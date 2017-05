Mujeres indgenas encabezan la defensa del ambiente

IPS

Las mujeres regresan del bosque con canastas llenas de corteza de rbol, que recogieron con mucho trabajo, y estircol seco. La comunidad bhumia practica una silvicultura sostenible. Crdito: Manipadma Jena/IPS.

NACIONES UNIDAS, 27 abr 2017 (IPS) - Las mujeres indgenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climtico, y tambin las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.

Un foro organizado por la Red de Accin de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en ingls) reuni a indgenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climtico en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.

Este foro est bastante enfocado a las comunidades que estn al frente de la lucha contra el cambio climtico. Quisiramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la accin, indic la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.

Las indgenas trazan una lnea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida, aadi.

Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Informacin Indgena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indgenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.

Las indgenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climtico, observ. Experimentamos muchas sequas prolongadas, un trabajo ms que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir ms lejos.

En febrero, el gobierno keniata declar emergencia nacional por la sequa, lo que significa que duplic el nmero de personas que viven con inseguridad alimentaria, aument el grado de malnutricin a niveles de emergencia y dej a millones de personas sin acceso al agua potable.

Pero debido al cambio climtico, el pas tambin experimenta fuertes lluvias, lo que gener inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indgenas, indic Mulenkei.

Los extremos climticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fsiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que ms gases libera a la atmsfera.

A pesar de estar a unos 12.900 kilmetros de Kenia, Mulenki record a IPS que cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aqu.

La industria de los combustibles fsiles tambin impacta a las comunidades indgenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.

No te imaginas todo lo que cambi con la llegada del petrleo, indic Kandi Mossett, responsable de Energa Extrema y Campaa de Transicin Justa de la organizacin Red Ambiental Indgena, refirindose al descubrimiento de petrleo en la formacin de Bakken, en Dakota del Norte.

El aire se envenena, el agua se destruye, subray.

Mossett es una de las indgenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentr la atencin internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Las comunidades indgenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. No ve un pozo de fracturacin en Hollywood ni en el jardn de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minoras, ejemplific.

Mossett subray la importancia del consentimiento previo para la aprobacin de esos proyectos de desarrollo, como est previsto en la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.

La consulta no equivale al consentimiento, precis a los presentes.

Las comunidades indgenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economa y las compaas realizan la transicin hacia las energas renovables.

En Kenia, las comunidades indgenas son testigo de la construccin de proyectos de energa renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.

Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada, confes Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indgenas por la realizacin de los proyectos de infraestructura. Estos sern beneficiosos solo si estn abiertos a la participacin, aadi.

Los pueblos indgenas a veces soportan violaciones ms extremas con el crecimiento de la economa verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansin de la produccin de energa geotrmica.

En Honduras, la indgena defensora del ambiente Berta Cceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construccin de una represa hidroelctrica.

Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos seal que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energas renovables dicen estar comprometidas con la Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.

Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indgenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.

Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo har por nosotros, remarc Mossett.

El foro de Mujeres Indgenas para la Proteccin de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realiz en forma paralela con la 16 sesin del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indgenas, que comenz el 24 de este mes y se extender hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.

@tharanga_yaku

Traducido por Vernica Firme

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/mujeres-indigenas-encabezan-la-defensa-del-ambiente/