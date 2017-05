El gobierno colombiano prohibi que viajarn al Pas Vasco los representantes de la guerrilla.

Boicot a las FARC en la entrega de los premios por la Paz y la Reconciliacin Gernika 2017

Los XIII premios por la Paz y la Reconciliacin que concede todos los aos el ayuntamiento de Gernika (coincidiendo con la fecha 26 de abril, da en que la, bombardearon Gernika por rdenes del general golpista Franco) recayeron sobre el fotoperiodista Gervasio Snchez y en la figura deprotagonistas del proceso de Paz colombiano.Nos ha causado gran de asombro e indignacin que ningn miembro de las FARC se hiciera presente en el acto. Inesperadamente el gobierno colombino cancel el permiso para que los representantes de la guerrilla pudieran viajar al Pas Vasco. Solo poda tener representacin oficial el gobierno colombiano por intermedio del Alto Comisionado para la Paz, el seor Sergio Jaramillo quien lleg acompaado por el embajador de Colombia en Espaa el seorSe ha censurado por completo a las FARC impidiendo que viaje uno de sus representantes a recoger el premio por la Paz y la Reconciliacin. Con esta actitud una vez ms las autoridades colombianas demuestran su carcter perverso y antidemocrtico. Definitivamente el gobierno y las FF.AA tutelan a la guerrilla y deben acatar sus rdenes puesto que -segn sus propias palabras-la operacinles ha otorgado la victoria.En representacin de la guerrilla se person en la ceremonia el abogado espaol el seor, asesor jurdico de las FARC. Al preguntarle por qu no asista ninguno de los miembros de las FARC? Respondi: porque el gobierno colombiano no se lo permiti al retirarles sus pasaportes. Lo ms seguro es que hayan existido presiones por parte de laquienes se comunicaron con Santos y, quizs, tambin con Rajoy para que impidieran a los guerrilleros recoger el premio por la Paz y la Reconciliacin de Gernika. Las FARC han declarado siempre una gran simpata y solidaridad con el movimiento de liberacin vasco y su justa lucha por la autodeterminacin y la independencia. (El reino de Espaa no poda permitir un enaltecimiento del secesionismo).Seguramente teman que la entrega de los XIII premios por la Paz se convirtieran en una tribuna de propaganda para los amigos de ETA (como los califican los organismos de seguridad espaoles). En su momento el gobierno espaol acus a ETA de instruir y entrenar a los milicianos de las FARC en el manejo de explosivos. (Segn los datos encontrados en los computadores del extinto jefe guerrillero) As lo asegur en su da el juez de la Audiencia Nacionalquien en diciembre del 2008 se declar competente para instruir esta denuncia que se haba interpuesto ante la fiscala espaola.El representante del gobierno colombiano, el alto comisionado para la Paz,, dedic su largo discurso a explicar en profundidad los detalles del proceso de Paz- dejando bien claro que esta magnnima obra cristaliz gracias a la valenta y coraje de J.M Santos. Por el bien de la democracia y los derechos humanos era necesario sentar a las FARC en una mesa de negociaciones y as acabar con 50 aos de guerra fratricida. No mencion para nada el asunto de la ausencia de los representantes de las FARC en Gernika. Ms tarde cuando yo le pregunt personalmente por este asunto me respondi cnicamente (como se puede ver en las imgenes grabadas https://youtu.be/4rLeKjYcxIo ) que en este momento cuando todava est en marcha el proceso de desarme es una decisin sensata de las FARC el no venir. Hay que esperar su paso a la legalidad los guerrilleros fueron los que tomaron la decisin de no venir? -Esto es completamente falso.Hay que recordar que la Fuerza Area Colombiana es la directa responsable del lanzamiento miles y miles de toneladas de bombas en sus campaas de exterminio llevadas a cabo contra los campamentos guerrilleros y en las zonas bajo su dominio. Unos bombardeos que igualmente sembraron la destruccin y la muerte entre la poblacin civil (lo que ellos llaman daos colaterales) Es intolerable e inaceptable que representantes del gobierno colombiano venga a Gernika a hablar de paz y menos en una ciudad que fue bombardeada por el nazi-franquismo hace ya 80 aos. Y como si fuera poco el embajador de Colombia en Espaa es el seor Alberto Furmanski Goldstein, ingeniero Qumico y reconocido empresario judo dueo de la compaa MINIPAK. Este es unperteneciente al crculo ntimo del Presidente Santos (Su nombramiento es un premio