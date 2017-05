Resea del libro Amrica Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha, de Francisco Lpez Segrera

Una joya, un pequeo-gran libro, un verdadero regalo!

El Viejo Topo

Lo bueno, si breve, dos veces bueno; este libro de ttulo significativo, Amrica Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha, es bueno y breve, y el dicho gracianesco se contrasta en l exitosamente.

Si tienen ocasin, no dejen de tener una conversacin, a lo largo y a lo ancho, con el autor, con Francisco Lpez Segrera [FLS]. No les decepcionar se lo aseguro. Llvense alguna libreta para tomar apuntes, no se olviden. Y dense tiempo. Vale la pena escuchar las informaciones, aventuras, argumentos, tesis, comentarios crticos de este gran hablador inagotable, siempre sustantivo. No es nunca un "hablar por hablar". Nada de eso. Es, en buena tradicin fidelista, que es la suya, nunca vivida acrticamente, un hablar porque hay mucho que decir, mucho que contar, por compartir, intelectualmente, polticamente (en el mejor sentido del concepto) y humanamente tambin.

Pero FLS tambin puede ser mucho ms directo, ms "resumido" por as decirlo, ms apretado, ms sucinto, ms directo al grano y puede decir verdades como puos y afirmaciones contrastadas con la velocidad del rayo que, como el de Miguel Hernndez, no cesa nunca. Amrica Latina: crisis del posneoliberalismo y ascenso de la nueva derecha es un ejemplo de esto ltimo: mucho -y mucho ms que mucho- en apenas 140 pginas.

El objetivo del libro, escrito antes del triunfo de Donald Trump y de Lenin en Ecuador, lo seala sin ms dilacin el propio autor en la primer prrafo del libro: "Cmo es posible que tras las polticas sociales y de empoderamiento popular levadas a cabo por las fuerzas progresistas de izquierda mediante gobiernos posneoliberales, se produzca el retorno de la nueva derecha? A qu se debe esto?"

El objetivo de su libro es, pues, "tratar de explicar las victorias, y luego los reveses y derrotas, sufridos por los gobiernos posneoliberales de la regin y las causas del ascenso de la nueva derecha" (p. 13).

"Tratar de explicar" significa en este caso explicar (destaco el cuidado y acertado uso del trmino posneoliberal por el autor).

El libro de FLS, este pequeo-gran libro, se estructura en cinco captulos, una amplia bibliografa, un captulo de conclusiones que intentar resumir y una sucinta biografa poltico-intelectual del autor que no deben perderse. Parece mentira que alguien puede haber hecho tanto pero la verdad es la verdad, la diga Agamenn, el porquero o el propio FLG, quien, con toda seguridad, por trayectoria y perspectiva de clase, simpatiza ms con el segundo.

Los captulos: 1. Tipologa de Amrica Latina y el Caribe e indicadores clave. 2. Situacin actual y perspectivas del posneoliberalismo. 3. Ascenso de la nueva derecha. 4. Geopoltica imperial versus integracin latinoamericana. 5. Escenarios 2016-2030.

No cabe ninguna crtica ni ningn resumen. Destacado la valenta terica y poltica del ltimo apartado:"Escenarios 2016-2030", pp. 113-129, y la lucidez de las informaciones y reflexiones sobre la nueva derecha.

Doy cuenta, para abrir su apetito lector, de algunas conclusiones:

1. Las poderosas campaas mediticas de la derecha, que prcticamente hegemonizan el espacio informativo, unido al descuido en la creacin y desarrollo de potentes medios de comunicacin alternativos por parte de los gobiernos progresistas (Telesur es para el autor una excepcin) "han sido un factor de peso en el ascenso de la nueva derecha en algunos pases". 2. No llevar a cabo, en el caso de algunos procesos, reformas constitucionales que hicieran posibles los cambios proyectados, vencedores en elecciones con fuerte movilizacin y participacin popular, sin el fuerte y decidido bloqueo de la derecha y del "enemigo americano". 3. La incapacidad -la perspectiva es muy gramsciana- de muchos de estos gobiernos posneoliberales para elaborar un nuevo corpus terico y desarrollar una cultura contra-hegemnica. 4. Tendencias triunfalistas que, como en otras ocasiones, han llevado a no reconocer errores, a no aceptar crticas y a no llevar a cabo autocrticas verdaderas. 5. Poltica de vrtice y de base: "Las deficiencias organizativas, implicaron estructuras tecnocrticas "desde arriba", sin lograr una verdadera organizacin a nivel de las bases", esencial para cualquier proceso de transformacin popular que quiera permanecer sin hundimientos.

Hay mucho ms. Es solo una muestra. Como les deca, una incitacin a una lectura que no les decepcionar.

Un glosario y un ndice analtico y nominal se imponen para futuras (y casi seguras) reediciones.