1 de mayo: se cumplen 10 aos de sitio web Luis Emilio Recabarren

Jorge Gallardo Pfaur: El ejemplo de Recabarren debe estar presente en las luchas de hoy en Chile

Fue un 1 de mayo, fecha histrica para mujeres y hombres trabajadores en Chile y el mundo, cuando vio la luz un proyecto de sitio web que, una dcada despus, se ha consolidado como un medio que abre un espacio de reflexin e informacin, que invita a dar sentido y vigencia al pensamiento y ejemplo de Luis Emilio Recabarren para llevar adelante las grandes luchas sociales que hoy tienen lugar en nuestro pas. Jorge Gallardo Pfaur, director del sitio web Luis Emilio Recabarren, nos cuenta su experiencia al frente de este espacio que es visitado por ms de 28.000 usuarios mensuales: http://www.luisemiliorecabarren.cl/

1.- Cual fue tu primer acercamiento con la obra de Luis E. Recabarren y que ha significado para t su figura?

El primer acercamiento con Luis Emilio Recabarren, viene desde mi familia. Vivamos en Ovalle. Mi madre, profesora, militante comunista reciba el Diario El Siglo, all fui conociendo lo que eran las luchas de los trabajadores. A los 17 aos me vine a vivir a Santiago, y me pic el bichito de participar en poltica, me vincul y empec a militar en las JJ.CC, y particip en la campaa presidencial de Salvador Allende del ao 1970. En ese tiempo conozco y me intereso por la obra de Recabarren.

Considero que Luis Emilio Recabarren fue un ejemplo de vida, tanto en lo personal y en lo poltico. Fue el primer educador de masas del pueblo de Chile y junto a Clotario Blest son los dos grandes referentes del mundo sindical chileno. Su capacidad en el campo organizativo y su perseverancia en su trabajo en beneficio de los trabajadores de Chile son encomiables.

Tan destacable como lo referido anteriormente es su trabajo intelectual expresado en los ms de 400 artculos de prensa escritos por l, en el cual no solamente trataba puntualmente la lucha de los trabajadores, sino que tena opinin sobre la educacin, la juventud, el papel de la mujer en la sociedad, el militarismo, entre muchos otros temas. Sin embargo, podramos decir que su obra cumbre la publica el ao 1917 en Buenos Aires, titulada La Materia Eterna e inteligente, en la cual expresa y sustenta su ideario desde el punto de vista filosfico y poltico.

2.- Cuando te surge el inters por la lectura y los libros? De tus primeras lecturas, cuales recuerdas y por qus cabarren en las luchas que hoyes. de este espacio que es visitado por mejemplo de Luis Emilio Recabarren en las luchas que hoy?

La inquietud por la lectura me fue inculcada desde muy nio por mi madre con la complicidad de mis abuelos, con los que vivamos, quienes influyeron enormemente, nos compraban todas las revistas que aparecan en el quiosco de diarios cercano a nuestra casa. Incluso con mi hermano nos dimos la tarea de empastarlos, recuerdo El Estadio, Gol y Gol, Tarzn, Roy Rogers, etc., y as pasar de leer las revistas y diarios a los libros fue algo natural.

Ya adolescente, lea el diario, y militando en las JJ.CC lea mucha literatura sovitica, china, recuerdo algunos ttulos como As se templo el acero de Nikolai Ostrosky, Los diez das que estremecieron el mundo de J. Reed, Campesino y Proletario de Vctor Contreras Tapia, Vida de un Comunista de Elas Lafferte, entre otros y un libro inolvidable, Mi Camarada Padre de Baltasar Castro.

3.- Si tuvieras que elegir algunas lecturas de las obras de Recabarren, cual o cuales elegiras y por qu?

En general todos sus artculos y documentos son importantes e interesantes, pero yo mencionara los que tienen que ver con el sindicalismo y los que se refieren al socialismo. Los escritos en los aos cuando funda el Partido Obrero Socialista (POS) en 1912.

Recabarren por esos aos militaba en el Partido Demcrata, sin embargo empez a tener contradicciones con la poltica que aplicaba la Direccin del Partido Demcrata, entonces junto a un grupo de compaeros de Iquique y de algunas Oficinas Salitreras deciden salirse del Partido y fundar un partido que representara mejor los intereses de los trabajadores, as nace el P.O.S.

4.- Cmo fue el inicio del sitio web y que motiv a hacerlo?

