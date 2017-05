Desenmascarando los engaos de Israel acerca del agua

Middle East Eye

Mientras los palestinos se enfrentan a penurias impuestas por Israel para tener agua, una empresa israel se lucra con la extraccin de agua del aire para 'apagar la sed global'

En lo alto de la lista de los logros de Israel, fabricados y de alguna manera descarados y adornados, est el de supuestamente hacer florecer el desierto e inmediatamente despus comerciar con la tierra palestina usurpada en 1948.

No importa que Palestina no fuera exactamente un desierto ni que las tcnicas para hacer florecer involucraranmasacres masivas as como una gran devastacin ecolgica. No debemos permitir que estos hechos alimenten el camino de la creacin de mitos.

En la actualidad Israel ha seguido promocionndose como pionero mundial en tecnologa y conservacin del agua, as como de los sistemas de riego por goteo para la desalinizacin.

Por supuesto, algunos podran argumentar que Israel ha disfrutado de una injusta ventaja competitiva en el mbito del agua dado que ha sido capaz de dominar el acceso al recurso valioso mediante la desviacin a su favor de las vas navegables y, literalmente, el secuestro de los acuferos palestinos.

Ahora, Israel est una vez ms levantando falsas olas a travs de la firma israel Agua-Gen, la cual en una obsequiosa y reciente publicacin en el Times de Israel nos informa que est contemplando apagar la sed global mediante la extraccin de agua del aire.

Escasez o robo de agua?

The Times explica que Agua-Gen fue fundada por un ex-comandante de combate de una compaa de reconocimiento en el ejrcito israel y actualmente est controlada por el multimillonario ruso-israel Michael Mirilashvili, vicepresidente del Congreso Judo Mundial.

Entre las muchas razones por las que la tecnologa es tan vital, se nos dice, es que alrededor de 1,2 millones de personas - casi una quinta parte de los habitantes de la Tierra - viven en zonas con escasez de agua, segn cifras de las Naciones Unidas.

La pgina web de la ONU seala que otros 500 millones de personas se est acercando a esta situacin, [y] otros 1,6 millones... se enfrentan a la escasez econmica de agua (donde los pases carecen de la infraestructura necesaria para llevar el agua de ros y acuferos)".

Por su parte, la pgina web de Agua-Gen aade que el agua es todava en el mundo la principal preocupacin, ya que el agua no segura mata a ms personas que [ sic ] las guerras".

Dado que Israel nunca ha mostrado ningn reparo detectable en negar a los palestinos el acceso al agua potable o en matarles, la imagen de Israel como el mesas del agua es, por decirlo suavemente, un poco difcil de tragar.

Se debe tener en cuenta un artculo que se public en el Jerusalem Post el mismo da (16 de abril) que el Times de Israel public su artculo sobre la empresa Agua-Gen yla misin de Israel de calmar la sed mundial.

El Post informa sobre la grave situacin en la Franja de Gaza, donde el agua dulce es un bien escaso y donde se repiten las crisis elctricas y la situacin en la planta [elctrica de Gaza] cuyos daos causados ​​por el bombardeo israel de 2014 todava tiene que ser totalmente reparados".

El artculo cita a Robert Piper, coordinador humanitario de la ONU en el territorio palestino ocupado, que advierte de que la ltima y severa crisis elctrica podra ayudar a desencadenar una tormenta perfecta cuyo resultado es una franja de Gaza fundamentalmente inhabitable; sin duda, un difcil dilema para las dos millones de personas que residen all.

El mensaje contina: Al mirar el panorama ms amplio de la crisis, para Piper estaba claro que la causa principal es la restriccin a la libertad de movimientos de bienes y personas a travs de los tres cruces en la Franja de Gaza, que han hecho imposible una economa viable.

Cuando llueve...

Israel, por su parte, ha encontrado un montn de oportunidades econmicas lucrativas en la represin palestina - con trucos israeles de seguridad y otras pericias punitivas- comercializadas a lo largo y ancho (Agua-Gen, por su parte, al parecer tambin tiene un buen comienzo, ya que recientemente firm ofertas con la India y Vietnam).

Y aunque puede que Cisjordania no est en la trayectoria directa de la tormenta absoluta que amenaza Gaza, el territorio no est exento de la represin y el saqueo.

All las dificultades con el agua impuestas por Israel van desde unas tasas prohibitivas para las comunidades palestinas a drsticos recortes en el suministro, el robo directo del agua palestina para hidratar las colonias israeles ilegales, el llenado de sus piscinas y otros pertrechos.

Recib un correo electrnico de respuesta en 2013 de la experta en medio ambiente con sede en Cisjordania Alice Gray en el que destacaba algunas maniobras adicionales de la inteligencia israel en el rea, como impedir a los palestinos la construccin de plantas de tratamiento de aguas residuales... y luego procesarles en virtud del derecho internacional de la contaminacin transfronteriza".

El ao anterior un Informe de Oxfam titulado On the Brink sealaba que las cisternas de agua utilizadas por los agricultores palestinos para recoger agua de lluvia son frecuentemente demolidas por las autoridades israeles, lo que limita an ms su capacidad de desarrollar cultivos".

En otras palabras: llueve sobre mojado.

Blanqueo completo

Pero volviendo a Agua-Gen, cuya nueva campaa ha creado nuevas ocasiones para expresiones idiomticas, se puede leer en la edicin de marzo de Times of Israel el titular: En el AIPAC, Dershowitz saca agua de la nada.

El personaje en cuestin era, por supuesto, el ex profesor de la Escuela de Derecho de Harvard Alan Dershowitz, encargado de una demostracin de la tecnologa de Agua-Gen en la conferencia poltica anual del Comit de Asuntos Pblicos Estadounidense-Israel (AIPAC) en Washington, DC.

Anteriores trucos de magia de Dershowitz incluyen inventar una continuidad de civilidad para proporcionar justificacin legal al asesinato de ciertos tipos de civiles rabes, as como otros comportamientos que sugieren que su lugar de empleo podra haberse titulado ms acertadamente Harvard Pabelln Psiquitrico.

Como parte de su actuacin en el AIPAC Dershowitz promueve eficazmente Agua-Gen a la primera lnea de la batalla contra el Boicot, Desinversin y Sanciones (BDS), el movimiento por los derechos palestinos:

Creo que no hay arma ms poderosa en la lucha contra el BDS para Israel que desarrollar tecnologas imprescindibles para el mundo... No se pueden boicotear aquellos productos sin los que no se puede vivir.

En resumen, parece que no se trata tanto del noble rescate de un mundo desafortunadamente sediento, sino de cmo proteger la imagen de Israel y con ello asegurarse una alta rentabilidad en el orden internacional, el uso de agua sacada de la nada para encubrir un sistema deapartheid y de limpieza tnicainstitucionalizados. Algo de lo que, sin duda, todos podemos prescindir.

Belen Fernandez es autora de The Imperial Messenger: Thomas Friedman at Work, publicado por Verso. Es editora colaboradora de la revista Jacobin.

Fuente: http://www.middleeasteye.net/columns/blowing-israel-s-aqua-shenanigans-out-water-407097625

Esta traduccin se puede reproducir libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar a la autora, a la traductora y Rebelin como fuente de la traduccin.