En el mundo actual existe una enorme contradiccin. La tecnologa hace posible eliminar el hambre, la falta de vivienda, las enfermedades y la ignorancia. Sin embargo, miles de personas todava carecen de acceso a la comida, a una vivienda, a la salud y al conocimiento. La tecnologa, que es capaz de producir abundancia, se utiliza para crear escasez. La tasa de beneficio depende de esa escasez. La tecnologa es buena. Pero la tecnologa debera estar al servicio del ser humano y no el ser humano al servicio de la tecnologa. Queremos realmente un paraso de parsitos? Lo que es el paraso para los parsitos es el infierno para el cuerpo que los aloja. La globalizacin asegura el dominio de los parsitos en el paraso. Por ello la Globalizacin del dominio del dinero se debera contrarrestada con el Globalismo de los trabajadores para liberar su paraso colectivo de parsitos. Ese es el tema que trato de explorar en mi novela Wizard of the Crow [El brujo del cuervo] Educadores, hombres de letras, intelectuales: no son sino voces, no voces neutras e incorpreas, sino voces que pertenecen a cuerpos de personas, de grupos, de intereses. T, que buscars la verdad acerca de las palabras emitidas por una voz, busca primero el cuerpo que hay detrs de la voz. La voz simplemente racionaliza las necesidades, los antojos, los caprichos de su dueo, el amo.

Ngũgĩ wa Thiongo (2017)

En una era de abundancia material, parece que hay una problemtica disparidad entre nuestro deseo de buena vida y el foco ms estricto del capitalismo en la expansin constante de la produccin y el consumo. Lo que la mayora desea es ms tiempo libre y una mayor inversin en aspectos sociales de la vida, pero la creciente concienciacin de esto ha hecho muy poco por cambiar la agenda poltica convencional La destruccin del Estado de bienestar, que en tiempos recientes ha contemplado la introduccin paulatina de sanciones cada vez ms rgidas al no trabajador, ha reducido tambin significativamente la capacidad de resistirse al trabajo. La superioridad tica del trabajo parece casi intocable.

David Frayne (2015)

Y Keynes escribi en su ltimo artculo publicado, me encuentro obligado, y no por primera vez, a recordar a los economistas contemporneos que la enseanza clsica encarna algunas verdades permanentes de gran importancia Hay en estos asuntos profundas influencias actuantes, fuerzas naturales si se quiere, o incluso la mano invisible, que operan hacia el equilibrio.Si no fuera as, no hubiramos podido conseguir tantas cosas buenas como hemos hecho durante muchas dcadas pasadas. Por lo tanto, vuelven la economa clsica y un mar como un plato. Una vez que la tormenta (o la recesin y la depresin) ha pasado y en el ocano reina la calma, la sociedad burguesa puede respirar un suspiro de alivio. Keynes el radical se convirti en Keynes el conservador despus del fin de la Gran Depresin. Los radicales keynesianas se convertirn en economistas ortodoxos conservadores cuando termine la larga depresin? Todos estaremos muertos si no acabamos con el modo de produccin capitalista. Y ello requerir una transformacin revolucionaria. Las chapuzas reformistas de los supuestos fallos del capitalismo liberal no salvarn a la civilizacin, a menos a largo plazo.

Michael Roberts (2017)