Este fue un proceso largo, de ms de un ao, que surgi a partir de la inquietud de querer desarrollar un sitio web que fuera ms all del tpico medio de poltica contingente. Pensaba que debamos ir un paso ms adelante, tener una plataforma digital de comunicacin con un importante foco eductativo adems de informativo, que estimule la reflexin en torno a diversas temticas que han sido y son fundamentales para los y las trabajadoras desde una perspectiva social, cultural y poltica. Este sitio web deba permitirnos llegar a un nmero mayor de personas e ir ms all de los convencidos. Todas estas ideas se fueron socializando con algunos compaeros y en esto tuvo una gran incidencia la opinin del compaero Carlos Lpez Vila (ya fallecido), quin haba nacido en Pozo Almonte y fue obrero salitrero gran parte de su vida. l siempre apoy la idea de levantar este sitio, en largas conversaciones con l, fuimos aterrizando el proyecto de lo que queramos hacer, y fue as fue como el 1 de mayo de 2007, presentamos el sitio luisemiliorecabarren.cl. Muchos aos despus, una compaera dirigente sindical me dio su opinin destacando que ste era un sitio web amable, en el cual encontramos poltica, literatura, poesa y temas sindicales, ah confirm que habamos dado el paso correcto. En todo este proceso siempre contamos con el apoyo de compaeros y compaeras, que de una u otra manera expresaban su apoyo y entregaban sus ideas y sugerencias, especialmente los compaeros que hicieron el diseo grfico y aportaron sus conocimientos en tecnologa. Yo siempre digo que, todos quienes aportan ideas y sugerencias o documentos y artculos a este sitio somos Colectivo LER. Todo lo hecho hasta ahora ha sido con el esfuerzo de muchos compaeros/as y amigos/as y ha sido gestionado con nuestro propio esfuerzo, sin recurrir a financiamientos externos.

5.-Porqu eligi el Colectivo la figura de Luis Emilio Recabarren?

Desde el primer momento habamos pensado llamarlo con el nombre del compaero Recabarren, el ejemplo de lucha y de vida de Don Reca deba ser resaltado con mayor fuerza que lo que haba sido hasta ese momento, tenamos la percepcin que su nombre era al final del da slo usado para adornar como teln de fondo, en determinadas fechas los escenarios de actividades partidarias, nosotros queramos entregar nuestro aporte para ayudar en esta hermosa tarea de dar a conocer su vida y obra al conocimiento de las nuevas generaciones. As fue como para darle sustento a este proyecto naci el Colectivo Luis Emilio Recabarren-Chile, ese es nuestro nombre oficial, lo llamamos as para diferenciarnos de otros colectivos u organizaciones, que tambin realizan sus actividades en torno a la figura de Don Reca y llevan su nombre. Escuche una vez al historiador Sergio Grez, sealar que al traer las figuras del pasado al presente, ellos nos interpelan respecto a lo que hacemos nosotros en el Chile de hoy, y eso nos hizo sentido, las actividades pblicas que se han hecho en estos 10 aos, el sitio en s mismo, la publicacin en julio del ao pasado del libro de Luis E. Recabarren La Materia Eterna e Inteligente, editado por Rumbos Editores, con la decisiva colaboracin nuestra y que precisamente este ao se cumplen 100 aos de su publicacin por primera vez en Argentina, todo ha sido posible porque ponemos en prctica, las enseanzas del compaero Recabarren, as lo creemos y nunca olvidamos algo que l afirm en 1906, una frase que resume en forma magistral su pensamiento respecto a la prensa, Sin la prensa no alcanzareis progresos, sin la prensa no valdres nada!", y queda demostrado en su titnico esfuerzo por fundar peridicos y su labor de difusin de los ideales de emancipacin de los trabajadores, su ejemplo es el mejor aliciente para nuestro trabajo de difusin.

6.- Piensas que la figura de Recabarren ha sido incorporada como referente hoy, en las luchas sindicales?

Para Luis E. Recabarren era fundamental la honradez con la cual los dirigentes sindicales deban efectuar sus labores. En uno de sus artculos de prensa en octubre de 1904 dice textualmente: El verdadero socialista, que ama esta causa de la redencin de los oprimidos, por la unin de ellos mismos debe preferir el martirio, la ruina personal, el hambre, antes que uno de sus actos aparezca de dudosa bondad o se note debilidad en la honradez de que debe ir acompaado". Estoy seguro que muchos se guan por el ejemplo de Recabarren en su quehacer sindical, lo deseable es que sean muchos ms los que vean en l un ejemplo de lucha y de sacrificio por la organizacin de los trabajadores.

