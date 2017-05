Presenta al gaullista social Dupont-Aignan como su futuro primer ministro

Le Pen se abre a la derecha con un torpedo en forma de alianza

La Vanguardia

En una jugada de gran calado que pill desprevenido a casi todo el mundo, la candidata ultraderechista a la presidencia de Francia, Marine Le Pen, anunci ayer que pondr a un gaullista soberanista y social, el abogado de 56 aos Nicolas Dupont-Aignan, como primer ministro, si el domingo que viene gana las elecciones.

A veinte puntos de distancia del joven exministro Emmanuel Macron (su rival liberal-europesta), Le Pen lanza diariamente, una tras otra, peligrosas cargas de profundidad destinadas a reducir esa ventaja.

El jueves fue a ponerse la medallita social-obrerista con una visita a una empresa en crisis de Amiens, cuyos obreros recibieron ms tarde a Macron con abucheos. Le sali muy bien. El viernes fue un vdeo dirigido a la izquierda que intentaba explotar la calculada ambigedad de su lder, Jean-Luc Mlenchon, que da por bueno todo excepto votar a Le Pen.

La de ayer fue ms all, porque atac all donde puede pescar ms votos: la derecha enfadada que considera que le han robado estas elecciones porque si no hubiera sido por el escndalo del Penelopegate, su eliminado candidato, Franois Fillon, sera el finalista ms claro. Un verdadero torpedo para tentar hacia su campo a todo ese descontento.

Los votantes del seor Fillon en la primera vuelta se nos sumarn, dijo Le Pen, al anunciar su alianza con Dupont-Aignan, sexto clasificado en la primera vuelta al recibir 1,7 millones de votos (4,7%). Sentado a su lado, el nuevo aliado de Le Pen evoc una urgencia nacional: No vamos a permitir por cobarda dejar que elijan a Macron, que continuar multiplicada por diez la catastrfica poltica de Hollande, dijo. Franceses, despertad, creis que como gaullista tomara la decisin de esta alianza si la situacin del pas no fuera gravsima?. El anuncio se hizo en el Ayuntamiento de Yerres, localidad al sur de Pars de la que Dupont-Aignan es popular alcalde desde hace 22 aos. A espaldas de ambos no haba bandera europea, solamente la tricolor.

Dupont-Aignan no es un eurfobo ni un extremista de derechas. Opina que la actual Europa desigual ha roto la reconciliacin con Alemania. No quiere abandonar la Unin Europea, sino reconquistarla, lo que coincide con el programa que, cada vez con mayor claridad, propone la extrema derecha europea.

Tras el Brexit, Francia tendr un margen enorme de actuacin para renegociar, y si no aceptan nuestros puntos, reconstruiremos Europa sin Alemania, la voz de Francia cuenta y ser apoyada a largo plazo por Espaa, Italia y otros, dijo el poltico en su ltimo mitin en Pars, en el que critic la xenofobia del Frente Nacional.

Con esta alianza, Le Pen no slo profundiza su reivindicacin de respetabilidad, sino que suaviza de paso su retrica antieuropea: gracias al acuerdo firmado con Dupont-Aignan ha podido justificar su marcha atrs en materia de salida del euro, una complicada promesa de su programa que le debilita y que ya no es incompatible con el reconocimiento de una moneda comn europea.

La salida del euro no es condicin previa a nuestra poltica econmica, anunci ayer Le Pen. Tampoco lo es la salida de la UE, que desde hace semanas se condiciona a un referndum.

En la cumbre que la extrema derecha celebr en enero en Coblenza se apunt como objetivo la Europa de las naciones. Si logramos llegar al poder en cada nacin, podremos reorganizar Europa, dijo entonces Le Pen. Ayer su sobrina, la inquietante Marion Marchal-Le Pen, confirm que la cuestin de la moneda se plantear en el marco de esa conquista y podra llevar aos.

Esperaremos a las elecciones europeas del 2018 con la esperanza de ver llegar al poder a nuestros aliados, especialmente en Italia. A partir de ah, iniciaremos negociaciones sobre la primaca del derecho francs sobre el europeo, el proteccionismo y la moneda. Despus de estas negociaciones vendr el referndum. Habr un gran debate de meses y quiz aos antes de que tomemos esa decisin histrica, dijo.

La Unin Europea es un centro de poder. La extrema derecha europea quiere ese poder, no quiere romper la UE, quiere conquistarla. Una UE diferente, abiertamente xenfoba. Como dice el primer ministro hngaro, Viktor Orbn, la democracia no tiene por qu ser liberal.

La eleccin del domingo es saber quien ser la presidenta de Francia, si Merkel o Le Pen, dijo ayer Dupont-Aignan. Intentando erosionar la desvitaminada unin sagrada contra ella, la candidata ultra enarbola la bandera del soberanismo y hasta le da la vuelta al discurso al llamar a hacer barrera contra Macron. Ojo con los torpedos de Marine Le Pen, cada vez mejor dirigidos.

