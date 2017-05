Good Bye OEA!

CELAG

Si contina as, ms pronto que tarde la Organizacin de los Estados Americanos (OEA) habr desaparecido. Gracias Almagro por lograr lo que no consiguieron tantas iniciativas progresistas. Ser justo y necesario hacerle un busto al lado de Bolvar en agradecimiento por conseguir que este espacio tutelado desde el Norte deje de estar presente en el Sur. En algo menos de dos aos como secretario general, Almagro habr hecho Historia en el sentido ms negativo del trmino. Gracias, Almagro.

En lo que llevamos de siglo XXI, la OEA no ha sido capaz de asimilar que Amrica Latina est inmersa en un cambio de poca. Este trmino no es simplemente un constructo terico; es mucho ms, porque tiene efectos prcticos en la manera de proceder de algunos pases en su poltica exterior. Algunos pases de Amrica latina dejaron de creer que la OEA deba ser un espacio de imposicin ni sumisin. Particularmente, el trio constituyente (Venezuela-Bolivia- Ecuador) se revela ante el vecino del Norte sin ningn tipo de miedo ni cortapisas porque cree que los espacios multilaterales de poca son otros (CELAC, UNASUR, ALBA, PETROCARIBE).

Sin embargo, el seor Almagro no entendi nada y se pas de frenada. Venezuela fue casi siempre su verdadera piedra en el zapato. A Almagro le traicionaron sus enormes y apresuradas ganas de ir contra la Revolucin Bolivariana. Pero, al final de cuentas, le est saliendo el tiro por la culata; est siendo mucho peor el remedio que la enfermedad. Despus de mucho insistir, Almagro jams pudo activar la carta anti democrtica contra Venezuela. Lo intent de mltiples maneras, e incluso lo afirm sin haberse producido. Lleg, adems, hasta el punto de saltarse por los aires sus propias reglas de funcionamiento cuando, a inicios de abril, no permiti que Bolivia dirigiera -tal como le corresponda como Presidente pro tempore la sesin del consejo permanente. Hizo lo imposible para intervenir en Venezuela ms de lo que le compete. Pero no lo consigui. Fue ms un deseo que una realidad.

El otro error de Almagro fue minusvalorar la fuerza diplomtica que tiene Venezuela en Amrica del Sur y en todo el Caribe. Y que tambin tiene a nivel global. No todo es Estados Unidos y la Unin Europea. China y Rusia tambin cuentan. Venezuela goza de relaciones estrechas y slidas en este nuevo mundo multipolar. Venezuela no est aislada como muchos creen. Le pueden pretender arrinconar desde la OEA, o expulsarle de Mercosur, pero Venezuela preside hoy el grupo de pases MNOAL ( Movimiento de Pases No Alineados) ; tiene un papel protagnico en el ALBA y Petrocaribe; se relaciona fluidamente con los pases rabes y, lo dicho, con China y Rusia tiene una relacin que ya quisieran tener otros muchos pases de la regin, o del mundo.

Almagro y su misin imposible acabarn logrando lo que pareca realmente impensable. Que el fin de la OEA est cada vez ms cerca. A pesar de que estamos viviendo un ciclo corto -pero intenso- de restauracin conservadora, los logros del cambio de poca son ms slidos de lo que muchos imaginan. El nuevo Consenso Latinoamericano enterr muchas dimensiones del viejo Consenso de Washington. El orden geopoltico actual nada tiene ver con el que exista a fines del siglo pasado. La OEA lucha contra la propia Historia. Ninguna institucin sobrevive indemne a tantos cambios histricos. La OEA tampoco ser la excepcin.

A decir verdad, Almagro no es el nico responsable de todo esto. l es nicamente un alfil en toda esta trama. Un ttere manejado por los hilos de los que mandan. Estados Unidos no ha disimulado jams el inters de terminar con el gobierno venezolano desde que lleg Chvez. Con la partida de ste, se ha recrudecido an ms la estrategia de acuse y derribo. Y, en los ltimos meses, echaron el resto. Tanto es as que han elegido conscientemente sacrificar a la OEA si fuera necesario para intentar derrocar a Maduro en Venezuela. De qu le servira la OEA si no es para utilizarla como arma de destruccin selectiva contra el gobierno que no sea de su agrado? Para nada. Estados Unidos necesita a la OEA pero siempre y cuando sta sea eficiente y eficaz en sus objetivos. Si ya no le es til para adoctrinar a los que se salen de su redil, entonces, la OEA no tendra ninguna razn de ser, ni de existir.

Es por ello que estamos cada vez ms cerca del cierre definitivo de las puertas de una organizacin que no sirve para garantizar la democracia all donde se necesita. Nada dijeron cuando hubo el golpe en Paraguay; ni tampoco en Brasil. La OEA no sirve para nada, ni para los unos ni para los otros; ni para los que queremos el respeto a la democracia ni para los que desean golpearla. Luego de la decisin de Venezuela de salirse de la OEA, queda puesto de manifiesto que esta institucin no tiene tanta capacidad para cambiar gobiernos como quisiera. As que lo mejor es que bajen las persianas y cuelguen el cartel de Cerrado por Incompetencia. Y si no lo hacen ellos, entonces lo harn aquellos integrantes cansados de este tipo de espacios obsoletos e ineficientes. El primero ha sido Venezuela pero seguramente no ser el nico. La globalidad ha cambiado y la unilateralidad corresponde a otra poca.

Good bye OEA!

Fuente: http://www.celag.org/good-bye-oea/