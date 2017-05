Poniendo en prctica las flamantes polticas de comunicacin

La Direccin Nacional de Control y Fiscalizacin del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) puso en prctica una de sus nuevas facultades y, con la colaboracin de fuerzas policiales y una orden judicial, procedieron al secuestro de los equipos de dos radios, mantuvieron a unos de los responsables de una de estas emisoras varias horas demorado en la comisara y se le inici una causa penal.A principios del mes de abril, se dio a conocer una resolucin del ENACOM, la 2064 que facultaba a la Direccin Nacional de Control y Fiscalizacin a disponer la clausura, secuestro, apercibimiento, multa y/o decomiso segn corresponda, de estaciones radioelctricas no autorizadas o en infraccin, incluyendo las de radiodifusin.Dicha Resolucin complementara la dictada el 23 de diciembre de 2016, la 9435, donde se estableci un Protocolo de actuacin ante casos de interferencias en el espectro radioelctrico. La Resolucin alude a interferencias a sistemas de radionavegacin aeronutica, servicio mvil aeronutico y otros servicios utilizados por autoridades nacionales, provinciales o municipales y/o cualquier otro en el que se ponga en peligro la seguridad de la ciudadana, la vida humana o el cumplimiento de competencias asignadas a organismos pblicos.Segn relat Guillermo Saucedo de Unin de Comunicadores Audiovisuales y Afines de La Matanza al programa Enredando las Maanas de la RNMA, en enero y febrero pasado, a Radio M, 104.1 de Virrey del Pino, y a 87.7 FM Frmula de Merlo les llegaron intimaciones desde ENACOM para que cesen las emisiones con el argumento de interferencia a las ondas radioelctricas de aviacin, pero no dicen de dnde. Sabemos que eso puede ser cierto, como tambin algo armado, seal Saucedo.En una situacin similar se encuentra la emisora FM Ocupas 88.3 del partido de Moreno, tambin en la provincia de Buenos Aires que no sale al aire desde el 26 de febrero cuando el ENACOM solicit la normalizacin de ciertos requerimientos tcnicos por interferencias. Si bien dichos inconvenientes fueron solucionados, y hecha una presentacin de descargo en el ente, la emisora an no recibi respuesta por parte del organismo. Ante esta situacin, este jueves 27, de 15 a 19, la emisora realiz un programa especial con el propsito de volver a salir al aire.Radio M apag a fines de febrero sus equipos, baj las antenas, puso los filtros, para que la radio deje de generar interferencias. Sin embargo, este martes, sin tener constancia de que el ENACOM hiciera nuevos controles, sus equipos fueron secuestrados y uno de sus responsables, Ariel Montes, fue demorado en una comisara de Morn. Se le imput el delito tipificado en el Cdigo Penal Argentino bajo el artculo 194. Casualmente, el mismo que dio lugar a otro Protocolo antipopular, el protocolo antipiquetes.El protocolo del ENACOM, de acuerdo a la Resolucin dictada en diciembre, se activa ante denuncia de interferencias o ante alguna tarea de inspeccin. Luego ENACOM hace una comprobacin tcnica de la interferencia. Si existe, se intima al que interfiere a cesar con las emisiones. Si se niega, se avisa a la Direccin Nacional de Control y Fiscalizacin a los fines de solicitar al juzgado competente del sitio sometido a verificacin, para su intervencin con el objeto de concretar el mencionado cese de emisiones.Luego, el titular de la Direccin Nacional de Control y Fiscalizacin puede declarar la ilegalidad, la clausura, decomiso o secuestro de equipos. Ya a principios de abril, desde la Red Nacional de Medios Alternativos, dieron a conocer un comunicado en el que aludan a esta Resolucin y sealaban: Rechazamos cualquier intento de acallar las voces alternativas, comunitarias y populares, bajo cualquier pretexto, y alertamos sobre la discrecionalidad que esta Resolucin puede darle al Estado para embestir contra las voces disidentes.Recordamos que los medios comunitarios, alternativos y populares no son ilegales por voluntad, sino por los retrasos del Estado para comprender su rol social y garantizando as su legalidad y sus mnimas condiciones de desarrollo.Las voces que quiere silenciar este gobierno, son las mismas que denuncian sin ningn tipo de censura el ajuste y la represin, las que no dudan en poner el micrfono a otras voces oprimidas que no tienen ningn otro sitio en el que expresarse, las que ponen el micrfono a quienes construyen desde la adversidad con la organizacin y la lucha como herramientas.Nuestros medios alternativos, comunitarios y populares atentan contra la impunidad que los medios corporativos le brindan al poder poltico y econmico. Pero la voz del pueblo se expresa en nuestros medios y en la calle. No taparn el sol con un dedo.Por su parte, y en respuesta a este Protocolo de ENACOM, la Coalicin por una Comunicacin Democrtica dio a conocer uno propio que da cuenta de los procedimientos que debe llevar a cabo una emisora frente a procedimientos e inspecciones del ente enmarcados en la resolucin y que pueden leerse aqu Finalmente son de destacar dos cuestiones:La primera es que estas facultades que se le otorgan ahora a la Direccin Nacional de Control y Fiscalizacin, eran ejercidas, hasta diciembre de 2015, por la Autoridad Federal de Tecnologas de la Informacin y las Comunicaciones (AFTIC) y antes por la Comisin Nacional de Comunicaciones (CNC). Durante las dcadas del 80 y 90 el riesgo de decomiso y posterior criminalizacin de las organizaciones comunitarias que queran ejercer su derecho a la comunicacin, fue el factor aglutinante de las luchas de estas emisoras.La otra cuestin es la premura con la que el Ministerio de Comunicaciones ha llevado adelante y puesto en funcionamiento este accionar mientras que otras polticas, como el pago de los FOMECA y la apertura de nuevas lneas de fomento, demoraron casi un ao mientras que la elaboracin de un plan tcnico, que efectivice la reserva del 33 % para las emisoras comunitarias alternativas y populares, contina pendiente.Fuente: CPR