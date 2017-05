Para pensar en el 1 de Mayo, da internacional de las trabajadoras y los trabajadores

Se viene el Da Internacional de las trabajadoras y los trabajadores y conviene recuperar algunas cuestiones, entre ellas, de carcter cuantitativo, para reconocer la extensin de lo que se califica como trabajadores y trabajadoras segn las estadsticas oficiales, locales y globales, pero tambin, otras consideraciones conceptuales o relativas a la situacin, a la vida cotidiana y a la organizacin y sus lmites y dificultades en el marco de la sociedad contempornea.

En el mbito mundial, la OIT [1] informa que la economa mundial mantiene un bajo nivel de crecimiento, del 3,1% para el 2016 y apenas imagina un 3,4% para el 2017, lejos de los guarismos necesarios para contener en el empleo el crecimiento vegetativo de la poblacin. Por ello, esperan 3,4 millones de nuevos desempleados en 2017 y una suba del desempleo del 5,7% al 5,8% entre 2016 y 2017. Los desempleados del mundo totalizan as 201 millones de trabajadores. El pronstico para el 2018 sumara 2,7 millones de nuevos desempleados. En Amrica Latina y el Caribe el desempleo sube del 8,1% en 2016 a 8,4% en 2017 y es Brasil uno de los pases de mayor incidencia en la referencia, afectando la situacin en toda la regin, especialmente en Sudamrica.

Resulta interesante considerar la huelga general convocada por todas las centrales sindicales del Brasil para el 28/4/17, anticipando la protesta en conmemoracin del 1 de Mayo contra los proyectos regresivos de reforma laboral y previsional. Ser una lucha emblemtica que suma a la protesta chilena contra las Administradoras de Fondos de Pensin (AFP) en el pas que inici la secuela de privatizaciones de las jubilaciones. Amrica Latina y el Caribe asisten a una nueva oleada regresiva en la distribucin del ingreso y de la riqueza como forma de solventar una salida pro ganancias de la crisis mundial capitalista.

La vulnerabilidad del empleo mundial es un dato relevante y la OIT confirma que el 42% de la fuerza de trabajo se encuentra en esa situacin. Se trata nada menos que de 1.400 millones de trabajadoras y trabajadores. El problema se agudiza con cada ao y se espera que en 2017 sean nuevos 11 millones de trabajadoras y trabajadores los que adquieran el carcter de vulnerables o carentes de seguridad social. No debe sorprender en ese plano la identidad entre trabajadores empobrecidos y pobres con ingresos menores a 3,10 dlares diarios, que para los pases en desarrollo alcanza la cifra del 30% promedio. El empobrecimiento de los trabajadores y su vulnerabilidad es una constante en el capitalismo contemporneo.

Todas las estadsticas de la OIT muestran resultados ms negativos para mujeres y jvenes, alentando un clima de malestar social que entre otras cuestiones explica el fenmeno recurrente de las migraciones, que tiene especial impacto en la regin latinoamericana y caribea, agudizado con las polticas anti migrantes que impulsa Donald Trump en EEUU y que pueden copiar gobernantes de pases receptores de migracin en nuestros territorios. Con relacin a las expectativas de la economa mundial, la OIT seala que desde el 2012 existe un fenmeno de desaceleracin, especialmente en aquellos pases que explicaban el crecimiento de la economa mundial luego de la gran crisis recesiva del 2009. China baj sus tasas de crecimiento del 9/10% a 6/6,5% privilegiando su mercado interno ms que la expansin de su comercio mundial.

Segn la OIT existe una menor participacin del salario sobre la renta generada socialmente, lo que expresa la agravada ofensiva del capital sobre el trabajo en esta etapa del desarrollo capitalista.

Argentina

Los datos del Ministerio de Trabajo a Febrero del 2017 [2] sealan la existencia de 12.105.500 trabajadores, entre los cuales:

a) 8.624.800 pertenecen al sector privado (6.224.300 asalariados + 461.900 asalariados de casas particulares + 406.100 independientes autnomos + 1.532.600 independientes monotributistas),

b) 3.100.000 pertenecen como asalariados al sector pblico y

c) 380.700 son independientes monotributistas sociales.

Una realidad es el crecimiento de la conflictividad derivada del malestar que genera entre las trabajadoras y trabajadores la situacin econmica. Los datos de conflictividad oficial del Ministerio de Trabajo solo llegan al tercer trimestre del 2016 y destacan el incremento de las protestas, los paros y la cantidad de personas involucradas. Es una situacin agudizada recientemente, entre marzo y abril, especialmente con el paro general con adhesin de las tres centrales sindicales, la CGT y ambas CTA.

El Primero de Mayo, da internacional de lucha de los trabajadores ser un momento de expresin del descontento por varias razones.

Por un lado se registran salarios afectados en la capacidad de compra por efecto de la inflacin y la prdida de poder de compra por actualizaciones salariales por debajo de la evolucin de precios. Es algo que acompaa al conjunto de los ingresos populares, especialmente a los millones de jubilados y pensionados y perceptores de planes sociales. Situacin extensiva al sector de pequeos empresarios que venden su produccin o comercializan bienes y servicios demandados por perceptores de ingresos fijos.

Por el desempleo y subempleo, que no registra mayor aumento por el efecto desaliento en la bsqueda de trabajo (segn informa el propio estudio del INDEC).

Por la precariedad, manifestada en el 33% de trabajo irregular y por ende sin seguridad social.

