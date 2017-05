La desigualdad medida con otra vara: el ndice de Palma

La ltima estimacin oficial de la desigualdad en Cuba, hace veinte aos, se hizo con el ndice de Gini. Ahora existe un indicador nuevo: el ndice de Palma. Para el diseo de polticas, hay expertos que opinan que el ndice de Palma es superior al ndice de Gini.

Hasta donde conozco, nunca ha sido calculado para el caso de Cuba. No sera muy difcil hacerlo pues se utiliza la misma base de datos que se emplea para calcular el ndice de Gini. Sera como decir te llevas dos por el precio de uno. Su clculo no es complicado, pero muy probablemente se enfrentara a las mismas dificultades que ha encontrado la divulgacin del ndice de Gini en el pas, respecto al cual no hemos noticia en las ltimas dos dcadas.

Considero que la utilizacin del ndice de Palma tendra dos grandes ventajas a la hora de disear las polticas que pudieran encaminar a Cuba en una trayectoria de crecimiento inclusivo, es decir un alto crecimiento econmico cuyos beneficios son distribuidos de manera equitativa.

En primer lugar, esta nueva vara para medir la desigualdad permitira a los funcionarios cubanos hacerse una representacin precisa no solamente de la desigualdad de la sociedad en su conjunto (algo que refleja el ndice de Gini) sino, sobre todo, informar lo que ocurre con la desigualdad al interior de la sociedad.

En segundo lugar, el ndice de Palma les facilitara a los funcionarios disponer de evidencia concreta que permitiera pensar en acciones efectivas para movilizar, como inversin, un ingreso nacional que pudiera estar muy desigualmente distribuido y que, por tanto, requiere de medidas segmentadas y no generales.

El coeficiente de Palma se calcula a partir de la divisin de la parte del ingreso nacional bruto que va hacia el 10% de la poblacin ms rica del pas entre la parte del ingreso nacional correspondiente al 40% de la poblacin ms pobre.

La metodologa utilizada por Palma divide la poblacin total en diez deciles (resultado de dividir una serie de datos en diez partes iguales). El medio se define por los deciles del 5 al 9 (D5 a D9), mientras que los extremos estn formados por dos grupos: el decil ms rico (D10) y el 40% ms pobre de la poblacin, que abarca los deciles del 1 al 4 (D1 a D4).

El propio Palma ha explicado con claridad en que consiste el ndice que ha desarrollado:

Encontr que cuando se compara la desigualdad entre pases, nunca se debe a lo que sucede en el medio de la poblacin, es decir, en lo que se lleva la mitad que se ubica en el medio y el medio alto, deciles 5 a 9 del ingreso.

Esa mitad se lleva algo muy cercano a la mitad del ingreso de una sociedad en casi todos los pases, sean ricos o pobres, grandes o chicos, democracias o dictaduras, tengan o no recursos naturales, un buen nivel de educacin o de gobernabilidad, agrega.

Es un fenmeno asombroso. Toda la gran diversidad distributiva en el mundo se debe a lo que pasa en la otra mitad de la torta. En especfico, lo que se lleva el 10% ms rico.

Los resultados del estudio de Palma se ilustran el siguiente grfico:

Grfico tomado de: Palma, Jos Gabriel. Homogeneous middles vs. heterogeneous tails, and the end of the Inverted-U: the share of the rich is what its all about. Cambridge Working Papers in Economics (CWPE) 1111, January 2011. Pag 22. Disponible en http://www.econ.cam.ac.uk/dae/repec/cam/pdf/cwpe1111.pdf

Los pases se han organizado a lo largo del eje horizontal segn el orden creciente del por ciento del ingreso nacional que va al subconjunto ms pobre de la poblacin (D1 a D4). Esto significa que los pases con mayor desigualdad se ubican a la izquierda del eje horizontal (p.ej. Africa del Sur) y los que tienen menos desigualdad se ubican hacia la derecha (p.ej. Japn).

