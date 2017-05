La quiebra del Estado de bienestar

El ltimo informe de la OCDE sobre la situacin econmica y social en Espaa muestra un panorama desolador de la situacin socioeconmica para millones de personas en Espaa. Los datos son muy conocidos: desempleo del 19% y desempleo juvenil del 46%. Segn el informe, Espaa es el pas de la OCDE donde ms ha aumentado la desigualdad y el segundo de la Unin Europea donde ms desigualdad existe. En Espaa, segn la OCDE, ha subido la pobreza relativa (personas que viven con menos de la mitad de la renta mediana disponible del conjunto de la poblacin) del 14% a cerca del 16%. En pobreza infantil, la tasa espaola es del 23,4% frente a una media en la OCDE del 13,3%. En este informe tambin se dice que durante este periodo Espaa sufri recortes muy importantes en el gasto social y que los programas de proteccin social-se refieren a las rentas mnimas- son insuficientes y no estn generalizadas. La crisis ha dejado cicatrices que menoscaban el bienestar, siendo las ms visibles unos niveles todava muy elevados de desempleo, pobreza y desigualdad, dijo el portavoz de la OCDE al presentar el informe.

Espaa es un pas que gasta por debajo de la media de la UE en gasto social: la media est en un 19% y Espaa gasta un 17% y los pases nrdicos gastan entre un 25 y un 30%; adems hay que tener en cuenta que este gasto es engaoso ya que Espaa es el pas con ms desempleo de la UE: un 19% frente a tasas que no llegan a 5%. Y por tanto una gran parte del gasto social va para cubrir los periodos de desempleo. Tambin en las pensiones estamos muy por debajo de la UE. Espaa gasta un 38% de todo su gasto social en pensiones. En educacin, el gasto tambin est por debajo de la media de la UE con el 4% y tambin en Sanidad estamos por debajo de la media. Y aunque el gasto social en relacin al PIB esconde y oculta un gasto poco justificable para contabilizar como gasto social, la realidad es que estas cifras nos aproximan a la realidad.

Qu significa el gasto social en Espaa? En primer lugar tenemos el Estado de bienestar: esto es, bsicamente, la sanidad, la educacin, el acceso a la vivienda, las pensiones y la proteccin social por desempleo. Por su puesto que se pueden aadir ms cosas: calidad del sistema educativo, calidad de la formacin profesional, nivel salarial de los trabajadores y un largo etctera. En todas esas cosas Espaa es un pas mediobajo dentro de la Unin Europea y esta situacin es debida al problema estructural de desempleo masivo que tiene nuestro pas. Eso hace que todos nuestros ndices se disparen a la baja. Ms all del Estado de Bienestar est la proteccin social, es decir cuando una persona agota el seguro de desempleo o cuando una persona mayor no puede trabajar y no tiene pensin. Eso son los mrgenes de la proteccin social. En general en los pases ms desarrollados cuando eso sucede lo que hay es, por diversos caminos, techo y pan. Es decir las administraciones proporcionan una renta de subsistencia y una vivienda si es necesario; a las personas en edad de trabajar ofrecen, tambin, formacin profesional. Realmente esa es la aspiracin mnima que debemos tener como sociedad. Pero en nuestro pas el sistema de proteccin social es muy dbil y frgil y no est garantizado como derechos.

Por muy pomposamente que las Comunidades Autnomas (CCAA) hablen de rentas mnimas garantizadas la verdad es que no se garantizan esas rentas mnimas. Lo mismo pasa con la ayuda, muy modesta, a la dependencia: tampoco se estn garantizando. Es importante, como sociedad, tener la aspiracin de la seguridad. Las personas deben saber que si se quedan sin trabajo o si ya no pueden trabajar pueden, al menos, subsistir. Eso no est garantizado en Espaa. Por supuesto algunos podran decir que pocos pases en el mundo garantizan esto. Se equivocan: la mayora de los pases con rentas per capitas por encima de 30 000 dlares lo garantizan de una u otra manera. El informe realizado por Comisiones Obreras, en 2014, sobre la proteccin social en Espaa refleja aspticamente, cual es la situacin en Espaa: Los instrumentos tradicionales con los que cuenta nuestro sistema de proteccin social se muestran claramente superados ante la realidad creciente que deben proteger. Son ya 771 000 los hogares, y no dejan de crecer, en los que todos sus miembros carecen de cualquier tipo de ingresos salariales (salario, pensin, desempleo, subsidios); cerca de 2 millones de hogares tienen ingresos per cpita inferiores al 75% del salario mnimo interprofesional (y en ellos viven un total de 6 millones de personas, de los que casi 2 millones son nios); casi 3 millones de familias reconocen que sufren privacin material severa; es decir, que no pueden acceder a bienes bsicos (como calefaccin, alimentos, vivienda). La desigualdad social crece.

