Entrevista a Mario Diamonte de Jubilados Clasistas

"Los jubilados somos la variable de ajuste ms fcil para el Gobierno de Macri"

M.D.: No, es ms, prcticamente nos protegieron. Hicimos un acto frente al Congreso al medioda, bamos con el reclamo de los 9.000 pesos ya, a raz de las declaraciones de Macri que afirm que ese es el haber mnimo, cuando el real es de $ 6.394.

M.H.: Renunci hace pocos das el dirigente de la juventud del Pro de Santa Fe y entre otras cosas en su declaracin, dice que no puede apoyar a un Presidente que no sabe cunto ganan los jubilados.

M.D.: Un dato interesante. Nosotros durante los ltimos quince das venimos informando sobre la realizacin de esta actividad, hemos ido a los barrios, hemos hecho una actividad intensa y venimos recogiendo esta respuesta, se acerc mucha gente y lo que sucede es que adems de la realidad de lo que gana un jubilado, la indignacin es mayor por el hecho de que el Presidente no supiera cul es el haber mnimo, justamente l que se llena la boca diciendo que va a terminar con la pobreza y a dignificar a los jubilados.

Con este reclamo concurrimos al Congreso y una consecuencia de esta movilizacin es el hecho de que a travs del bloque del PO y el FIT se va a presentar un nuevo proyecto de actualizacin del haber mnimo que estar entrando la semana que viene. No fue inocua nuestra movilizacin hoy, adems pasaron algunos diputados que no tuvieron ms remedio que pararse a conversar con nosotros y aceptar la justeza de nuestro reclamo.

El tema del reclamo de la actualizacin del haber mnimo ya haba sido presentado el ao pasado, se haba aprobado en la Comisin previsional y qued absolutamente cajoneado en la Comisin de presupuesto, que la dirige el diputado Laspina del Pro.

Los jubilados somos la variable de ajuste ms fcil para este Gobierno, ya ven la cantidad de conflictos que hay en el pas por ponerle tope a las paritarias, en nuestro caso estamos pidiendo que se supere la miseria del haber mnimo con una actualizacin inmediata que lo equipare al costo de la canasta bsica para jubilados que ya est en el orden de los 15.000 pesos.

La Universidad Catlica (UCA) present un informe sobre los adultos mayores, del que public un anticipo La Nacin, es el mismo laboratorio que haba realizado el informe sobre el ndice de pobreza en el pas que caus tanto impacto.

El informe dice que al 38% de los adultos mayores, considerando a las personas mayores de 60 aos estn o no jubiladas, no les alcanza el dinero para vivir. De esto sacan la siguiente conclusin: La falta de sustento se refleja en el estado de salud, tienen malestar psicolgico o depresin el 37,5% de los adultos mayores y su salud bastante o muy comprometida el 31.6%. Es decir, que es una cifra pavorosa del estado de salud de los adultos mayores. El universo que este estudio-consulta est ms vinculado al conurbano, no se hizo ni en Recoleta ni en Nordelta, pero la gravedad de esta situacin es abrumadora.

Nosotros habamos considerado y lo habamos planteado en nuestra pgina jubiladosclasistas.com que el impacto emocional que tiene en los adultos mayores, el anuncio de ajustes miserables de los haberes que mantiene a una inmensa cantidad de jubilados en absoluta miseria, no podamos mensurarlo, pero ahora est hecho. Esto comprueba que los altos niveles de depresin y de las psimas condiciones de salud de los mayores estn radicadas en los miserables haberes, en las psimas prestaciones del Pami, y los ajustes hacen que sean cada vez peores.

Estamos en una situacin muy grave y lo que llama la atencin es que a los burcratas sindicales bien alimentados que dirigen las centrales obreras no se les mueve un pelo frente a esta situacin; tendran que estar en la calle reclamando por una inmediata respuesta. Como esto no sucede nos vemos obligados los propios jubilados a movilizarnos frente al Pami, al Anses, al Congreso para ser escuchados.

M.H.: Al respecto, hubo cambios en las autoridades de Pami.

M.D.: Lo reemplazaron a Regazzoni por Casinotti.

M.H.: Esto implica algn cambio en las polticas hacia los jubilados?

