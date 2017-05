De Sarajevo a Belgrado, divididos por una lengua sin nombre

"Pusenje ubija", "Fumar mata". En Bosnia, los adictos a la nicotina reciben la advertencia tres veces: en serbio, croata y bosnio, una separacin lingstica que muchos consideran artificial, dictada por una voluntad de incentivar el nacionalismo.

Intelectuales croatas, bosnios, serbios y montenegrinos lanzaron recientemente en Sarajevo un manifiesto para afirmar que hablan "una lengua comn".

"Est claro como el agua", dijo a la AFP Fedja Isovic, guionista bosnio. "Slo las hordas lingsticas nacionalistas piensan de otra forma", agrega este autor de una serie popular en los cuatro pases, "Lud, zbunjen, normalan" ("Loco, confuso, normal").

Esa posicin hace que a veces sean acusados de ser traidores a sus naciones respectivas, nacidas del estallido sangriento de la antigua Yugoslavia en los aos 1990.

Para los 8.000 firmantes de este manifiesto, de Sarajevo a Podgorica, pasando por Belgrado y Zagreb, quince millones de personas utilizan el mismo idioma: una lengua regulada en los siglos XIX y XX, actualmente sin nombre, conocida en la era yugoslava como serbocroata y escrita respectivamente en caracteres latinos (croata y bosnio) o cirlicos (serbio y montenegrino).

Cuando viven en el extranjero, los ciudadanos de esos pases "dicen a menudo 'nuestra lengua'", comenta la novelista croata Slavenka Drakulic.

El manifiesto de Sarajevo denuncia el purismo lingstico y sus consecuencias: como la separacin, en las escuelas de estas antiguas repblicas yugoslavas, de los nios en funcin de su origen, bajo pretexto de que no hablaban la misma lengua.

En Bosnia, sociedad marcada por los 100.000 muertos de la guerra (1992-95), existe una treintena de establecimientos en los sectores donde perdura cierta diversidad tnica.

Poltica y ridculo

Desde el desmembramiento de Yugoslavia, las lites nacionalistas no han cesado de aumentar la brecha lingstica.

Independientes de Serbia desde 2006, los montenegrinos agregaron dos letras a su alfabeto.

Las autoridades bosnias difunden sus comunicados en tres versiones, a menudo rigurosamente idnticas, exponindose al ridculo.

En Serbia, en la regin mayoritariamente bosno-musulmana de Sandzak (suroeste), un tribunal tuvo que contratar en 2015 a traductores, porque algunos reos aseguraban no entender el serbio.

En Croacia, desde la independencia, el aeropuerto no es ms un "aerodrom" sino un "zracna luka" (puerto areo), mientras que un portavoz es un "glasnogovornik" (literalmente un altavoz) y ya no un "portparol". La tentativa de transformar a la "televizija" (televisin) en "dalekovidnica" ("visin lejana") no tuvo sin embargo xito. En este pas, las pelculas serbias en una poca estaban subtituladas, hasta que las risas de los espectadores terminaron con esa prctica.

Se trata de posturas "ridculas", estima la lingista croata Snjezana Kordic, que describe "una lengua estndar policntrica, hablada por varios pueblos", con "diferencias que permiten reconocer el origen de quien habla".

En algunos casos, el asunto se vuelve irnico. En 2014, durante varias manifestaciones en Bosnia, pas multitnico, apareci una divisa en las manifestaciones: "Gladni smo na sva tri jezika!" (Tenemos hambre en tres idiomas!). Un eslogan que hasta hace poco todava poda verse en un muro del centro de Belgrado.

Aptridas y parsitos

En un contexto de tensiones crecientes en los Balcanes occidentales, el manifiesto de Sarajevo no gusta a todo el mundo. "Este presunto idioma comn era un proyecto poltico que muri con la antigua Yugoslavia", dijo la presidente croata Kolinda Grabar Kitarovic.

"Sin embargo, vimos cmo se entenda muy bien en esa lengua comn con (el primer ministro serbio) Aleksandar Vucic y otros polticos de la regin", ironiza el escritor croata Ante Tomic.

Igor Sever, croata de 28 aos, dice comprender "obviamente" a los serbios y los bosnios cuando hablan. "Pero yo llamo croata a mi idioma y no veo porqu me cuestionan eso o me tachan de nacionalista", agrega.

Perteneciente al ncleo duro de los autores del manifiesto, la croata Snjezana Kordic fue blanco, junto a los otros firmantes, de una violenta campaa de prensa en su pas.

En una tribuna, el escritor Davor Velnic los calific de "yugointelectuales", de "aptridas" y "parsitos" que "nunca admitieron la existencia de un Estado croata reconocido internacionalmente".

En serbia, el concepto de "lengua comn" parece estar ms aceptado. Sin embargo, Milos Kovacevic, de la Unin Literaria Serbia, agrega un comentario potencialmente incendiario: "Si no le damos nombre a esa lengua", dice, "es porque todo el mundo sabe que es porque es la lengua serbia".

