Orden tripolar de EU/Rusia/China o guerra nuclear

Momento decisivo en Norcorea

Hoy el Reloj del Da del Juicio Final est a 2:30 minutos de su medianoche cuando se vive un momento 1962 , alusivo a la crisis de los misiles en Cuba entre la URSS y EU, como tambin aduce David Sanger

Leon Panetta, ex director de la CIA y ex secretario del Pentgono, advirti que Trump arriesga una guerra nuclear con Norcorea por lo que no debe incurrir en ninguna accin precipitada ya que existen razones por las que ningn presidente en la reciente historia de EU haya jalado el gatillo (https://goo.gl/kEt5Vt), en lo que coincidi el representante de Norcorea en la ONU, quien acus a EU de buscar una guerra nuclear a la que estaba preparada el rgimen de Pyongyang (https://goo.gl/M7D98S).

Todo indica que las sabias intermediaciones de China y Rusia han des-escalado la confrontacin cuando el portaviones USS Carl Vinson dotado de armas nucleares, tom una ruta diferente a la de la pennsula coreana y ha sido detectado ahora en Indonesia dirigindose a Australia (https://goo.gl/NNTgG4), que est a nueve mil kilmetros de Norcorea.

Por qu inventaron los multimedia de Surcorea que tres portaviones de EU USS Vinson, USS Nimitz y USS Ronald Reagan se dirigan a la pennsula coreana? Surcorea atiza el fuego nuclear en forma infantil con fake newspretendiendo no ser afectada.

Zhao Lixin, director del Departamento de Ciencias Polticas Internacionales de la Universidad Yanbian, pese a la exhibicin muscular nuclear circundante sumada de las bravatas retricas de EU y Norcorea, quien juzga que el lder Kim Jong-un no cometer un error estpido (sic) de proporcionar una justificacin para que la Casa Blanca libre una guerra, por lo que, pese a que la mayor parte de los observadores comenta que la pennsula coreana se acerca a su punto ms voltil, la posibilidad de una guerra es escasa (sic).

Zhao Lixin aduce que Trump no actuar en forma intempestiva porque no puede vislumbrar hasta qu punto China y Rusia intervendrn una vez que la guerra estalle ni podr predecir sus consecuencias cuando China y Rusia no son extraos y la pennsula coreana no es Siria (https://goo.gl/XvJSkC).

La Casa Blanca ha diluido su vino y su portavoz Sean Spicer coment que Trump no trazar ninguna lnea roja (sic) en la pennsula coreana sobre el tema nuclear cuando EU contina colaborando con China (https://goo.gl/5wJ6Kj).

China maneja una propuesta persuasiva, que se conoce como la suspensin de la suspensin, donde resalta suspender las hostilidades: primer paso, que Norcorea congele su programa nuclear a cambio de que EEUU suspenda sus ejercicios militares con Surcorea (https://goo.gl/DLlepm). El petrolero texano y secretario de Estado, Rex Tillerson, prefiere esperar el resultado electoral de Surcorea el 9 de mayo para el despliegue del escudo misilstico balstico de defensa estadunidense (THAAD).

Surcorea no pasa su mejor momento cuando su presidenta Park Geun-hye ha sido encarcelada y cursa una eleccin muy apretada que definir la instalacin del THAAD. Ahora Beijing presiona simultneamente a Pyongyang y a Sel.

El portal chino Global Timesinculpa tambin a Sel de la crisis nuclear al jugar con la perspectiva de instalar el escudo THAAD en su suelo cuyo objetivo es tanto contra Norcorea como contra China y que pudiera constituir una pieza de recambio para la desnuclearizacin integral de la pennsula coreana.

Son delicadas pero no son tan dramticas las noticias y, como aduje en mi entrevista a CNN (https://goo.gl/S3eNlm), la cumbre de Trump y el mandarn Xi fue relativamente exitosa en Mar-a-Lago, donde se acord la cooperacin de China y EU para salvaguardar la paz en la pennsula coreana y en todo el noreste asitico (nota: China, Japn y la pennsula coreana), segn Global Times.

China advierte que Surcorea tome el peso de las consecuencias de las tensiones en la pennsula cuando apuesta en forma ilusa a una confrontacin entre Beijing y Pyongyang (https://goo.gl/HOuGK4) en la que Sel no ser ninguna vctima inocente de la crisis nuclear de Norcorea.

El portal chino llama la atencin a Surcorea de que seguramente sufrir las consecuencias de una guerra, por lo que Sel no debe fantasear (sper-sic!) en un escenario de que se colapse el rgimen de Pyongyang durante la guerra y que Surcorea pueda unificar a la pennsula en el proceso.

Tambin el vicepresidente Mike Pence critic, en este momento tan crucial, el dficit comercial de EU con Surcorea (https://goo.gl/DVvTox), lo cual delata que Sel recibe fuertes presiones por andar atizando el fuego nuclear.

La des-escalada en la pennsula coreana generar mejores condiciones para una cooperacin de EU y China de la que no puede ser excluida Rusia, genuina superpotencia nuclear que comparte 18 kilmetros con Norcorea (China comparte mil 352 kilmetros) cuando Mosc mantiene excelentes relaciones con Japn, al igual que Beijing las tiene con Surcorea, en este contexto tripolar de hipercomplejidad no lineal.

El contencioso de Norcorea es anacrnico desde hace 64 aos y se ha gangrenado como rescoldo no resuelto de la Segunda Guerra Mundial cuando el general MacArthur pretendi lanzar una lluvia de bombas nucleares, lo cual indispuso hasta al presidente Truman que ya haba ordenado el lanzamiento de dos bombas atmicas sobre Hiroshima y Nagasaki.

El contencioso norcoreano haba avanzado con los presidentes Carter y Clinton. Hoy Trump se burla de que Clinton y Obama no pudieron resolver nada.

A mi juicio, a Clinton le falt tiempo, y el belicoso Baby Bush ech a perder todo lo conseguido cuando coloc en forma innecesaria a Norcorea en la lista de los Estados canalla.

Recuerdo la comida a la que nos invit el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, al egipcio Mohamed El Baradei, director de la Agencia Internacional de Energa Atmica (AIEA), que obtuvo el Nobel de la Paz en 2005, y a su asistente, la fsica mexicana, Ana Mara Cetto, con un servidor en representacin de la Asociacin Internacional de Mdicos para la Prevencin de la Guerra Nuclear galardonada con el premio Nobel de la Paz de 1985. El Baradei nos confi que Norcorea posea ya seis bombas nucleares.

A partir de entonces Baby Bush y Obama han empujado a Norcorea contra la pared que, como fiera (https://goo.gl/PiqVng), dotada hoy entre 13 y 21 bombas nucleares (https://goo.gl/71wmf3), en caso de asfixia desmedida podra optar por un contrataque contra Surcorea, Japn y las respectivas bases de EU.

En China no pierden la esperanza de un arreglo cuando el mandarn Xi no ha cancelado la trascendental cumbre de 28 mandatarios, los prximos 14 y 15 de mayo en Beijing, entre quienes se encuentra el zar Vlady Putin (https://goo.gl/9MZPLz).

Suena creativo el quid pro quo de la desnuclearizacin de la pennsula coreana que incluya el desmantelamiento del THAAD en Surcorea y lleve a su unificacin al estilo alemn.

A mi juicio, la pennsula coreana unificada debe ser neutral y constituir un pas amortiguador bajo el paraguas tripolar de China, EEUU y Rusia.

