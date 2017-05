El Gobierno veta una ley que prohbe el fracking porque aumenta 100 millones el gasto

EUROPA PRESS

El Gobierno ha vetado la tramitacin en el Congreso de los Diputados de una proposicin de ley de Unidos Podemos para impedir la utilizacin de la tcnica de fracturacin hidrulica o 'fracking' como tcnica de investigacin y extraccin de hidrocarburos, porque supondra un aumento de gasto de ms de 100 millones de euros, sobre todo por compensaciones a las empresas.

Con este escrito son ya 29 las iniciativas legislativas de la oposicin y de parlamentos autonmicos que el Gobierno del PP lleva vetadas en lo que va de legislatura, acogindose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteracin de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto.

Concretamente, el documento presentado por el Ejecutivo, se argumenta que la aprobacin de esta proposicin de ley podra producir un aumento de los crditos debido a la "potencial exigencia de responsabilidad patrimonial por parte de los titulares actuales de permisos de investigacin de hidrocarburos".

Segn apunta, estos permisos son ttulos demaniales que habilitan a su titular para investigar la existencia de hidrocarburos en el subsuelo de la superficie otorgada y les reconoce el derecho a solicitar concesiones de explotacin en caso de resultados favorables. Estas empresas titulares arriesgan su inversin en la legtima expectativa de un beneficio econmico en caso de encontrarse hidrocarburos.

Responsabilidad patrimonial

"En la medida en que se impida continuar con los trabajos de investigacin, el titular se encontrar en la imposibilidad de rentabilizar su inversin por lo que podra solicitar de la Administracin una responsabilidad patrimonial por un importe equivalente, al menos, a la inversin acometida hasta el momento", advierte el Ejecutivo.

Y segn calcula, la inversin comprometida en los permisos de investigacin de hidrocarburos de titularidad estatal donde se prev la utilizacin de fracking asciende a ms de 100 millones de euros.

Este argumento no ha convencido a la formacin ecologista Equo, integrante del grupo confederal Unidos Podemos-En Com Podem-En Marea, quien ha sealado que su ley no prohbe explotar los recursos, sino "hacerlo con una tcnica determinada que en ningn momento se especifica en los permisos de investigacin concedidos".

Pero, adems, el Gobierno explica que la Ley del Sector de Hidrocarburos, por la que se regulan determinadas medidas tributarias y no tributarias en relacin con la exploracin, investigacin y explotacin de hidrocarburos, introdujo una nueva tarifa tercera en el canon de superficie y que se devenga por cada emplazamiento de sondeos en los permisos de investigacin a razn de 125.000 euros por sondeo.

Impacto de 625.000 en los Presupuestos Generales

"La aprobacin de la proposicin de ley podra suponer un impacto presupuestario de 625.000 euros que aflorara en el momento del devengo de la citada tasa, conforme a lo dispuesto en la normativa", apunta el Ejecutivo, que tambin destaca que, en estos clculos, nicamente se estn teniendo en cuenta los proyectos y permisos de mbito estatal, existiendo otros proyectos de mbito autonmico que no se han tenido en cuenta.

La coportavoz de Equo Rosa Martnez ha criticado duramente este nuevo veto que, a su juicio, "confirma la estrategia del Ejecutivo de bloquear cualquier iniciativa legislativa de la oposicin". "Primero se inventan el impacto econmico de la medida y luego se extralimitan en la aplicacin de su competencia presupuestaria", ha indicado.

Martnez ha recordado que se trata de la tercera ley en materia energtica que veta este Gobierno, tras las que pedan la derogacin del Impuesto al Sol y el cierre de las centrales nucleares, y ha anunciado que la formacin va a elevar un escrito a la Mesa del Congreso solicitando que levante el veto y pidiendo, adems, un informe a la oficina presupuestaria de la Cmara Baja.

