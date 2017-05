Entrevista al politlogo francs Franck Gaudichaud sobre la segunda vuelta de las presidenciales

La eleccin de Macron puede significar el camino para la victoria de Le Pen en futuras contiendas electorales

El Ciudadano

El politlogo francs Franck Gaudichaud sostiene en esta entrevista de El Ciudadano que los sectores dominantes todava temen la opcin neofascista de Le Pen y, de momento, Macron es el candidato favorito del sistema financiero y de la burguesa francesa, y que por ello tanto los dirigentes del PS como de la derecha tradicional ya le entregaron su apoyo.

Sin embargo, Gaudichaud sostiene que la fragmentacin poltica que se hace patente tiene relacin con que la globalizacin capitalista neoliberal est socavando las bases de los partidos tradicionales, en especial de la socialdemocracia; eso est muy claro en Europa.

Este es un quiebre histrico entre el establishment de la derecha tradicional y la socialdemocracia, con los grupos que se encuentran fuera del binomio tras 60 aos de V Repblica?

Lo que podemos ver es el socavamiento acelerado de las instituciones de la V Repblica, que fue fundada el ao 1958 por De Gaulle. El bipartidismo se encuentra en gran parte destruido, los dos partidos hegemnicos de la derecha y la izquierda estn fuera de la segunda vuelta y en particular el PS, que era el partido del gobierno saliente, se encuentra en crisis por dos motivos: primero, el presidente Hollande no fue capaz de presentarse a la reeleccin por su alto grado de impopularidad y, segundo, su partido logr solo el 6 % de los votos, algo que no se daba desde el ao 1969. El PS se encuentra en la misma situacin en la que estaba antes de que lo refundara Miterrand en 1971 y en este escenario de crisis poltica y social aparecen fuerzas que se presentan como de recambio (como Macron), pero que de todas formas son parte del sistema.

Este no es el primer caso. Est el caso de Trump, que es un tipo que est fuera del bipartidismo tradicional. Ahora ocurre en Francia y pas en cierto modo en Holanda y Austria, y puede llegar a Alemania. Dej de ser un tema aislado?

Creo que la globalizacin capitalista neoliberal est erosionando las bases de los partidos tradicionales, en especial de la socialdemocracia. Est muy claro en Europa: sucedi con el PASOK en Grecia, con el PSOE en Espaa y ahora con el PS francs que aplic la austeridad incluso ms all de lo que hizo la derecha. Eso destruy lo que quedaba de las bases sociales populares de la socialdemocracia. La derecha conservadora tambin est muy afectada, pero es impresionante la resistencia que an tienen, ya que su candidato, Francois Fillon, que est metido en un caso de malversacin, alcanz casi el 20 % de los votos y estuvo a punto de pasar a segunda vuelta, por lo que no se puede enterrar completamente a los partidos tradicionales, todava tienen implantacin, sobre todo local. El neoliberalismo afecta a las bases populares, pero tambin golpea a los partidos de las clases dominantes. Estas buscan otras formas de hegemona y mientras tanto aparecen monstruos como Marine Le Pen, situada en la extrema-derecha populista.

Pero estos monstruos son creados por esta clase dominante?

Estos monstruos, que podemos calificar de populismo reaccionario o derecha neofascista, no son creados, sino que son consecuencia de la situacin sociopoltica y pueden ser funcionales al sistema hegemnico en la medida en que la crisis sigue su curso, en clave autoritaria y racista. En estos momentos los sectores dominantes todava temen una victoria Le Pen y Macron es el candidato favorito del sistema financiero y de la burguesa francesa. Su paso a la segunda vuelta signific un alza de 8 % en la bolsa de Pars. Todos los dirigentes europeos lo felicitaron, porque representa garantas para el capital en el continente. Pero la eleccin del lder de En Marcha! puede significar el camino mas directo para la victoria de Le Pen en las prximas elecciones presidenciales: en cierta manera es el adversario perfecto para la extrema derecha pues encarna a un banquero neoliberal europesta (segn el lxico de Le Pen) que seguir por lo general el mismo camino que el gobierno de Hollande.

