel de colchn interclasista, algo ms falso que un empleado bancario de la nueva poca. Nos quedar la penltima humillacin: contemplar las banderas que flamean. Este lunes primero de mayo, fiesta de la clase trabajadora, acabar convirtindose en aquello que Franco, de acuerdo con su Iglesia, denomin El da de san Jos Obrero.