Por las tendencias crecientes a la flexibilizacin salarial, laboral y a la tercerizacin que promueven las empresas, disminuyendo el salario de los contratados tercerizados (una prctica de contratacin en expansin).

Por la afectacin de jubilaciones y pensiones, ms all del restringido ingreso previsional y especialmente por las condiciones de vida y seguridad social del rgimen previsional para las personas mayores.

No solo se trata de cuestionamientos econmicos, sino tambin polticos y sociales ante la ofensiva del capital sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad.

Es evidente que la renta se distribuye a favor de la ganancia y a costa del salario, un tema agravado con el ajuste en proceso y polticas deliberadas para favorecer inversiones y rentabilidad empresarial, con intencionalidad de modificar convenios colectivos e insistir en reformas laborales y previsionales reaccionarias.

Crece el reconocimiento que la sper explotacin de los recursos naturales afecta las vidas y los territorios donde habitan los trabajadores, no solo de la actividad especfica (la soja, la mega minera o la energa con el petrleo o el gas). Crece el conflicto en defensa del medio ambiente, los recursos estratgicos, el agua, el aire y la tierra.

Un dato relevante en la cotidianeidad deviene del aliento a un consumo que fortalece el poder de dominacin de la produccin monopolizada, adems, estimulado con un sistema de crdito que hipoteca a las familias en aras del consumismo estimulado desde el marketing y la publicidad.

Todo esto ocurre asentado en una lgica de deslegitimacin de las formas asociativas y colectivas en defensa de la mayora social trabajadora, tal el caso de los sindicatos, las cooperativas y/o mutuales u otros emprendimientos desplegados por trabajadoras y trabajadores ante la imposibilidad de resolver sus ingresos regulares en el mercado laboral tradicional.

No solo no se estimulan estas formas de organizacin sino que se las combate, ejemplificado en las dificultades jurdicas, econmicas y polticas para el crecimiento y expansin de las empresas recuperadas y toda forma de auto organizacin social y productiva. La autogestin no es motivo de poltica deliberada, salvo en sentido asistencialista para contener el conflicto social. La represin de estas formas de organizacin son crecientes y con bsqueda de apoyo social.

Claro que a la estrategia de las clases dominantes contra las formas organizativas de las trabajadoras y trabajadores, se debe adicionar la prctica burocrtica, corrupta y mafiosa de varias de las organizaciones sindicales tradicionales, hegemnicas en cantidad de afiliacin y asociadas poltica y econmicamente a la lgica del poder.

El desprestigio sindical en la sociedad est trabajado desde las clases dominantes y asociado a una prctica sindical de enriquecimiento personal de la cpula en desmedro de los derechos e intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Contra esa realidad y ese argumento se formul la perspectiva de un nuevo modelo sindical sustentado en la libertad y democracia sindical con articulaciones diversas del movimiento social y territorial a comienzos de los 90 con el surgimiento de la CTA y es an una asignatura pendiente y un proyecto que se desafa en estas horas de unidad de accin con acto compartido el 1/5/17, que no supone reunificacin orgnica. El proyecto de autonoma de la CTA est en disputa.

Mapa sindical y debates estratgicos

Resulta imprescindible realizar un mapa del sindicalismo y la organizacin obrera en la Argentina, la regin y el mundo. No alcanza con la institucionalizacin de Centrales Mundiales o nacionales que dejan afuera a la mayora de las trabajadoras y trabajadores del mundo, la regin y del pas.

Hacer el mapa es una asignatura pendiente, que debe recoger la multiplicidad de formas de auto organizacin obrera, en las tomas de tierra para la produccin del abastecimiento y la distribucin mercantil del excedente mientras no se integre a una lgica productiva alternativa. Vale para la consideracin de emprendimientos asociativos entre los que cuentan las empresas recuperadas, las cooperativas y mutuales, tentadas a subordinarse a la lgica del mercado o su contrario, integrarse en un circuito de cooperacin y en la produccin de valores de uso y no de cambio.

En el plano sindical debe superarse el reconocimiento institucional, con tendencia a restringir las opciones de representacin de los trabajadores, con un Ministerio de Trabajo orientado a limitar el avance del clasismo y el sindicalismo comprometido con sus bases, ahora es el caso de los Judiciales de Mendoza, en una actitud ilegal que se anticipa al proceso judicial y desoye la realidad del pronunciamiento de las propias trabajadoras y los trabajadores mendocinos del poder judicial, nada menos con una mujer encabezando la lista ganadora. La violacin a los derechos laborales se extiende a las violaciones recurrentes de la cotidianeidad de la explotacin y el patriarcalismo.

Ms all del mapa del movimiento obrero, lo que est en discusin es la estrategia, en una perspectiva emancipadora y de poder. En realidad, muy pocas dirigencias discuten una estrategia ms all del conflicto presente y bueno sera reconocer que no alcanza con la tctica de la lucha y que adems, se requiere proyecto estratgico, de unidad obrera y popular contra el capitalismo, que no ofrece soluciones a la mayora de la sociedad, por ende, a las trabajadoras y trabajadores.

Notas:



[1] OIT. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo Tendencias 2017

http://www.ilo.org/global/ research/global-reports/weso/ 2017/lang--es/index.htm (consultado el 28/4/17) fsm

[2] Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. SITUACIN Y EVOLUCIN DEL TOTAL DE TRABAJADORES REGISTRADOS. SISTEMA INTEGRADO PREVISIONAL ARGENTINO SIPA

http://www.trabajo.gov.ar/ left/estadisticas/novedades/ novedad_trabajadores.asp (consultado el 28/04/17)

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.