En nuestro pas entre cinco y siete millones de personas deberan estar protegidos socialmente de otra manera a como estn. Pongamos el caso de la rentas mnimas garantizadas, aparte de que no estn garantizadas, estas rentas mnimas de insercin cubren a poquitsima gente .En el ao 2013 las personas beneficiadas fueron 258 000 y la cuanta media fue de 418 euros . Pero lo ms curioso es que el programa que supona, en ese ao, 1 041 000,00 euros la mitad era gasto del Pas Vasco y donde la cuanta de la renta mnima era mucho mayor que en el resto de Espaa. En efecto, en el Pas Vasco, la nacin como menos desempleo de Espaa, en el ao 2013, los perceptores de la renta mnima fueron 75 000 personas y la renta mnima se situ en 663 euros; paradjicamente, en Extremadura, la regin con ms desempleo de Espaa, los perceptores fueron 1 266 personas y la renta mnima 400 euros. La crisis econmica ha debilitado nuestro Estado de bienestar y el futuro del mismo es incierto y en cuanto al sistema de proteccin social para las personas que no tienen nada que era apenas inexistente y que ahora se est convirtiendo en una necesidad para la tan anhelada por los ricos- estabilidad poltica y social, es difcil que se pueda reforzar.

Caridad frente a proteccin social

Y en medio de este turbulento presente, fondos pblicos de todas las administraciones se dirigen hacia las iglesias, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales vidas de fondos para apuntalar el negocio de la caridad. El tener una iglesia catlica muy activa en la asistencia social -generalmente utilizando fondos pblicos-, empobrece el sistema pblico de proteccin social. Cuanta ms caridad hay, menos proteccin social existe. En los intersticios confusos de la asistencia social no reglada es donde se introduce la iglesia. En el siglo XX, al final de la dictadura franquista, la iglesia an conservaba mucho peso en la educacin primaria y secundaria y tambin en la enseanza universitaria asimismo mantena una infraestructura social de hospicios, hospitales, comedores sociales etc., de cierta importancia aunque en declive.

En cuarenta aos de democracia las instituciones sociales catlicas -la iglesia, sus rdenes religiosas, sus ONGS y fundaciones- han salido reforzadas. El catolicismo, pese a la prdida de influencia debido al proceso de secularizacin social, se ha convertido, paradjicamente, en la primera corporacin del llamado Tercer sector y en el primer empresario en la enseanza privada. Se puede dar un dato relevante en este asunto: la asistencia social a ancianos. La iglesia catlica y sus geritricos disponen de ms plazas que todo el sector pblico en conjunto. Y muchas de estas plazas son financiadas por los ayuntamientos, diputaciones o Comunidades Autnomas.

En el captulo de las ONG, las eclesisticas copan las subvenciones del Estado, de los ayuntamientos, diputaciones, Comunidades Autnomas y del Fondo Social Europeo. Entidades como CARITAS, Secretariado Gitano, Manos Unidas etc., reciben cantidades impresionantes de dinero pblico. Y en cuanto a su labor es ms que cuestionable. Es difcil hacer una estimacin de las subvenciones pblicas vinculadas a los servicios sociales que recibe la iglesia catlica en Espaa pero seguro que nos sorprendera.

La iglesia Catlica suele justificar sus privilegios, por ejemplo del dinero que en Espaa recibe directamente la conferencia episcopal, acudiendo a su obra social. En efecto, la iglesia catlica suele esgrimir que su obra social ahorra miles de millones al Estado. En realidad la iglesia catlica y sus rdenes religiosas y ONG o fundaciones religiosas han fortalecido de forma impresionante el negocio de la pobreza con un entramado de instituciones que ninguna otra empresa del tercer sector se pueda comparar. Incluso, como ya hemos dicho, rivaliza con el Estado. Veamos este asunto con ms detalle. En Espaa hay 359 000 plazas residenciales para ancianos de las cuales 97 000 estn en residencias pblicas y el resto en residencias privadas. Pues de estas 264 000 plazas privadas ms de 150 000 estn en instituciones religiosas y, muchas de estas plazas estn subvencionadas con fondos pblicos; veamos el caso de los nios tutelados: en Espaa hay 21 000 nios tutelados: pues bien cerca de 11 000 lo hacen en residencias gestionadas privadamente y muchas por rdenes religiosas. El 90% de este negocio es subvencionado por el Estado. En sectores como la comunidades teraputicas de toxicmanos los proyectos de origen religioso se han hecho ya con este negocio y pasa lo mismo con los proyectos sociales en las prisiones.