Dejara el camino frtil para un proyecto de ultraderecha?

Claro, porque de esta forma Marine Le Pen encarna lo que muchos franceses odian: el fondo de su comercio xenfobo con ropajes sociales es atacar a la Europa liberal, atacar a esa lite financiera, arrogante, que representa Macron en nombre de defensa de la patria. Esto a pesar de que es evidente que en caso de victoria Le Pen tambin va a gobernar con los bancos y los sectores dominantes nacionales, ademas de destruir todos los derechos fundamentales y atacar a los migrantes y musulmanes (franceses y extranjeros)... Estamos ante un peligro inmenso, de talla mayor para toda perspectiva democrtica.

El discurso de Macron es despolitizado y parece no tomar postura.

Es tanta la fragmentacin poltica que tenemos a Macron que se dice ni izquierda ni derecha -cuando en lo fundamental es de centroderecha- agrupando a todos los caciques del PS pero tambin sectores de la derecha. Pero en este escenario tambin tenemos a Jean-Luc Melenchn, que trat de recomponer a la izquierda con un discurso antineoliberal tipo Podemos, desde una base populista de izquierda, como l mismo reivindica. Esto es, un intento de recomponer al pueblo como actor del cambio en torno a la oposicin pueblo frente a casta. Melenchon logra as realizar una campaa muy dinmica y captar el 19,5 % de los votos, o sea, 7 millones de votos. Un resultado histrico para una fuerza a la izquierda del PS, que recuerda a cifras del PC francs en su poca gloriosa. En este sentido, Melenchon tiene una gran responsabilidad en el momento de proponer un nuevo proyecto de izquierda.

La segunda vuelta se entiende como un todos contra Le Pen. Cunto va a tener que ceder frente a los partidos tradicionales que le van a apoyar?

El llamado Frente Republicano, que funcion en abril de 2002 la primera vez que el Frente Nacional lleg a segunda vuelta, ahora est funcionando parcialmente, porque algunos son reacios a llamar a votar por Macron, como es el caso de Melenchon y parte de la izquierda radical. Melenchon que dijo que consultara a las bases, aclarando que haba que combatir a Le Pen, obviamente. No obstante, Le Pen est subiendo peligrosamente en los sondeos estos ultimos das e incluso logr forjar alianza con pequeos sectores de la derecha dura soberanista, como Dupont-Aignan que ha captado el 4,8% de los votos en primera vuelta. Pero, globalmente, Macron va a capitalizar el voto de la derecha tradicional, de la socialdemocracia y de gran parte de la izquierda que no quiere ver -con mucha razn- a Le Pen acercarse del poder. El desafo de Macron es cmo enfrenta las elecciones legislativas que siguen y cmo compone una mayora en estas condiciones...

El proceso que vive Francia se puede proyectar en el resto de Europa?

Para algunos intelectuales crticos se est dando lo que Chantal Mouffe denomina el momento populista, es decir, se posicionan en la ruta del Podemos de Espaa y de Melenchon en Francia. Ahora tambin est la izquierda anticapitalista, como la que encarn Philippe Poutou y el Nuevo Partido Anticapitalista en Francia, que apuesta por una poltica de clase, ecosocialista, autogestionaria e internacionalista, un tema, por ejemplo, de friccin con JL Melechon que adopt un perfil claramente nacionalista-republicano y de caudillo en estas elecciones. Ahora muchos miran hacia Podemos para intentar repetir en Francia lo que ha pasado en Espaa que, ms all de las contradicciones internas de Podemos, ser ms difcil realizar aqu porque los partidos tradicionales an pesan y porque la presencia de Le Pen y Macron son obstculos que habra que sortear para reconstruir una izquierda de verdad, que represente a las clases populares. Queda mucho para la conformacin de una alternativa real, pero la urgencia de ahora es combatir de manera unitaria en las urnas, y sobre todo en las calles, a Le Pen y sus ideas nauseabundas, lo que significara tambin movilizarse en contra del programa neoliberal de Macron

http://www.elciudadano.cl/