No agrego nada ms a las consideraciones tcnicas sobre el ndice de Palma. Adems del texto original publicado por Palma en 2011, los interesados en leer ms sobre el tema pudieran revisar una versin revisada publicada en 2016, y otros textos aqu, aqu y aqu

Me concentrar en la dimensin poltica de la utilizacin del ndice de Palma. Para empezar, ese autor ha expresado que la medicin de la relacin entre el porcentaje del ingreso que se lleva el 10% ms rico y lo que se lleva el 40% nos habla de un fenmeno poltico fascinante. Mientras en todo el mundo la clase media tiene la misma capacidad para apropiarse de una mitad de la torta, el poder relativo de los ricos y pobres vara enormemente cuando llega al momento de distribuir la otra mitad.

Palma cita el caso de su pas: En Chile, por ejemplo, el 10% ms rico ha resistido con mucho xito los intentos distributivos de los cinco gobiernos de centro-izquierda desde el retorno a la democraciaPor eso, la desigualdad apenas se ha reducido en un mnimo vergonzoso. La as llamada nueva izquierda de Amrica Latina ha tenido mucho ms xito en bajar los niveles de pobreza que en mejorar la distribucin del ingreso.

Existe un interesante artculo publicado por BBC en el que Palma explica las diferencias que se observan en Amrica Latina en los resultados de los dos ndices (Gni y Palma).

Dice Palma que la medicin de la desigualdad tiene claras consecuencias a nivel de polticas pblicas, mencionando el caso de los primeros aos del siglo XXI en Amrica Latina, cuando el boom de las materias primas permiti avances en la lucha contra la pobreza, pero no en la lucha contra la desigualdad. En realidad lo que se hizo mediante polticas pblicas como el salario mnimo, la formalizacin del trabajo o la bolsa familia en Brasil, fue sacar a muchos que vivan debajo de la lnea de la pobreza y colocarlos en un nivel de pobrezaPero como ahora se hace evidente, cuando los pobres ganan ms les es ms difcil sostener sus logros en el tiempo. Para los ricos es diferente pues siempre pueden recuperar el terreno perdido Esta asimetra ayuda a entender porque ha sido tan difcil mejorar la desigualdad en Amrica Latina en forma sostenida.

Citando el caso de Brasil, Palma considera que, en pases de ingreso medio, especialmente medio alto, no es tan complicado sacar a la poblacin de la pobreza. Todo el plan Bolsa de familia en Brasil que sac de la pobreza a muchas de las 13 millones de familias que beneficiaba cost 0,5% del PIB por ao.

Cambiar la desigualdad es otra cosa. Ello necesariamente pasa por cambiar la estructura tributaria, como en la OCDE, por reducir la evasin y elusin de impuestos, aumento del salario y formalizacin del trabajo, transferencia a los pobres. Es muy fcil saber lo que hay que hacer, otra cosa es tener la voluntad para hacerlo.

Anoto, de paso, que Palma ha sido muy crtico con las polticas econmicas y sociales tanto de la izquierda tradicional como de la llamada nueva izquierda latinoamericana, de las que ha expresado que representa cada da menos a los agobiados. No estoy diciendo aqu que Palma tenga la razn o no. Lo que digo es que expresa argumentos interesantes.

Concluyo con una invitacin a reflexionar sobre la implicacin del posible uso del ndice de Palma en el proceso de diseo de las polticas de la actualizacin en Cuba. Resultara interesante poder comprobar si el patrn de distribucin identificado por Palma es vlido para Cuba. Es decir, si el 50% del ingreso nacional se distribuye en el medio y el otro 50% es disputado por los extremos. Obviamente eso requiere primero que se mida la desigualdad del pas y ello no est ocurriendo.

Ms interesante aun sera poder estudiar quines constituyen los extremos sociales en Cuba (el 10% ms rico y el 40% ms pobre), quines representan el medio, cunto habra cambiado esa estructura social respecto a la poca anterior a la crisis, as como tratar de comprender la manera en que pudieran manifestarse eventuales contradicciones distributivas en la poltica nacional.

El asunto es importante, para poder entender entre otras cosas- dnde debera enfocarse la captacin del ingreso nacional para convertirlo en inversin nacional, un tema urgente porque se estima que el pas no podr crecer entre 5 y 7 por ciento anual si no logra cubrirse la brecha inversin de aproximadamente 10 mil millones de pesos que hoy existe.

