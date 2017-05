El Partido Demcrata hace la guerra a los candidatos que apoyan a Bernie Sanders

The Guardian

Los demcratas no movieron un dedo para ayudar a James Thompson, el candidato progresista de Kansas que estuvo a punto de ganar la eleccin del martes 10 de abril. Esa estrategia conduce a la derrota.

Desde que perdiera la presidencia a manos de un personaje de esperpento, la conduccin nacional del Partido Demcrata de los Estados Unidos ha dejado patente que prefiere seguir perdiendo antes que tomar posiciones que semejen siquiera lejanamente a una socialdemocracia como la de los tiempos del New Deal.

El ala partidaria de Bernie Sanders podr aportar la energa de las bases y, a juzgar por las encuestas de opinin, ideas que gusten al pueblo, pero las medidas redistributivas que defiende el senador constituyen un peligro para los grandes donantes del partido y jams se permitir que figuren en el programa.

Incluso una victoria simblica constituye una concesin excesiva a esas hordas de jvenes descamisados que piensan que la salud y la enseanza son derechos humanos y no un lujo extravagante, segn qued de manifiesto cuando la cpula del Partido Demcrata alist a Tom Prez [i] para que derrotara a Keith Ellison [ii], el candidato progresista que contaba con el apoyo de las bases en las elecciones a la presidencia del Directorio Nacional del partido (NDC) [iii].

Los demcratas demostraron eso otra vez la presente semana [martes 10] con oportunidad de una eleccin extraordinaria que hubo en el estado de Kansas [iv] para llenar la vacante que dej el diputado Mike Pompeo [v] , quien fue designado por Trump para dirigir la CIA. Por el lado demcrata se present un partidario de Sanders, llamado James Thompson [vi] , quien estuvo a punto de ganar las elecciones [vii] ; pese a que el escao vacante llevaba dos decenios largos en manos de los republicanos, el Partido Demcrata ni siquiera hizo el amago de ayudar a Thompson.

Si Thompson no figura en Wikipedia en la rbrica de populismo de izquierda, debera estar. Pas una niez difcil, a tal punto que no tuvo donde vivir por algn tiempo; luego se alist en el Ejrcito, quien le pag la universidad. Curs estudios de Derecho en la Universidad pblica de Wichita y en la Universidad Washburn, tras lo cual comenz a ejercer en la rama de los derechos civiles. Posee armas y lleva con naturalidad el gorro de camionero.

En una entrevista que se le hizo en la red social Reddit AMA, Thompson cont que fue Bernie quien lo inspir a lanzarse a la carrera electoral y defendi valores progresistas como la salud pblica y la enseanza universales y el salario mnimo de quince dlares por hora. Tambin se pronunci a favor de gravar la marihuana y autorizar su venta libre, reglamentar a Wall Street y derogar la ley Citizens United [viii] . No es de extraar que haya recibido el respaldo de Our Revolution [ix] , la agrupacin progresista que naci de la candidatura de Sanders.

Tras derrotar en las elecciones internas al candidato de la cpula del Partido Demcrata de Kansas, Thompson prometi que se enfrentara con Trump y los republicanos, y tambin con Sam Brownback [x], el impopular gobernador republicano del estado, que, por aadidura, es en donde est domiciliado el imperio econmico de los hermanos Koch [xi].

En un mismo anuncio electoral se ve a Thompson haciendo puntera con un fusil AR-15, tras lo cual lanza un llamamiento de carcter de clase y muy amplio dirigido a todos los que sin distincin de color, raza y religin quieren lo mismo: mantener a la familia, dar buenos estudios a los hijos; y reivindica expresamente que hay que hacer que en los Estados Unidos se vuelva a defender a la familia del obrero.

Aunque, al principio, pareci que la candidatura tena muy escasas posibilidades en una circunscripcin en la que Pompeo haba sido reelegido el ao pasado con el 60,70 por 100 de los votos, en las semanas previas a la eleccin disminuy la distancia con la candidatura contraria.

Eso provoc que Ron Estes [xii], el oponente de Thompson, recibiera una sbita infusin de dinero procedente de la Comisin Electoral Nacional del Partido Republicano [xiii], y as, finalmente logr recaudar 459.000 dlares, de los cuales 130.000 fueron aportados por el citado rgano. Recibi asimismo importantes donaciones de representantes del gran capital y cont con el sostn de figuras de prestigio nacional como Paul Ryan, Mike Pence, Ted Cruz y el propio presidente, quien lo apoy con mensajes de Tweeter.

Estes gast la mayor parte de los fondos en anuncios de televisin para atacar a Thompson, acusndolo, entre otras cosas, de que pretenda costear con dinero pblico los abortos fuera de plazo y tambin el supuesto de que a los padres no les guste el sexo del hijo.

Habida cuenta del clima poltico que reina en los Estados Unidos en estos momentos, uno pensara que el Partido Demcrata no dud un instante en lanzarse a recuperar ese escao del Parlamento y a manifestar la oposicin a Trump, pero no fue as. Thompson se las tuvo que ingeniar para reunir 292.000 dlares sin la ayuda de su partido, los cuales correspondieron en el 95 por 100 a aportaciones de particulares, y eso se debe a que ni el Directorio Nacional ni la Comisin de Campaas [xiv] lo ayud a reunir fondos y tampoco lo hizo el propio Partido Demcrata del estado al cual la campaa de Thompson solicit 20.000 dlares, los que le fueron negados. Al final le aflojaron 3.000 dlares (Segn la Junta Electoral Federal (FEC) [xv], el Partido tena a su disposicin 145.000 dlares). La direccin nacional del Partido Demcrata no le dio absolutamente nada hasta la vspera de la eleccin, en la cual se dign a realizar algunas llamadas personales y otras por mquina. Thompson perdi por apenas siete enteros [xvi].

