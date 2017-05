Feminismos & Debate sobre Prostitucin

Feminismo y putofobia

TribunaFeminista

La putofobia no es ninguna amenaza para el feminismo; ignorar las violencias que sufren las mujeres, s.



Si el consentimiento tiene que ser comprado, no es consentimiento.

La primera vez que o la insultante expresin putofobia -que viene a ser estigmatizacin y odio a las mujeres prostituidas- fue en 2005, en una conferencia a la que acud para hablar sobre las violencias infligidas a las mujeres en la industria del sexo. En el transcurso del turno de palabra, una joven feminista me dijo que mi putofobia era un grave problema. Las feministas de la segunda ola odiis a las trabajadoras sexuales, me dijo. Vuestra poltica ya est superada. La acusacin de putofobia se utiliza cada vez ms con fines disuasorios y para acallar cualquier crtica a la industria del sexo.



Es un punto de vista sobre la prostitucin que est avalado por las normas que rigen los espacios seguros universitarios, en las que el alumnado trata a menudo de clasificar la prostitucin como identidad sexual en lugar de algo que se hace a las mujeres ms pobres y privadas de derechos del planeta, con la excepcin de unas pocas, del tipo prostituta feliz, muy conocidas y mediticas. La prostitucin no es sexualidad. Hay una clara diferencia entre orientacin, identidad sexual y prostitucin (una forma de violencia ejercida por los hombres). Las feministas radicales reconocemos esa diferencia, pero para las de la tercera ola todo forma parte de un gran crisol, a menudo llamado queer.



Pensar que yo o cualquier otra feminista que critique la industria del sexo sufrimos una aprensin irracional hacia las mujeres prostituidas es algo que me deja atnita. Esa utilizacin retorcida -como si fuera una condecoracin- de la palabra puta para designar a una mujer prostituida, no es ni ms ni menos que grotesca. Son los hombres quienes determinan quin es puta y las mujeres no podemos reivindicar una palabra que desde su origen nunca fue nuestra. Las sobrevivientes de la prostitucin me la han descrito una y otra vez como una violacin de pago. Los hombres que pagan por sexo compran subordinacin sexual. Si el consentimiento tiene que ser comprado, no es consentimiento.





Conoc centenares de mujeres sobrevivientes y ninguna de ellas se libr de graves formas de violencia, de abusos y de trato degradante en su paso por la prostitucin. Tambin llevo entrevistados a montones de puteros y todos muestran actitudes de desprecio hacia las mujeres. Y por qu no? Para tratar a una mujer como una mercanca, primero hay que deshumanizarla.