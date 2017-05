Las potencias juegan a la guerra en el campo sirio

Donald Trump, durante las pasadas campaas presidenciales norteamericanas, sostuvo que la prioridad de EUA en el conflicto sirio debera ser combatir al Estado Islmico y no derrocar a Bashar al Assad. Incluso critic la poltica belicista de Clinton, que, segn l, al buscar acrecentar las hostilidades contra el rgimen sirio y, por ende, contra Rusia, podra provocar una guerra mundial. (Steve Holland, Exclusive: Trump says Clinton policy on Syria would lead to World War Three, Reuters, 26/10/16).

No obstante, una vez que Trump lleg al poder, su poltica pareci dar un pequeo giro. En la madrugada del viernes 7 de abril, a las 4:40 (hora local siria), dos destructores estadounidenses que se encuentran en el Mediterrneo, el USS Porter y el USS Ross, lanzaron 59 misiles de crucero tipo Tomahawk contra la base rea de Shayrat del ejrcito sirio, en la provincia de Homs. Segn la Casa Blanca, se atac esa instalacin militar porque desde ah fue que el gobierno sirio lanz armas qumicas contra la localidad de Jan Sheijun, en la provincia de Idlib. (As empez la guerra abierta de EE.UU. contra Siria, RT, 7/abril/2017).

Los Tomahawk son misiles de alta precisin que EUA ya haba utilizado en Irak, Yugoslavia, Afganistn, Sudn, Yemen y Libia. Como siempre, el negocio de la guerra y de matar al prjimo deja jugosas ganancias. Cada misil cuesta cerca de 1.5 millones de dlares, por lo que, en total, los 59 misiles lanzados a Siria costaron aproximadamente 90 millones de dlares. (Andrew Griffin, Tomahawk missiles: What are the weapons dropped in Syria air strikes and what do they mean?, The Independent, 7/abril/2017).

La compaa que los fabrica, Raytheon, con sede en Massachusetts, se adjudic en diciembre pasado un contrato de ms de 300 millones de dlares con la marina norteamericana, por la entrega de 214 misiles Tomahawk Block IV (el ltimo modelo) para agosto de 2018. (Cmo son los misiles Tomahawk, el arma de precisin mortal que Estados Unidos us para atacar una base area en Siria, BBC, 7/abril/2017).

El ataque estadounidense, segn el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, el general gor Konashnkov, destruy 6 aviones MiG-23 de la Fuerza rea Siria que estaban en hangares de reparacin, un almacn con bienes materiales y tecnolgicos, un edificio educacional, un comedor y una estacin de radiolocalizacin". Adems, el Estado Mayor sirio asegur que 6 militares perdieron la vida. No obstante, segn el general ruso, la pista, las calles de rodaje y los aviones de la Fuerzas Area Siria en estacionamiento no [fueron] daados. (Rusia: El ataque de EE.UU. sobre la base area siria ha destruido 6 aviones y un comedor, RT, 7/abril/2017). Incluso seal que de los 59 misiles lanzados, solo 23 alcanzaron la base siria, por lo que se desconoce dnde cayeron los restantes 36 misiles (Defensa rusa: solo 23 misiles estadounidenses llegaron a la base siria, 36 desaparecieron, Sputnik, 7/abril/2017).

Sin duda, cierto o falso dicho ataque qumico por parte del rgimen sirio, fue slo un pretexto para que EUA pudiera atacar impunemente al gobierno de Assad. Los aliados de ste no tardaron en responder. Rusia e Irn han dejado muy claro que seguirn respaldando a Siria.

Un comunicado emitido por la Sala de Operaciones Conjunta de Rusia e Irn y de las Fuerzas Aliadas de Siria (entre quienes esta Hezbollah y otras milicias), reza que "lo que Estados Unidos ha perpetrado es una agresin contra Siria que cruza las lneas rojas. A partir de ahora responderemos con fuerza a cualquier agresor o cualquier violacin de las lneas rojas de quien quiera que sea, y Amrica conoce nuestra capacidad de responder bien" (Rusia e Irn advierten a Estados Unidos de represalias si vuelve a atacar a El Asad, El Pas, 9/abril/2017).

As las cosas, apenas 5 das despus del ataque, el 12 de abril, el secretario de Estado norteamericano, Rex Tillerson, visit Mosc y se reuni con el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergui Lavrov, y con el presidente ruso, Vladimir Putin. Lavrov seal a Tillerson que observamos hace poco las acciones muy preocupantes cuando se emprendi un ataque ilegtimo contra Siria. [] Consideramos que es primordial no permitir la reincidencia de acciones similares en el futuro. (Discurso introductorio del ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergui Lavrov, en las negociaciones con el Secretario de Estado de EEUU, Rex Tillerson, Mosc, 12 de abril de 2017, pgina oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federacin de Rusia) . Pese a sus mltiples diferencias, ambas partes acordaron seguir negociando e intentar mejorar las relaciones bilaterales, que se encuentran en el punto ms bajo desde la Guerra Fra.

Ese mismo da, el presidente de Francia, Franois Hollande, seal que la falta de respuesta rusa al ataque norteamericano contra Siria era una muestra de la debilidad de Mosc, por lo que, segn l, EUA deba aprovechar la coyuntura para derrocar a Assad. (Francia: Rusia est dbil, EEUU ya puede derrocar a Al-Asad, hispantv, 14/abril/17). No obstante, quiz los deseos de Hollande no sean ms que simples sueos. EUA no parece querer entrar en una guerra a gran escala en Siria, que sin duda podra llevar a una confrontacin directa con Rusia.

En este sentido, Qu signific dicho ataque? Una demostracin de fuerza? Una advertencia a Rusia y al rgimen sirio? Una muestra de que EUA no piensa salirse de Siria? Un intento de la administracin de Trump de calmar y negar las acusaciones que se le hacen de haber aceptado la ayuda rusa para ganar las elecciones? Una forma de desviar la atencin de los problemas internos hacia confrontaciones externas, es decir, un intento de legitimacin? Un deseo de estropear los procesos de negociacin que se venan dando para frenar la guerra siria? Crear mayor desestabilizacin en la zona? Continuar una guerra de desgaste contra el rgimen sirio?

Recordemos que el mismo da que se lanzaron los misiles Tomahawk, Trump estaba reunido en Florida con el presidente chino, Xi Jinping, quien es aliado de Rusia y del gobierno sirio. Entonces, el ataque tambin fue una prueba, mensaje, y/o advertencia para China? 6 das despus, el 13 de abril, EUA lanz contra el Estado Islmico su bomba convencional ms potente, la GBU-43/B, sobre el distrito de Achin en la provincia oriental de Nangarhar, en Afganistn, pas que colinda con China. Posteriormente, EUA ha intensificado en los ltimos das las tensiones con Corea del Norte. As pues, el ataque a Siria fue parte de una jugada de tres frentes para presionar a Rusia y China? Parte de una diplomacia de la fuerza contra todos estos pases? Y, lo ms preocupante, en qu desembocarn estas rivalidades geopolticas?

