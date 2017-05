Las siete cifras que deberan obsesionar al prximo presidente de Cuba

El Estado com tal (Blog)

Cuba tendr un nuevo presidente en febrero de 2018 y a este deberan obsesionarlo siete cifras. Serian el punto de partida de su gestin. Superarlas servira para medir el xito. Mantenerlas a los niveles actuales pudiera ser problemtico.

Me queda claro que el trmino obsesin pudiera no ser adecuado quizs hasta irreverente- pero lo que deseo recalcar es que se trata de cifras que difcilmente pudieran ser mejoradas si las polticas que se necesitan para ello no se priorizan al ms alto nivel estatal. Es en ese sentido, para indicar una preocupacin absorbente, que he utilizado con el mayor respeto- la expresin cifras que deberan obsesionar.

Las siete cifras son:

Son estas siete cifras el tipo de datos que el nuevo Presidente debera tener bajo observacin 24 X 7 X 365. Una observacin directa. Sin delegacin. De ello dependera alcanzar el desarrollo.

Es solamente una humilde sugerencia.

Fuente: http://elestadocomotal.com/2017/04/27/las-siete-cifras-que-deberian-obsesionar-al-proximo-presidente-de-cuba/