7.- A diez aos de la fundacin del Colectivo LER, han incluido un nuevo soporte para difundir la obra de Recabarren, y sta es una editorial. Cmo ha sido esta experiencia?

Experiencia en editar no tenamos, pero s en trabajos de propaganda en el Partido Comunista desde el ao 1967, tuve la experiencia con la edicin de libros y folletos, claro que muy elementales, en ese tiempo se hacan las publicaciones a mimegrafo, alguna portada a veces en serigrafa, ah tuve la inquietud de que algn da se podra llegar a editar libros que fueran un aporte para el conocimiento de nuestros trabajadores.

A partir de la experiencia personal de haber escrito un libro de memoria familiar destinado a mi familia y amigos, surgi la conviccin de poder editar e imprimir otros contenidos por nuestra cuenta. Eso me llev a plantearle a los compaeros del Colectivo LER, la posibilidad de hacer ediciones de otros libros y tener nuestra propia editorial y en la cual pudiramos editar libros en pequeos tirajes, 100 o 200 ejemplares.

8.- Crees t que las ediciones digitales suplantaran a las ediciones en papel?

Los libros impresos siempre existirn, t los tienes siempre contigo, son tus amigos y compaeros, por ejemplo, poder leer una edicin de El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegra, editado en 1940, o la primera edicin de La Sangre y la Esperanza de Nicomdes Gzman y tener en mis manos la edicin original de 1917 de La Materia Eterna e Inteligente de Luis E. Recabarren, es un verdadero privilegio. Pero entiendo a quienes prefieran leer en ediciones digitales, yo tambin lo hago, al final del da lo importante es leer, todo lo que uno lea siempre deja algo positivo, nos ayuda a comprender mejor el mundo en que estamos.

9.- Por llevar el nombre de Recabarren el Sitio Web, algunos compaeros/as se sorprenden de encontrar documentos y artculos que muchas veces son divergentes de las posiciones del Partido Comunista, de la cual Recabarren fue su fundador. Explcame eso?

Aqu debemos volver nuevamente a leer a Recabarren, El 7 de abril de 1901 en el diario La Democracia de Santiago escribi el artculo El deber de la Prensa Obrera en l expresa, cito textual: Podemos errar en nuestra apreciaciones doctrinarias, porque no tenemos la pretensin de ser infalibles, cuando estudiamos cul ser el mejor medio para llegar ms luego a la realizacin de ideales que hemos abrazado con fe y entusiasmo y estamos dispuestos a aceptar en nuestras columnas las polmicas y el que se seale que nuestras ideas no son las mejores, cuando estas sean tratadas dentro del terreno en que es natural que lo hagan los demcratas que aman generosamente a su causa: con elevacin de criterios, sin herir susceptibilidades, sin hacer suposiciones mal intencionadas. Creo que nadie tiene clavada la rueda de la verdad y menos en poltica, la historia ha demostrado las veces que el tiempo y los porfiados hechos han demostrado que las polticas del Partido han estado equivocadas, lo que s es un profundo error, es considerar que toda opinin distinta es parte de una campaa anticomunista, y quin las expresa es poco menos que de la CIA o pagado por la UDI. Leamos a Recabarren, aprendamos de su ejemplo, sobre todo los jvenes y las cosas empezarn a verse desde otra ptica. No hay que tenerle miedo a las crticas o a las opiniones divergentes, sino que hay que educarse polticamente para poder refutar lo que creemos equivocado, los adjetivos descalificadores no ayudan en nada y por ltimo la lnea oficial dejmoselas a los rganos de prensa del Partido.

10.- Cuntanos algunos hechos que en estos 10 aos, hayan sido importantes para Uds?

El principal fue el 1 de mayo del 2007, cuando en un acto pblico, presentamos nuestro sitio web a la opinin pblica, otro es haber divulgado un registro histrico valiossimo como los funerales de Luis Emilio Recabarren. La primera informacin respecto a este corto metraje, fue escrito por Elas Lafertte en su biografa Vida de un Comunista, donde escribe algunas lneas al respecto, despus en un suplemento del El Mercurio, encontramos la informacin que la Cineteca Nacional haba restaurado algunos cortos cinematogrficos y entre esos estaban los funerales de Luis Emilio Recabarren. Luego de diversas gestiones con la Cineteca Nacional, logramos publicar este material que haba estado ms de ochenta aos sin conocerse, llegando a casi 50.000 visitas en Youtube. Otros registros histricos que tambin difundimos, como la ceremonia oficial de Nacionalizacin del Cobre alcanz ms de 100.000 visitas. Muy importante fue tambin la publicacin en formato digital de la novela Galvarino y Elena del compaero Jos Miguel Varas, quien nos autoriz a publicarlo porque yo escribo para que el pueblo lea. Un gran compaero y de una gran sencillez. Tambin en lo personal, recuerdo un correo de un alumno de secundaria de San Pedro de la Paz, que haba elegido a Recabarren para un trabajo sobre una personalidad de la historia de Chile y nos mandaba orgulloso su escrito, el cual publicamos gustosamente.