Entrevistado por el The Washington Post Prez confirm que el Directorio Nacional del Partido Demcrata no le dara ni un cntimo a Thompson y explic que se poda conseguir avances en Kansas y que, como hay miles de elecciones al cabo del ao, no era posible gastar dinero en todas ellas, pues eso obligara a aumentar muchsimo el presupuesto de campaas. Sin embargo, tras una somera comprobacin resulta que el mencionado rgano nacional de los demcratas cuenta con un presupuesto especial para las elecciones parlamentarias, de las cuales hay apenas diez en el ao en curso.

Hay que comparar dichas manifestaciones con lo que Prez afirm hace pocos meses cuando prometi que habra una una estrategia nacional y que se hara campaa en las regiones rurales y en todos los rincones del pas. En otra entrevista que le hizo la cadena radial NPR [xvii] tras las elecciones seal expresamente que Kansas era uno de los lugares en que los demcratas podan ganar. Cmo se explica este sbito giro de 180 grados?

Los portavoces del Partido Demcrata defendieron esa decisin recurriendo al disparatado argumento de que no se le daba dinero a Thompson porque, en realidad, eso perjudicara las posibilidades de ganar, ya que todos veran que se trataba de una figura del Partido Demcrata y bien se sabe que en Kansas odian a los demcratas. (Corresponde hacer una pausa para resaltar que quienes eso afirman son los mismos que sostienen que no es preciso cambiar la direccin del Partido Demcrata.)

Meredith Kelly, la secretaria de Prensa de la Comisin de Campaas del Partido Demcrata, afirm al The Huffington Post que no consigue un solo voto en una circunscripcin como sa si se asocia al candidato con el Partido Demcrata. Para rematar la idea, expuso que eso es as y punto, porque en determinadas elecciones no conviene que a uno lo relacionen con el Partido Demcrata. (Es as y punto, qu idiota!)

Sin duda, nadie le inform a Kelly de que Thompson ya estaba ligado con los demcratas de Washington por el simple hecho de que pertenece al mismo partido que ella. Este no dud un instante en sacar provecho de esa circunstancia con un anuncio de campaa en el que atacaba a Thompson y prometa que arreglara todo el pas, empezando por una limpieza a fondo en la propia Washington. En esa propaganda se deca que los liberales buscaban robar las elecciones y para eso apoyaban a un abogado partidario de Bernie Sanders porque saban que votara lo que Nancy Pelosi [xviii] le dijese lo que haba que votar. Tal parece que a Thompson esta vez le toc todo lo malo de presentarse por el Partido Demcrata y nada de lo bueno.

Sin embargo, hay alguien que, segn opina la cpula demcrata, no ser perjudicado por el apoyo que le d el partido y ese alguien es Jon Ossoff [xix], quien compite en una circunscripcin del estado Georgia, tambin republicana, pero mucho ms rica. A la fecha el Directorio Nacional del Partido Demcrata recaud 8.300.000 dlares para dicho candidato y se comprometi a enviarle nueve organizadores para ayudar en la campaa electoral.

Pese a su juventud, Ossoff es un aclito de la cpula demcrata; trabaj para los diputados John Lewis y Hank Johnson y respald a Hillary Clinton en las elecciones internas. Asisti a la Universidad de Georgetown y luego prosigui estudios en la London School of Economics; habla francs con soltura y cuenta con el apoyo de varios personajes de Hollywood.

Los demcratas entienden que Ossoff es precisamente el candidato gracias al que se podrn recuperar los barrios acomodados. (Echa de verse que la derrota en las elecciones nacionales no fue suficiente para rectificar la peor de las catastrficas estrategias que se siguieron en 2016: cambiar el voto obrero por el voto de las clases acomodadas.)

Michael Smith, portavoz del Partido Demcrata de Georgia, explica que sa es la oportunidad que tienen de dar la primera derrota electoral a la Casa Blanca. Los liberales que llevan un diario personal en Internet estn ms que entusiasmados con ese cambio del viento que golpear a Trump mucho antes de lo pensado. Parecera que la campaa de Thompson no hubiera existido.

Salvo que el candidato sea de centro y trepador, el Partido Demcrata se niega a apoyar la campaa y lo hace con la intencin de que se cumpla la profeca de que los partidarios de Sanders son impresentables. El medio para que la profeca se haga realidad es dejar sin recursos al candidato para que no gane y argumentar luego que la derrota prueba que no puede ganar.

Si eso quiere decir que habr algunos escaos republicanos ms en el parlamento, no importa. Sin embargo, cuanto ms se persista en esa tctica menos posibilidades habr de que la revolucin poltica de Sanders sea absorbida por el Partido Demcrata y ms aumentarn las deserciones en busca de otros partidos y en favor de la lucha social.

Los demcratas pueden seguir tranquilamente serruchndose la silla y a este paso, en muy poco tiempo, surgir un partido que propugne el socialismo.

Notas del Traductor:

Jamie Peck es periodista y escribe para The Guardian y otros medios de prensa, http://www.deathandtaxesmag.com/240384/introducing-jamie-peck-staff-writer/

Fuente: https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/apr/13/progressive-democratic-candidates-james-thompson-loss

Esta traduccin puede reproducirse libremente a condicin de respetar su integridad y mencionar al autor, al traductor y a Rebelin.org como fuente de la misma.