a los aportes econmicos realizados por el lobby judo a su campaa) No olvidemos que a principios del siglo XX lleg una gran oleada de judos a Colombia que poco a poco fueron desarrollando sus actividades en el mbito industrial, empresarial y comercial. Esta es una comunidad detenta un incalculable poder econmico y por lo tanto una gran influencia poltica (todos los presidentes de Colombia les acogieron y brindaron las mayores facilidades a los inmigrantes judos).El Embajador Furmanski tambin es un gran amigo del gobierno israel que lo tiene como uno de los grandes donantes de la causa sionista. La familia Furmanski es multimillonaria y posee inmensas extensiones de terrenos en los cerros orientales de Bogot. Adems, participan activamente como filntropos en los proyectos de la(que se dedica a las obras de caridad) cuyo presidente fue el finado multimillonario(pionero de la industria petroqumica colombiana) y que dirige su hermana(a la que Santos nombr como gerente de Artesanas de Colombia).No entendemos cmo el embajador Furmanski -amigo del Gobierno de Tel Aviv y por lo tanto cmplice de los bombardeos sionistas sobre- tiene el descaro de presentarse en Gernika a poner flores sobre la tumba de a las vctimas del bombardeo nazi-franquista de 1937. Pero claro es que Israel y Colombia luchan por la paz y la fraternidad en el mundo como se ha demostrado con la concesin del premio Nobel de la Paz a esa triloga de hombres ilustres: Isaac Rabin, Shimon Peres y Juan Manuel Santos.El embajador adems ha tenido vnculos con el narcotrfico en la poca en que era socio con Andrs Jaramillo y Gossman del famoso barmuy frecuentado por la jet set y tambin por los narcos en los aos dorados de la bonanza cocalera (finales de los 80 y principios de los 90 en Bogot). En ese mismo local se realizaban shows porno para los clientes exclusivos y se fomentaba la prostitucin y la pedofilia. Una actividad que les reportaba pingues beneficios a esta sociedad cultural y recreativa.Por Up and Down pasaba igualmente la mafia de los esmeralderos (entre ellos Vctor Carranza) tan amiga de los Furmanski (El mercado de las esmeraldas lo manejan en buena medida los judos) Los Furmanski demostraron su buen corazn financiando con colectas y subastas las campaas del narco-presidente Ernesto Samper y J.M Santos. En esos crculos de poder es donde se reparten las prebendas, los cargos pblicos, las licitaciones, los contratos, los consulados, las embajadas, o las consesiones de los medios de comunicacin. Mafia de guante blanco que sin ningn reparo se apodera de los recursos del estado en una clara muestra de nepotismo y corrupcin. Son celebres las relaciones que tuvieron los socios de la gente divina con el paramilitar Mancuso con el que iban a cazar patos en Valledupar o de rumba vallenata por la Guajira. La familia Furmanski es muy amiga de, exministro de Justicia, (hoy Procurador General de la Nacin) el encubridor de Pablo Escobar cuando se fug de la crcel la Catedral en Medelln.Intent hablar con el Alcalde de Gernika elpara pedirle explicaciones sobre la ausencia del representante de las FARC y los oscuros antecedentes de sus invitados. sus asesores habrn estudiado con detalles este historial? Me temo que de ninguna manera. Cuando le acerqu el micrfono se disculp y sali corriendo por los pasillos del teatro Lizeo.Aqu en Gernika nadie se atrevi a criticar o hacer preguntas sobre estos asuntos tan engorrosos y tan sucios. Claro, quin iba a pensar mal del premio Nobel de la Paz el Exmo. Dr. J.M Santos y de su representante el Alto Comisionado para la Paz Sergio Jaramillo y menos del embajador Alberto Furmanski, una persona tan fina y educada? Prefirieron dedicarse a disfrutar del variado men de primera categora y a brindar con el mejor vino por la paz y la hermandad de los pueblos.En la entrega de los premios se ha echado mucho en falta la presencia de la juventud y los sectores populares. Y es que la mayora de los asistentes eran funcionarios, burcratas asociados al(el partido de gobierno en Euskadi). Lo ms extrao fue la ausencia del(Movimiento de Liberacin Vasco) o de los partidos de izquierda abertzale en el acto. Estamos hablando de que se conmemoraban los 80 aos del bombardeo de Gernika que es un hecho histrico que ha marcado a sangre a fuego el alma pueblo vasco y es un smbolo inalienable de su lucha por su libertad e independencia.Ver vdeo: Boicot del gobierno colombiano a las FARC en la entrega de los premios de la Paz Gernika 2017