Tambin ha sido gratificante contar con la colaboracin valiosa de destacados historiadores como Sergio Grez, Rolando lvarez, Manuel Loyola y Julio Pinto, ste ltimo Premio Nacional de Historia 2016. Todos ellos han tenido la disposicin para realizar un aporte fundamental a la educacin y reflexin en torno a los procesos histricos de nuestro pas. En el caso de don Julio Pinto, tuvo la generosidad de aportarnos el prlogo para el libro La Materia Eterna e Inteligente, y autorizarnos a publicar su libro Tarapac y Salitre. Recabarren y la formacin del Partido Obrero Socialista. La apertura de la seccin de Nuestros Derechos Laborales tambin fue otro hito importante, por ms de un ao se pudo recibir y contestar las consultas de los trabajadores y trabajadoras, contando para ello con el apoyo del abogado laboralista Alfonso Hernndez Molina, quin fue el impulsor de esta idea, de quin estaremos siempre muy agradecidos por el tiempo y dedicacin en esta labor, que ha sido muy reconocida por los trabajadores. En general todos estos aos han sido muy gratificantes y dan las fuerzas para seguir perseverando y tratando de cada da entregar ms y ms informacin que pueda ser til para nuestro pueblo.

11.- Qu planes tienen para el futuro?

Pronto estar en el sitio una nueva seccin llamada CONSULTAS SINDICALES, esta seccin es un esfuerzo informativo en que replicamos, en acuerdo con la Confederacin General de Trabajadores, la seccin que ellos tienen en su sitio web, nosotros agradecemos a su presidente el compaero Manuel Ahumada Lillo, por la autorizacin para publicarla. Creemos que todo lo que sea aportar para que los trabajadores/as puedan mejor defenderse de la explotacin y abusos de la clase patronal es importante. Prximamente presentaremos nuestra propia editorial, ste es un proyecto largamente anhelado y que nos har posible poder publicar libros y folletos que sean un aporte educativo para los trabajadores/as, y a su vez tambin para los jvenes. En nuestro catlogo contamos ya con los ttulos: Tarapac y Salitre: Recabarren y la formacin del Partido Obrero Socialista de Chile, de Julio Pinto V., 1 de Mayo, Socialismo y Sindicalismo, de Luis E. Recabarren (Escritos de Prensa) , Cundo se form realmente el Partido Comunista de Chile, elaborado por nuestro Colectivo LER y Luis Corvaln Lpez, Cien Aos de su Natalicio, de David Mc Conell. Quiero destacar que esta iniciativa editorial ha sido enteramente una creacin de nuestro Colectivo y financiada por nosotros mismos, y estar a disposicin de los trabajadores organizaciones sociales y sindicatos para ayudarles en sus requerimientos de difusin y tambin para quienes quieran publicar algn libro de su autora. Otra idea que estamos desarrollando con algunos compaeros es la implementacin de un taller de comunicacin que ayude a entregar herramientas bsicas desde la tan necesaria trinchera de la difusin.

12.- Qu te gustara decirle a los amigos y amigas del www.luisemiliorecabarren.cl

Primero, agradecer a nuestros lectores la confianza que por todos estos aos han depositado en nosotros, hacemos los mayores esfuerzos para cada da poder entregar lo mejor que podemos en esta hermosa tarea que nos hemos impuesto, para nosotros todo lo logrado y lo que pensamos hacer para el futuro tiene como gua de accin las enseanzas y ejemplo del compaero Luis Emilio Recabarren, decirles que si se pueden hacer cosas, muchas cosas, con voluntad, perseverancia y teniendo claro que no es fcil, hay obstculos en el camino, pero sobre todo a los y las jvenes de nuestro pas les decimos, piensen que si Recabarren pudo desarrollar su inmensa labor con mil dificultades por delante y las cuales debi vencer, nosotros tambin podemos en el Chile actual desarrollar un trabajo comunicacional en apoyo a la lucha de los trabajadores/as.