Amrica Latina afronta ardua ruta hacia cumplimiento de los ODS

IPS

Presupuesto adecuado, cooperacin internacional, participacin local, generacin de datos confiables y monitoreo social son los mayores desafos que Amrica Latina y el Caribe enfrenta hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Esos retos se hicieron patentes durante el primer Foro de los Pases de Amrica Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, organizado por la Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe (Cepal) y el gobierno mexicano, que tuvo lugar en esta capital entre el mircoles 26 y el viernes 28 de abril.

Hay un ligero repunte de la pobreza, lo cual es preocupante. Necesitamos ms compromiso de los gobiernos de actuar frente a la nueva agenda para lograr una mejor distribucin del ingreso. La desigualdad es un tema que debe ser prioritario, dijo Addys Then, directora ejecutiva de la no gubernamental Alianza ONG de Repblica Dominicana, una red de asociaciones sin fines de lucro.

Then, integrante tambin de la mesa de articulacin de organizaciones de la sociedad civil en Amrica Latina, asisti a este primer Foro regional sobre los ODS, que congreg a 789 delegados gubernamentales, de la sociedad civil, la academia y de organismos multilaterales.

En la declaracin final, los 33 gobiernos presentes subrayaron el avance de la regin en la aplicacin de loa ODS mediante exmenes voluntarios, mejores prcticas e identificacin de retos; llamaron a la ONU a disear mecanismos de transparencia sobre el avance del desarrollo sostenible, resaltaron el enfoque de gnero, saludaron la participacin multisectorial, aunque no aludieron al empleo decente ni derechos reproductivos.

El Foro se enfoc en la exposicin de los avances del cumplimiento en la regin de los 17 ODS, adoptados por la Asamblea General de la Organizacin de Naciones Unidas en 2015, como mecanismos para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Hasta ahora, ese progreso se ha manifestados sobre todo hasta en la creacin de grupos parlamentarios abocados al tema, instancias gubernamentales y definicin de metas e indicadores que reflejen el cumplimiento de los objetivos y sus metas.

Durante el Foro, los gobiernos aludieron a 36 puntos distintos, como combate a la pobreza y la desigualdad, construir sistemas de indicadores, enfrentar el cambio climtico y encauzar el progreso tecnolgico, dentro un temario ambicioso que por s mismo ensea el tamao de los retos por delante.

A lo largo de los tres das, al menos 11 naciones expusieron su situacin frente a esa agenda, sin evidenciar an avances sustantivos.

Amrica Latina y el Caribe enfrenta una desaceleracin econmica que ha retrotrado la evolucin lograda en varios temas relevantes, como el combate a la pobreza, mejoramiento del ingreso e indicadores materno-infantiles, luego de una dcada de expansin econmica apuntalada por altas cotizaciones de materias primas y repunte del intercambio comercial internacional.

Los 17 ODS se refieren a temas como la disminucin de la pobreza y hambre cero, la igualdad de gnero, el acceso a la salud y la educacin de calidad, lucha contra el cambio climtico, desarrollo econmico, ecosistemas saludables, el derecho a la energa asequible y no contaminante o participacin de la sociedad civil, entre otros.

Los objetivos constan de 231 indicadores asignados para las 169 metas especficas.

La nueva economa poltica pone en riesgo los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La agenda es necesaria para reducir la brecha entre los ganadores y perdedores (de la globalizacin) y para hacerse cargo de un mundo cada vez ms desigual. Se necesita financiamiento, tecnologa, comercio y rendicin de cuentas, advirtila mexicana Alicia Brcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante los debates.

Para la alta funcionaria internacional, sin una reforma fiscal la Agenda 2030 se quedar en retrica.

La Cepal estima que la regin necesita invertir entre tres billones (millones de millones) y 14 billones de dlares para alcanzar los ODS, de los cuales los ms demandantes son infraestructura, ambiente y energa.

Tenemos que aprobar polticas pblicas para atender los Objetivos de Desarrollo Sostenible ms all de que nos restrinja una crisis econmica. Tenemos que tener prioridades claves para reducir la pobreza, la desigualdad y la contaminacin, declar a IPS el responsable del rea de ambiente y empleo de la no gubernamental Confederacin de Sindicatos de las Amricas, el brasileo Daniel Angelim.

Ese colectivo ha elegido el trabajo decente, el gnero y la lucha contra la pobreza y la desigualdad como prioritarios. Para ello, disea metas para cotejarlas con el desempeo de los Estados en un proyecto piloto que iniciar en Argentina, Brasil, Chile y Colombia.

El estado de los ODS ser tambin el foco del Foro Poltico de Alto Nivel, la plataforma de Naciones Unidas para el seguimiento y la revisin de los avances de la Agenda 2030, del 10 al 19 de julio en Nueva York.

En esa cita, 44 Estados, 11 de ellos latinoamericanos, presentarn sus exmenes voluntarios sobre los ODS. En 2016, 22 naciones, Colombia y Mxico entre ellas, entregaron sus evaluaciones voluntarias.

La mayora de pases de la regin cuenta con consejos nacionales para la Agenda 2030, pero solo un puado ha creado foros parlamentarios ad hoc y ha estipulado lneas base e indicadores para cumplir con los ODS.

De los 231 indicadores de los objetivos, solo 21 por ciento estn y operativos y 22 por ciento podran activarse con informacin ya existente. El 57 por ciento restante no se genera, pues hay pocos datos disponibles, o bien no se cuenta con ellos.

En Argentina hay avances en temas vinculados al desarrollo econmico e infraestructura. Se ha encajado el plan nacional en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no al revs. Pero no vemos mucha implicacin del gobierno y los sectores sociales y s de los empresarios. El reto es no privatizar los objetivos, tenemos resquemor sobre eso, seal a IPS la dirigente gremial Marita Gonzlez.



Ella es la coordinadora del equipo multidisciplinario sobre trabajo decente de la Secretara de Relaciones Internacionales de la argentina Confederacin General del Trabajo, uno de los mayores sindicatos argentinos, que seleccion 10 de los 17 objetivos, con 75 indicadores a monitorear.

La internacionalRed Sindical de Cooperacin al Desarrollo, con sede en Bruselas, cre una plataforma de seguimiento a los ODS para evaluar el cumplimiento de los Estados.

Esas iniciativas muestran la intencin de la sociedad civil de seguir de cerca el alcance de los ODS, para fortificar la rendicin de cuentas y la transparencia de los Estados y para evitar la repeticin de la historia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de los primeros 15 aos del siglo, que carecieron de mecanismos de evaluacin.

Por ello, las organizaciones esperan que el Foro de la Cepal se institucionalice y se definan mecanismos de participacin y vinculacin en ese marco.

Queremos la creacin de un foro de sociedad civil reconocido por la Cepal para tener una voz y poder hacer un seguimiento ms informado. Debe emanar una ruta de accin para ver cmo los plazos nacionales se aceleran y encontramos esa vinculacin que pedimos, plante Then en su dilogo con IPS.

Mientras, Angelim consider que hay retraso en el monitoreo de los ODS, Gonzlez demand un mecanismo consultivo para la aplicacin del ODS 17 sobre alianzas con la sociedad civil, con quien el gobierno argentino no tiene interlocucin, lo est incumpliendo.

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/america-latina-afronta-ardua-ruta-hacia-cumplimiento-de-los-ods/