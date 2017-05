Vaca Muerta, un megaproyecto que se extiende

Opsur

Vista area de Loma Campana, el rea ms desarrollada en Vaca Muerta / Fabin Ceballos

Segn la Administracin de Informacin Energtica de EE.UU. Vaca Muerta es el proyecto de hidrocarburos no convencionales de mayor potencial a nivel global por fuera de norteamerica. Ms all de los recursos hidrocarburferos, esa oficina valora positivamente la cercana a importantes cursos de agua y la infraestructura ya existente. As bienes subterrneos y superficiales se complementan con la historia local por que la instituciones e infraestructuras son necesarias para lograr extraer los hidrocarburos desde la formacin geolgica..

As entendida Vaca Muerta se compone tambin de una red de infraestructura existente y en proceso de instalacin. Sus lmites, entonces, lejos de ser claros, como supone la idea de los 30 mil km2, se difuminan en amplias regiones. Caminos, rutas, ductos y transferencias bancarias constituyen lo que llamamos los tentculos.

En ese extenso territorio se instalan otros procesos necesarios de la produccin hidrocarburfera como, por ejemplo, la extraccin y traslado de las arenas, y el traslado por ductos y procesamiento en refineras o polos petroqumicos de los hidrocarburos. Pero, adems, todas esas actividades comparten el suelo con otras producciones como la de los crianceros de ganado menor o la frutihortcola y con otros usos: centralmente las ciudades, reas naturales protegidas, comunidades mapuche. Como se ve los lmites son imprecisos y la diversidad en torno a los usos del suelo donde se asienta el megaproyecto es notable.

Si bien para Vaca Muerta se produce nueva infraestructura, en la mayora de los casos sta se asienta sobre inversiones anteriores. As, por ejemplo, se multiplican las transformaciones en rutas y vas frreas ya existentes. Ninguna de esas instalaciones por s es una obra de muy grandes dimensiones, como puede haber sido la construccin de las grandes represas, como El Chocn, a fines de la dcada de 1960. Sin embargo, la suma de esas modificaciones convierte a Vaca Muerta en un megaproyecto, en un pulpo que supera en mucho los lmites de la formacin geolgica.

La superficie de Vaca Muerta se subdivide en 200 reas hidrocarburferas, que han sido concesionadas a distintas compaas para su puesta en produccin. La parcialmente estatizada YPF es la que mayor superficie tiene y la ms importante en Argentina en trminos de extraccin de gas y petrleo. Pero hay tambin otro sinnmero de operadoras y de compaas de servicios, diferentes estados, fundaciones y consultoras que tienen intervencin en la definicin de este megaproyecto.

En los lugares donde se expande la extraccin hidrocarburfera se constatan una serie de problemticas sociales, sobre todo generadas por la presencia de muchos hombres solos y con disponibilidad de dinero. Alcoholismo, trata de personas, consumo de drogas y narcotrfico, se conjugan con la suba indiscriminada del valor de las propiedades y alquileres son algunas de las problemticas que los hidrocarburos generan en los lugares donde se extrae. Pero adems, ante las expectativas que los anuncios oficiales generan, se hace necesaria la adaptacin de las ciudades para absorber el crecimiento desmesurado. Segn prevn desde el gobierno, la capital nacional del shale, Aelo, pasar de 6.000 habitantes en 2015, a 41 mil en 2019, es decir su poblacin prcticamente se multiplicara por seis en cuatro aos.

Finalmente, ya ms all de las infraestructuras tradicionales, este tipo de explotacin generan infraestructuras financieras y jurdicas, que rozan lo ilegtimo. Esas instituciones permiten, como las empresas off shore (asentadas en parasos fiscales como Delaware e Islas Caiman, entre otros), por un lado, gestionar la financiacin necesaria para la explotacin y, por otro, liberar a las corporaciones de las obligaciones en caso de demandas posteriores. Al mismo tiempo, la juridicidad internacional y sus cortes intervienen en las disputas situadas dentro de las fronteras estatales, como establecen los acuerdos arribados con las compaas trasnacionales.

De este modo, Vaca Muerta se convierte en un territorio que excede en mucho los ya extensos 30 mil km2 de la formacin que le dio nombre.

Infraestructura del fracking en el Cono Sur