Pongamos otro ejemplo que afecta a los ayuntamientos y que ha aumentado mucho con la crisis econmica: albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres; la mayora son catlicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a travs de CARITAS sino a travs de un sinfn de ONG y fundaciones y muchos ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en Espaa ha sido el Banco de alimentos, organizacin ms que discutible y con extraas conexiones a dirigentes de sectas religiosas y a intereses de grandes superficies.

Estas ONG, muchas veces enmascaradas en una gran variedad de personalidades jurdicas, son especialistas en recibir ingentes donaciones y subvenciones pblicas. Una de las caractersticas de todo esto es la opacidad y oscuridad financiera de las ONG vinculadas a las iglesias e igualmente la gran capacidad que tiene para recibir subvenciones. Advirtase aqu que en uno de los principales escndalos de fraudes de chiringos financieros en Espaa, el famossimo caso de GESCARTERA, las principales entidades involucradas eran ONGs y rdenes religiosas.

Es cierto que esto solo es posible por una dejacin de funciones del Estado de bienestar por parte de las administraciones pblicas. Ya que en los ltimos tiempos muchsimos servicios sociales se estn externalizando en manos de empresas o en manos de ONG e iglesias.

Privatizacin de la proteccin social

Desde finales de los noventa los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones estn siendo jibarizados por el denominado tercer sector la mayora en manos de la iglesia catlica- y las empresas privadas. Servicios como asistencia domiciliaria, albergues para sin techo, drogodependencia, menores, inmigrantes, refugiados, etc., estn siendo externalizados a travs de contratos pblicos o bien se estn dando al tercer sector. De los servicios sociales propios y derechos sociales estamos regresando a sistemas de caridad y en todo caso a una mercantilizacin de los servicios sociales; una tendencia que pareciese sin alternativa. Pongamos un ejemplo: recientemente el ayuntamiento de Barcelona el de Ada Colau- sac a concurso el servicio de asistencia domiciliaria por valor de 114 millones de euros. Las empresas ganadoras han sido SACYR con su filiar VALORIZA y CLECE, empresa de limpieza del grupo ACS presidido por el todopoderoso Florentino Prez. Algunas empresas del Tercer sector han sido eliminadas del concurso por no poder competir con los precios ofertados por estas mega empresas. ASISPA, CLECE, VALORIZA etc., son empresas que se estn quedando con una gran parte de los servicios sociales de los ayuntamientos bajo la mirada sospechosa de las medianas empresas y organizaciones del tercer sector.

En realidad, tanto las empresas privadas mercantiles o las empresas del tercer sector, tericamente no lucrativo, cumplen la misma funcin: justifican el repliegue de las administraciones pblicas hacia el mercado en todo el mbito de los servicios sociales y la pobreza. Ni la vieja ni la nueva poltica parecen tener frmulas para detener esta mercantilizacin de los servicios sociales. Lo que es evidente es que se est cayendo en una nueva caridad mal organizada financiada con fondos pblicos y prestados por CARITAS por CLECE o por el Padre ngel.

Qu se puede hacer para invertir esta tendencia?

Recuperar la idea de la fraternidad y el bien comn; la sociedad debe tomar directamente en sus manos la proteccin social de su ciudadana y que no hay excusa para que en sociedades tan productivas no se pueda garantizar una subsistencia a las personas sin trabajo o las personas dependientes o a los hogares en situacin de precariedad. El concepto gua para la lucha contra la pobreza y la precariedad es el de la solidaridad social que se ejerce a travs de la ley y de los derechos y se realizan a travs de los servicios pblicos, y ello acompaado por propuestas universales de garanta social como la Renta Bsica Universal o el trabajo garantizado.

Crear un movimiento social por una renta universal bsica con planes de trabajo garantizado es crucial para imponer este debate en la agenda poltico y social y todo ello debe realizarse al tiempo que se exige el fortalecimiento de los servicios sociales pblicos, contratando masivamente personal especializado y gestionando directamente los servicios sociales y en todo caso desterrando la idea del regreso al estado de beneficencia mediante la caridad o los programas subvencionados del tercer sector.