M.D.: No, augura una situacin peor an. Se dice que a Regazzoni lo separan de su cargo por no llevar a fondo el ajuste que le haban reclamado. Teniendo en cuenta que Regazzoni es quien achic las prestaciones, redujo el listado de 150 medicamentos que dejaron de tener cobertura del 100% y a los jubilados que percibieran un haber una vez y medio mayor al mnimo ya no le corresponde la cobertura del 100% de los medicamentos. Un ajuste brutal con dinero que no es suyo, porque ese es dinero de los jubilados y los trabajadores, no es dinero que aporta el Estado. Esto no es suficiente para el Gobierno entonces lo ponen a Casinotti.

Nosotros denunciamos que Casinotti estaba a cargo de la Obra Social de los trabajadores estatales, Ioma, y ah ya estaba cuestionado por denuncias de manejos fraudulentos y corruptos con medicamentos oncolgicos, prtesis y elementos para diabetes. Ya estaba anunciada una interpelacin en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires y lo salv de esa instancia el hecho de que lo saquen de ah y le den un cargo ms importante. A su vez, este hombre fue presidente de la Obra Social de UPCN que dirige Andrs Rodrguez, amigo de todos los gobiernos, multimillonario, y la propia burocracia sindical lo considera a Casinotti un hombre propio. Adems, haba sido presidente de la Federacin de drogueras y ahora est a cargo del Pami, ya no es un problema de incompatibilidad de funciones, sino que es meter al ladrn para que haga su trabajo. Est anunciado que va a llevar adelante un ajuste con el propio personal del Pami y hasta se habla de 4.000 despidos. Tanto impact nuestra denuncia cuando la hicimos en Pami, que muchos delegados se acercaron a nosotros y ahora estamos trabajando de manera conjunta.

M.H.: Cuatro mil es una cifra muy grande y va a redundar en un problema con la atencin, que ya es grave.

M.D.: Y despus el tema de todos los mdicos de cabecera. Primero hubo una resistencia, la cosa qued ah y lo que pasa ahora es que no les cierran las cuentas a los mdicos y estn renunciando. Se est planteando un cuadro de completo colapso del sistema de prestaciones, lo mismo pasa con las ambulancias, con los medicamentos oncolgicos, durante meses mucha gente no recibi su medicacin, con lo que significa suspender un tratamiento oncolgico.

M.H.: Son temas que aparecen marginalmente en los medios, prcticamente no tienen difusin estas cosas, hay que buscar con lupa estas noticias. En general se desconoce todo esto.

M.D.: Vuelvo al tema de la CGT, porque de acuerdo a la ley 19.022 que es la que establece el funcionamiento del Pami, en el directorio hay dos miembros designados por la CGT. Cmo es que no plantean esta situacin? Cuando se trata de las obras sociales de sus gremios ponen el grito en el cielo. Justamente es el acuerdo que hicieron con el Gobierno que le hizo entrega de unos cuantos millones de pesos para las obras sociales y para aceitar las relaciones con los burcratas.

M.H.: Tambin fue parte de la negociacin con Empleados de comercio, para firmar ese convenio de solo el 20% de aumento salarial hubo una suma muy significativa entregada a la Obra social.

Queda clara la imperiosa necesidad que tenemos los jubilados de organizarnos en forma autnoma, para no depender de estos burcratas enquistados o de los que estn en el Estado que usurpan nuestras propias instituciones. Lo nuestro no es solo hacer denuncias, sino que ejercemos una funcin para que nuestros reclamos sean escuchados, por eso hemos hecho actos en Pami, en el Anses central, en el Congreso y nos estamos organizando en los barrios. Los jubilados se nos estn acercando porque ven que la nuestra no es una organizacin meramente de reclamo sino que hacemos lo posible para que esos reclamos sean escuchados y tenemos la conviccin de que vamos a recibir una respuesta en la medida que ampliemos nuestra organizacin. Insistimos por lo tanto en que se pongan en contacto con nosotros, nuestro correo es: [emailprotected] , o nuestra pgina de Facebook que es Jubilados Clasistas y pods poner a disposicin mi nmero de celular tambin.

